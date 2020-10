Miljardöörien omaisuudet kasvoivat kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla.

Amazonin johtajan Jeff Bezosin on laskettu olevan maailman rikkain ihminen.­

Miljardöörien omaisuus on kasvanut ennätyksellisen suureksi koronapandemiasta huolimatta – tai oikeastaan juuri sen vuoksi.

Sveitsiläispankki UBS:n raportin mukaan maailman miljardöörien omaisuus on ylittänyt 10 000 miljardin dollarin rajapyykin, kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Selvityksessä oli mukana yli 2 000 miljardööriä. Heidän omaisuutensa kasvoi yli 10 000 miljardiin dollariin koronapandemian ensimmäisten kuukausien aikana heinäkuussa. Edellisvuoden ennätys oli 8 900 miljardia dollaria viime vuoden lopussa.

Miljardöörien omaisuudet kasvoivat kaksinumeroisia prosenttilukuja. Muun muassa teknologian ja terveydenhuollon alalla kasvua oli 36–44 prosenttia.

Selvityksessä kävi ilmi, että yli 200 miljardööriä oli sijoittanut tai antanut rahaa koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Yhteensä kyse on reilusta seitsemästä miljardista dollarista.

UBS:n rikkaista asiakkaista vastaavan Josef Stadlerin mukaan miljardöörit menestyivät, koska heillä oli varaa ja mahdollisuuksia ostaa osakkeita, kun pörssikurssit sukelsivat kriisin aikana. Sittemmin osakkeiden arvostus on jälleen noussut ja kasvanut arvostus on tullut miljardöörien taskuihin, Stadler kertoi Guardian-lehdessä.

Maailman rikkaimpien omaisuudet ovat niin suuria, ettei niitä voisi kuluttaa useampienkaan elinikien aikana, vaikka eläisi kuinka törsäilevää elämää hyvänsä, muistuttaa kansalaisjärjestö High Pay Centren johtaja Luke Hilyard Guardianissa.

”UBS:n raportti osoittaa, että superrikkaat vain rikastuvat entisestään. Se on merkki siitä, ettei kapitalismi toimi kuten sen pitäisi”, Hilyard sanoi.

Maailman rikkaimpana ihmisenä on pidetty Amazonin perustajaa ja johtajaa Jeff Bezosia. Hänellä on laskettu olevan noin 160 miljardin euron omaisuus. Hänen vaurautensa on Bloombergin mukaan kasvanut kuluvan vuoden aikana noin 63 miljardilla eurolla.