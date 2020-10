Aika on taas loppumassa, kun EU:n ja Britannia yrittävät päästä sopuun tulevista kauppa­suhteista: ”Melko infernaalista sekoilua”, sanoo suomalais­tislaamon toimitusjohtaja

Britannian ja EU:n tulisi päästä sopuun kauppasopimuksesta kuun loppuun mennessä. Muutoin edessä on sopimukseton tila. Suomalaistislaamo valmistautuu varastoimalla.

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäisen näkökulmasta brexit on ollut ”infernaalista sekoilua”.­

”Tässä on tullut sellaista brexit-turtumista itse kullekin”, sanoo tislaamo Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen.

”Aina se on tapahtumassa ja sitten ei tapahdukaan.”

Britannia on tislaamon viidenneksi suurin vientimarkkina. Yritys on jo muutaman kerran täydentänyt Britannian-varastonsa, jotteivät sen tuotteet loppuisi EU-eron myötä kuin seinään. Kyrö Distilleryn juomia riittää Britanniassa ainakin muutamalle ylimääräiselle kuukaudelle, Lipiäinen kertoo.

Vaikka Britannia erosi EU:sta jo helmikuussa, näkyvät eron vaikutukset kaupankäyntiin toden teolla vasta vuoden vaihteessa. Silloin erosopimuksen mukainen siirtymäaika päättyy ja Britannia lakkaa olemasta osa EU:n sisämarkkinoita ja tulliliittoa. Millaiset kauppasuhteet Britannialla ja EU:lla on tämän jälkeen?

Neuvottelut ovat kesken, mutta suhde tulee joka tapauksessa olemaan hyvin erilainen kuin nyt. Esimerkiksi kaikki Britanniasta tuodut tai sinne viedyt tavarat on joka tapauksessa ensi vuoden alusta lähtien tulliselvitettävä.

EU:n ja Britannian neuvottelujen aikataulu on tiukka. Britannian pääministeri Boris Johnson on asettanut niiden takarajaksi lokakuun puolivälin, jolloin pidetään EU-huippukokous. Viimeistään kuun loppuun mennessä tulee olla sopu, jotta sopimus ehditään saada voimaan.

”Kauppaneuvotteluissa tilanne on aina se, ettei mitään ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu”, sanoo ulkoministeriön vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen.

”Edistystä on saatu aikaan, mutta keskeisissä kysymyksissä on merkittäviä näkemyseroja edelleen.”

Britannian pääministeri Boris Johnson saapui EU:n huippukokouksen lehdistötilaisuuteen vuonna 2019.­

Neuvotteluissa hiertää esimerkiksi kysymys tasavertaisesta kilpailuasetelmasta ja valtiontuista. EU:n näkökulmasta huolena on se, että Britannia suhtautuu valtiontukiin löyhästi ja ryhtyy jakamaan niitä kevyemmin perustein. Silloin EU-maissa sijaitsevat yritykset olisivat brittiläisiä heikommassa kilpailuasetelmassa.

Neuvotteluja varjostaa se, että pääministeri Johnsonin hallituksen kiistanalainen lakiesitys on rikkomassa EU:n ja Britannian jo solmimaa brexit-sopimusta. EU on siksi aloittanut rikkomusmenettelyn Britanniaa kohtaan.

Finanssikonserni Nordean arvion mukaan todennäköisyys sille, ettei kauppasopimusta synny on noin 40 prosenttia. Jos sopimusta ei tule, EU:n ja Britannian välillä käydään kauppaa Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaan. Käytännössä tilanne olisi samankaltainen kuin nykyisin esimerkiksi Venäjän kaupan suhteen.

Sopimukseton tila tietäisi tulleja useille tuoteryhmille. Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Lipiäinen on siinä käsityksessä, ettei alkoholituotteille olisi tulossa tulleja vaikka sopimukseen ei päästäisikään. Näin kerrotaan myös alan eurooppalaisten edunvalvontajärjestöjen raportissa.

”Tältä se viime kierroksella näytti, mutta tämä on sellaista sekoilua, että sieltä voi tulla mitä tahansa”, Lipiäinen toteaa.

Sen sijaan elintarvikkeiden kohdalla WTO:n sääntöjen mukaiset tullit ovat huomattavia. Ne ovat korkeampia kuin esimerkiksi teollisuustuotteissa.

Elintarviketeollisuusliiton mukaan EU:n keskimääräinen tullitaso elintarvikesektorilla on 22 prosenttia. Ylipäänsä elintarvikesektorin arvioidaan kuuluvan niihin aloihin, joilla brexit näkyy erityisen voimakkaasti. Näin arvioi esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) kansainvälisten asioiden johtaja Juha Ruippo.

Yksi syy tähän on se, että Britannia tuo huomattavan määrän elintarvikkeita ulkomailta. Viime vuonna kulutetuista ruokatuotteista 55 prosenttia oli peräisin Britanniasta ja loput tuotiin ulkomailta. Yli neljännes ruokatuotteista oli peräisin EU-alueelta.

”Niin koronakriisi kuin afrikkalainen sikaruttokin ovat jo vaikuttaneet alaan, ja niistä on selvitty kohtalaisen hyvin. Onko tämä sitten sietokyvyn niin sanotusti katkaiseva asia?” Ruippo pohtii.

