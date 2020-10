Vahvasta palautumisesta siirrytään normaaliin toipumiseen, Danske Bankin Pohjoismaiden talouskehitystä koskeva selvitys ennustaa.

Pohjoismaissa toipumista on edistänyt se, että kansalaiset ja yritykset ovat pitkälle digitalisoituneita, Danske Bank kirjoittaa. Etätyöläinen kotonaan Espoossa 2. lokakuuta 2020.­

Pohjoismaat ovat selvinneet koronaviruksen aiheuttamista talousongelmista paremmin kuin moni muu, arvioi finanssikonserni Danske Bank tuoreessa Pohjoismaa-katsauksessaan. Pohjoismaiden menestys on hyvää erityisesti verrattuna muuhun Eurooppaan.

Muita pienemmät taloudelliset vauriot johtuvat suurelta osin siitä, että Pohjoismaissa yhteiskuntien toimintoja ei ole suljettu siinä laajuudessa kuin monessa muussa maassa, Danske Bark tulkitsee.

Suuri tekijä pienissä vaurioissa on myös se, ettei Pohjoismaissa ole luotu rajoituksilla merkittäviä kaupan esteitä. Näin tuotanto ja rakentaminen on voinut jatkua.

Toipumista on auttanut myös se, että hotelli- ja ravintola-ala on suhteellisen pieni Pohjoismaissa. Myös kansalaisten ja yritysten korkea kyky toimia digitaalisesti sekä luottamus hallintoon ja hallitusten toimintaan on pankin analyysin mukaan auttanut Pohjoismaiden toipumista.

”Näkemyksemme mukaan kasvu vuoden kolmannella neljänneksellä on korkealla tasolla, heijastaen talouden avautumisen voimakasta vaikutusta”, raportissa todetaan.

Selvityksen mukaan Pohjoismaat ovat selvinneet bruttokansantuotteen laskusta vuoden 2020 ensimmäisellä puolikkaalla edelliseen vuosipuolikkaaseen verrattuna tyypillisesti alle viiden prosentin alenemisella.

Vertailun paras maa on Suomi, vähän Ruotsia parempana.

Näissä molemmissa pudotus on ollut jopa pienempi kuin hyvin koronaviruksen haitoista toipuneessa Kiinassa.

”Kun verrataan esimerkiksi joihinkin eteläisen Euroopan maihin, on taloutemme reilusti paremmissa kantimissa”, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo tiedotteessa.

HS kokosi elokuussa kuusi syytä siihen, miksi Suomen talouden pudotus keväällä jäi hämmentävän pieneksi. Osa vaikeuksista saavuttaa Suomen muita maita myöhemmin, mutta Suomi myös onnistui monessa asiassa.

Lue lisää: Suomi näyttää nousevan Euroopan-mestariksi koronataantuman torjunnassa – Miten tässä näin hyvin kävi?

Jo tapahtuneesta nopeasta palautumisesta siirrytään Danske Bankin arvion mukaan normaaliin toipumiseen.

Koronaviruksen infektiomäärät ovat jälleen nousseet Euroopassa, Pohjoismaissa ja erityisesti Tanskassa.

”Vaikka nousevat infektioluvut eivät vielä ole johtaneet uusiin laajamittaisiin sulkutoimiin eivätkä todennäköisesti niin teekään, ovat ne johtaneet paikallisiin rajoituksiin, jotka hidastavat talouden elpymistä”, Kuoppamäki sanoo.

Myös Suomessa koronavirustartuntojen määrä on kasvanut viime viikkoina voimakkaasti verrattuna esimerkiksi kesän tilanteeseen.

Tanskassa on edessä on vaikein osuus, Ruotsissa tilanne ei ole niin paha kuin pelätään ja Norjassa elpyminen on tapahtunut odotusten mukaisesti.

Suomessa talouden elpyminen on ylittänyt odotukset, mutta edessä on ongelmia teollisuuden tuotannossa ja tarve rajoittaa julkisen talouden alijäämiä, Danske Bank arvioi.