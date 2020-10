OP:n analyytikot ja ekonomistit uskovat, että Donald Trumpin uudelleenvalinta Yhdysvaltain presidentiksi käynnistäisi kauppasodan myös Eurooppaa vastaan.

Perinteisesti markkinat ovat pitäneet alkuun republikaanien presidenttiehdokkaan valinnasta Yhdysvaltain presidentiksi, koska se on luvannut osakesijoittajille nopeita voittoja, kun yritysten veroja on laskettu, finanssiyhtiö OP:n pääanalyytikko Antti Saari arvioi.

”Mutta pitkän ajan kannalta demokraatit ovat usein olleet taloudelle parempia”, Saari arvioi OP:n Yhdysvaltain presidenttivaalien talousvaikutuksiin keskittyvässä median verkkotapaamisessa keskiviikkona.

OP:n asiantuntijat uskoivat, että presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinta tarkoittaisi sitä, että kauppasodat ja pyrkimys kahdenkeskisiin ”diileihin” jatkuisivat, ja että Trump käynnistäisi todennäköisesti toisella presidenttikaudellaan kauppasodan myös Eurooppaa vastaan.

Kauppasodan Eurooppaa vastaan arveltiin käynnistyvän autoteollisuudesta.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenin arveltiin jatkavan tiukkaa linjaa Kiinaa vastaan mutta pyrkivän etsimään yhteistä länsimaiden rintamaa Kiinan taivuttamiseksi sääntöpohjaiseen, Maailman kauppajärjestö WTO:n linjaamaan toimintaan.

Senioriekonomisti Tomi Kortela muistutti, että Yhdysvaltain merkitys maailmantaloudessa on pienentynyt, kun Kiina on ottanut maailman isoimman talouden paikan ja kehittyvien talouksien merkitys on kasvanut.

Yhdysvaltain osuus Suomen viennistä on vain seitsemän prosenttia, samaa luokkaa Kiinan kanssa.

Vertailun vuoksi Saksaan kohdistuu Suomen viennistä 15 prosenttia.

”Paljon keskeisempää on Suomen kannalta, mitä tapahtuu Euroopassa ja naapurimaissa”, Kortela sanoi.

Isossa kuvassa muut tekijät kuin presidentti ratkaisevat talouden kasvuvauhdin, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoi näyttäen 1980-luvun alusta olevaa tilastoa bruttokansantuotteen kasvusta Yhdysvalloissa.

Esimerkiksi demokraattipresidenttien Barack Obaman ja Bill Clintonin kaudet olivat hyviä kasvukausia, vaikka Obaman alku ei ollut hyvä, Heiskanen arvioi.

Historian valossa näyttää myös siltä, että demokraattien ja republikaanien vallan vaihtelu voi olla taloudelle hyväksi dynamiikan kannalta, Heiskanen pohti.

Tilastojen mukaan republikaanipresidenttien aikana talous on usein kasvanut mutta julkinen talous on heikentynyt, Heiskanen huomioi.

Hän arveli tämän johtuneen siitä, että republikaanit ovat usein alentaneet veroja.

Pääanalyytikko Antti Saaren mukaan republikaanien ja demokraattien toiveet eroavat toisistaan kuin yö ja päivä.

”Republikaaneja vain talous kiinnostaa.”

He haluavat verojen alentamista pienyrityksille ja yksityishenkilöille, rajoitusten poistamista ja kauppasodan jatkamista Kiinaa ja mahdollisesti myös Eurooppaa vastaan, Saari luetteli.

Demokraatit ovat sen sijaan huolissaan ympäristöstä ja terveydenhuollosta. Joe Biden on puhunut valtion roolin kasvattamista ja sanonut haluavansa perua Trumpin tekemät veronkevennykset.

Trumpin kaudella yhteisöveroprosentti laskettiin Yhdysvalloissa 28 prosentista 21:een.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on tuoreimpien mielipidetiedustelujen mukaan suhteellisen selvässä johdossa.

Saaren mukaan markkinoiden negatiivinen kurssireaktio demokraattien voittaessa on yleensä tullut ennen vaaleja.

”Vaalien tuloksen jälkeen tuloksen ja suunnan selviäminen usein nostaa kursseja.”

Saaren arvion mukaan osakemarkkinat pitäisivät huonoimpana vaihtoehtona sitä jos demokraatit saisivat ”värisuoran” eli presidentin lisäksi enemmistön myös edustajainhuoneeseen ja senaattiin.

Pääsyynä on se, että yhtiöiden osakekohtaiset tulokset heikkenisivät veronkorotusten takia.

”Itse kyllä näkisin, että Biden olisi parempi vaihtoehto, jos ajattelee parin vuoden tähtäimellä, mutta markkina ei ajattele näin”, Saari sanoi.