Suomalaisten yritysten elintarvikevienti Britanniaan on kuitenkin verrattain pientä, viime vuonna noin 40 miljoonaa euroa. Siksi Elintarviketeollisuusliitto on koko ajan arvioinut, etteivät suorat välittömät vaikutukset ole suuria, sanoo liiton toimialapäällikkö Marika Säynevirta.

Suomesta viedään Britanniaan etenkin kalaa, josta suuri osa tosin vain kulkee Norjasta Suomen kautta Britanniaan, maitotuotteita, alkoholi- ja virvoitusjuomia sekä makeisia ja leipomotuotteita. Vaikka kokonaisvaikutukset jäisivät pieniksi, siirtymäajan päättyminen voi tuntua yksittäisissä yrityksessä merkittävästi.

Britannia lukeutuu esimerkiksi Benecol- ja Elovena-brändeistä tunnetun Raision päämarkkina-alueisiin. Viime vuonna sen liikevaihdosta 23,4 prosenttia tuli Britannian liiketoiminnoista. Raisio ei halunnut kommentoida brexitiin liittyviä kysymyksiä.

London School of Economics -yliopiston tilaustyönä tekemän tuoreen selvityksen mukaan elintarvikesektorilla nähdään huomattavaa EU-maiden viennin supistumista Britanniaan – saatiin sopimus aikaan tai ei. Selvityksen on tilannut tanskalais-ruotsalainen maitoalan yritys Arla Foods. Sen mukaan viennin supistuminen on kuitenkin merkittävästi suurempaa ilman kauppasopimusta.

Vaikka siirtymäajan päättyminen ei tuntuisi suomalaisissa elintarvike- ja juomavalmistajissa suoraan, heijastuu se niiden toimintaan välillisesti.

”Merkittävämpi asia on, millaiset vaikutukset brexitillä on koko EU:n sisämarkkinoihin. Ranskalla, Hollannilla ja muilla isoilla elintarvikkeiden tuottajamailla on Britanniaan paljon vientiä. Kuinka hyvin ne pystyvät pitämään markkinansa Britanniassa uusilla ehdoilla?” Säynevirta sanoo.

Jos suuret tuottajamaat eivät saa entiseen tapaansa vietyä elintarvikkeita Britanniaan, voi seurauksena olla joidenkin elintarvikkeiden ylitarjonta EU:n sisämarkkinoilla. Tuottajille tulee painetta etsiä uusia markkina-alueita, ja kilpailu voi koventua.

Epäsuorat vaikutukset askarruttavat meijeriyhtiö Valiota. Valio ei suoraan vie tuotteitaan Britanniaan, mutta siellä seurataan tarkasti EU:n ja Britannian välisiä neuvotteluita. EU-maista, etenkin Irlannista, viedään suuria määriä juustoa Britanniaan.

”Jos se häiriintyy, kyllä meillä sitten on ongelmia maitomarkkinoilla EU:ssa eli niin sanotusti ylitarjontaa”, sanoo Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt.

Juustonvalmistajille ylitarjonta tarkoittaisi Brandtin mukaan sitä, että siirryttäisiin etsimään paitsi uusia markkinoita myös valmistamaan enemmän maitojauhetta ja voita, jotka säilyvät juustoa paremmin.

Entä mitä käy kuluttajahinnoille?

Nordean mukaan kuluttajahinnat tulevat nousemaan siirtymäajan jälkeen etenkin Britanniassa. Kuluttajien on kuitenkin syytä varautua brittituotteiden hintojen nousuun myös EU-alueella.

”Kuluttaja voi joutua maksamaan huomattavasti korkeampaa hintaa, jos haluaa ostaa juuri Britanniassa tuotettuja tuotteita”, pääanalyytikko Jan von Gerich sanoi keskiviikkona järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Suomalaisyritysten valmistautuminen siirtymäajan päättymiseen vaihtelee, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

”En ole huolissani isoista yrityksistä. Siellä valmistautumista on tehty systemaattisesti kansanäänestyksestä lähtien”, sanoo EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula.

Prosessi on kuitenkin ollut pitkä ja kimurantti, mikä on haitannut valmistautumista. Ylikarjula on myös huolissaan siitä, että koronaviruspandemia on vienyt huomiota, eikä brexit-varautumiseen ole pystytty varautumaan pienemmissä yrityksissä.

Brexit on vähentänyt Kyrö Distilleryn kiinnostusta Britanniaa kohtaan, sanoo toimitusjohtaja Miika Lipiäinen.­

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen on valmistautunut siihen, että esimerkiksi pakkaussäätelyihin, kuten pullojen kokoihin, voi tulla muutoksia.

Tislaamon markkina-asemaan voi Lipiäisen mukaan vaikuttaa myös se, että paikallisille tuottajille annetaan enemmän suoria tukia, kun EU:n kilpailusäätelystä ei tarvitse piitata.

Ylipäänsä brexit on vähentänyt tislaamon kiinnostusta Britanniaa kohtaan. Lisäinvestointeja ei sinne olla tekemässä. Siitä, millaisena brexit-prosessi on Britanniaan vievän yrityksen kannalta näyttänyt, Lipiäisellä on selvä näkemys.

”Pienemmän toimijan puolesta voin todeta, että melko infernaalista sekoilua se on ollut.”