Sosiaalinen media

Sosiaalisen median jätti on yrittänyt suitsia väärien tietojen levittämistä Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla.

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebook on ilmoittanut laajentavansa salaliittoteoriaverkosto QAnoniin toimintaan liittyviä kieltotoimia. Kieltoon menevät esimerkiksi QAnoniin liittyvät ryhmät ja sivut sekä tilit kuvanjakopalvelu Instagramissa, yhtiö kertoi blogissaan.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Facebook on jo aiemmin kieltänyt sellaiset QAnoniin liittyvät tilit, joilla on ihannoitu tai kannustettu väkivaltaa.

Facebookissa yksittäiset QAnoniin liittyvät käyttäjätilit ja postaukset saavat yhä jäädä näkyviin. Bloombergin mukaan Instagramissa myös tilit kielletään, koska sovellus ei vaadi käyttäjiä ilmoittamaan oikeita henkilötietojaan. Uutistoimiston mukaan Facebookin omistamat sosiaalisen median palvelut ovat merkittävästi lisänneet QAnonin nousua lähemmäs valtavirtaa.

Facebook on yrittänyt suitsia väärien tietojen levittämistä Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla. Vaalipäivä on 3. marraskuuta. Facebook on saanut runsaasti moitteita siitä, että se epäonnistui disinformaation ja virheellisten tietojen leviämisen torjunnassa vuoden 2016 vaalien alla.

Facebookin blogitekstin mukaan kieltotoimet kohdistuvat myös esimerkiksi anarkistiryhmiin, jotka tukevat väkivaltaista toimintaa mielenosoituksissa.

Yhtiön mukaan sen työntekijät etsivät aktiivisesti QAnoniin liittyvää sisältöä. Sen löytämisessä ei siis luoteta vain käyttäjien omiin ilmoituksiin.

Bloombergin mukaan Facebook poisti elokuussa satoja QAnoniin liittyviä ryhmiä ja sivuja. Uutiskanava NBC puolestaan kertoi elokuussa Facebookin sisäisestä raportista, jonka mukaan tuhansia QAnoniin liittyviä ryhmiä ja sivuja seurasi yhteensä miljoonia ihmisiä. Raportista ei selvinnyt, kuinka suuri osa seuraajista seurasi useita eri ryhmiä tai sivuja.

NBC:n mukaan esimerkiksi uutismedian on vaikea saada tietoa ryhmien koosta ja toiminnasta, sillä monet niistä ovat yksityisiä.

QAnonin juuret ovat vahvasti Yhdysvaltain äärioikeiston ja alt-rightin maailmassa. Liikkeessä kannatetaan laajasti presidentti Donald Trumpia, joka myös on jakanut QAnoniin kytköksissä olevaa materiaalia omilla sosiaalisen median kanavillaan.

QAnon-maailmankuvassa väitetään esimerkiksi, että lapsia rituaalisesti murhaava pedofiilisalaliitto hallitsee maailmaa ja korruptoitunut valtaeliitti kontrolloi hallituksia, mediaa ja Hollywoodia. Vuonna 2017 alkunsa saaneen QAnonin leviämisessä videot ja meemit ovat keskeisessä osassa.

Bloombergin mukaan liittovaltion poliisi FBI kertoi jo vuoden 2019 elokuussa pitävänsä QAnonia kotimaisen terrorismin uhkana.

”Facebookin päätös kieltää QAnon alustoillaan on todella tarpeellinen, joskin myöhässä oleva, askel vaarallisten salaliittoteorioiden puhdistamiseen palvelusta, kansalaisjärjestö ADL:n johtaja Jonathan Greenblatt sanoi.

ADL puolustaa kansalaisoikeuksia ja demokratiaa. Se myös tukee avoimesti Israelia ja vastustaa antisemitismiä.

Tänä vuonna QAnonin nimissä on levitetty vääriä tietoja esimerkiksi koronaviruksen alkuperästä sekä Kaliforniaa piinaavien poikkeuksellisen laajojen metsäpalojen syttymissyistä.