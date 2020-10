Dinosaurukset

Staniksi nimetty luuranko myytiin 27 miljoonalla eurolla New Yorkissa.

Tyrannosaurus rexin luuranko on myyty ennätyksellisellä hinnalla Christie’sin huutokaupassa New Yorkissa. Luurangosta maksettiin 27 miljoonaa euroa, mikä on lähes nelinkertaisesti aiempi ennätys dinosaurusten luurangoista maksetuista summista, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Paleontologit ovat löytäneet noin 50 Tyrannosaurus rexin jäännöstä siitä lähtien, kun ensimmäinen T. rexin luuranko löydettiin 1902.

Tyrannosaurus rexin fossiili oli esillä Christiesin huutokauppakamarilla New Yorkissa syyskuussa.­

Kaupatun dinosauruksen luuranko oli nimetty Staniksi. Se on noin neljä metriä korkea ja reilut 12 metriä pitkä. Stanin kallossa ja kaulassa on pistojälkiä. On arveltu, että jäljet syntyivät yhteenotossa toisten T. rexien kanssa noin 67 miljoonaa vuotta sitten.

Stanin on arveltu painaneen noin kahdeksan tonnia ennen kuolemaansa arviolta 20-vuotiaana.

Fossiili löydettiin Etelä-Dakotasta 1987. Se nimettiin fossiilin löytäneen amatööripaleontologin Stan Sacrisonin mukaan. Paleontologeilta kesti yli 30 000 tuntia eli 3,4 vuotta luurangon kaivamiseen ja sen 188 luun kokoamiseen, kertoo AFP.

Stanista on tehty kymmeniä kopioita museoihin maailmalla. Kauppasopimuksessa kuitenkin kielletään ostajaa tekemästä uusia jäljennöksiä Stanista.

Tyrannosaurus rex on dinosauruksista hurjimman maineessa. Liitukaudella noin 65 miljoonaa vuotta sitten elänyt hirmulisko oli toistakymmentä metriä korkea lihaa syövä saalistaja.

Turkijat ovat tehneet 3d-mallin T. rexin leukaperistä ja laskeneet sen perusteella, että tämän suuren lihansyöjädinosauruksen puruvoima oli noin 4 000 kiloa. Se on kaksi kertaa enemmän kuin krokotiililla, joka nykyisin elävistä eläimistä on tehokkain luunmurskaaja. Ihmisen puruvoima on noin sata kiloa.

Luuranko koottiin 188 luusta yli kolmen vuoden aikana.­

Huomattavaa kuitenkin on, miten paljon voimaa T. rexin pitkät, kartiomaiset hampaat pystyivät kohdistamaan yhden neliötuuman alueelle. Tutkijoiden laskelmien mukaan dinon puruvoima neliötuumaa kohden oli huikeat 200 000 kiloa.

Tällainen voima suorastaan räjäytti T. rexin pureskelemat luut ja auttoi eläintä pääsemään käsiksi mehevään luuytimeen.