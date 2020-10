Maailmanpankin Asli Demirgüç-Kunt: ”Jos edessä on vielä finanssikriisi, elpyminen voi vaarantua”

”Nykyinen kriisi alkoi terveyskriisinä ja valtioiden hallitusten oli toimittava nopeasti. Sen jälkeen edessä oli syvin talouden kriisi, jonka olemme nähneet”, sanoo Asli Demirgüç-Kunt.

Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kehittyvissä talouksissa kuten Ukrainassa, Moldovassa ja Georgiassa yli 2,2 miljoonaa ihmistä jää tänä vuonna köyhyysrajan alapuolelle, sanoo Maailmanpankin Euroopan ja Keski-Aasian pääekonomisti Asli Demirgüç-Kunt videopuhelun välityksellä Washingtonista.

Maailmanpankki on määrittänyt näissä kehittyvissä talouksissa köyhyyden rajaksi 3,20 dollaria (noin 2,70 euroa) päivittäin käytettävänä rahamääränä.

Alueen taloudet supistuvat tänä vuonna 4,4 prosenttia. Se on pahin taantuma, jonka alue on kohdannut sitten vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin. Demirgüç-Kunt ja Maailmanpankki analysoivat maiden kehitystä keskiviikkona ilmestyneessä raportissa ”Covid-19 and Human Capital”.

Vaikka köyhyys on kasvanut Itä-Euroopassa koronaviruspandemian aikana, kehittyvien maiden talouksien odotetaan elpyvän vuonna 2021, Demirgüç-Kunt sanoo. Elpyminen on kuitenkin hauraalla pohjalla.

Demirgüç-Kuntin mukaan talouksien tulisi keskittyä elpymisen aikana erityisesti kolmeen vaiheeseen. Aivan aluksi koronaviruksen aiheuttama terveyskriisi on kuitenkin saatava hallintaan, hän sanoo.

Sen jälkeen ensimmäinen vaihe on maiden hallinnon vahvistaminen.

”Pitkällä aikavälillä hyvä hallinto on yksi tuottavuuden kasvun tärkeimmistä tekijöistä. Ennen pandemiaa korruption vastaiset kampanjat sekä sääntelyn vähentäminen ovat auttaneet monia alueen talouksia torjumaan korruptiota. Näihin pitää myös nyt panostaa”, Demirgüç-Kunt sanoo.

Toisessa vaiheessa fokuksen tulee Demirgüç-Kuntin mukaan olla investoinneissa ja yksityisessä sektorissa.

”Osallistavia markkinoita tarvitaan erityisesti yksityisten investointien ja pääomavirtausten houkuttelemiseksi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Tuottavuuden elvyttämiseksi maat tarvitsevat hyvin kohdennettuja uudistusohjelmia.”

Kolmanneksi maiden tulisi keskittyä koulutukseen ja teknologiaan.

”Eriarvoisuus alueilla kasvaa, jos kansalaisilla ei ole pääsyä verkkoon. Kykyä omaksua uusia teknologioita tulisi myös kehittää”, Demirgüç-Kunt sanoo.

Merkittävät investoinnit laadukkaaseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon ovat Demirgüç-Kuntin mukaan erityisen tärkeitä.

”Koulujen sulkeminen voi johtaa oppimistappioihin, jotka vastaavat yhtä kolmasosaa kokonaisesta vuodesta. Ne todennäköisesti kasvattavat epätasa-arvoa vaikuttamalla jo valmiiksi epäedullisessa asemassa oleviin opiskelijoihin.”

Korkeakoulujen taas tulee panostaa siihen, että ne valmistavat opiskelijoita nykypäivän työmarkkinoiden haasteisiin.

IMF:n pääjohtaja Kristina Georgieva vertasi alkuvuonna, että maailmassa jylläävät nyt samat ilmiöt, jotka johtivat vuoden 1929 pörssiromahdukseen. Siihen päälle vielä koronaviruspandemia ja nyt valtiot ovat velkaantuneet ennätykselliseen tahtiin. Näkeekö Demirgüç-Kunt yhtäläisyyksiä 1920-lukuun?

”Näen paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Nykyinen kriisi alkoi terveyskriisinä ja valtioiden hallitusten oli toimittava nopeasti. Sen jälkeen edessä oli syvin talouden kriisi, jonka olemme nähneet.”

Nyt kaikki odottavat jännittyneinä, seuraako terveyskriisin ja talouskriisin jälkeen vielä uusi finanssikriisi, Demirgüç-Kunt sanoo.

Maailmanpankki varoitti jo tammikuussa, että kaikki aiemmat globaalit velkaantumisen kasvuaallot ovat päättyneet finanssikriisiin. 50 vuoden aikana nämä näin on käynyt erityisesti kehittyvissä talouksissa.

”Jos kriisiä ei hoideta tarkasti ja huolellisesti, edessä voi olla vielä finanssikriisi. Valtiot luottavat nyt pankkisektoriin lainojen maksamiseksi. Ja pankit uskovat kestävänsä sen. Jos edessä on vielä finanssikriisi, elpyminen voi vaarantua. Vielä on epäselvää, kestävätkö pankit nämä iskut.”

Washingtonissa pääkonttoriaan pitävän Maailmanpankin missiona on köyhyyden vähentäminen maailmassa. Tällä hetkellä maailmanpankin pääjohtajana työskentelee presidentti Donald Trumpin vankka tukija David Malpass.

Suomi liittyi Maailmanpankin jäseneksi vuonna 1948. Vaikka köyhyydestä on noustu viime vuosikymmenien aikana ympäri maailmaa, äärimmäisen köyhien ja äärimmäisen rikkaiden välillä on edelleen valtava kuilu.

