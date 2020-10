Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan polttoaineen hiilisisällöstä perittävä maksu olisi toimivin ja myös kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Polttoaineen hiilidioksidisisältöön kohdistuva maksu olisi yksi tehokkaimmista keinoista puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Näin todetaan vaikutusarvioinneissa, joiden tuloksia liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) julkaisi tiistaina.

Erityisesti ehdotus polttoaineen päästökaupasta herätti laajaa keskustelua. Ministeriön omassa muistiossa julkaistun arvion mukaan ehdotus tarkoittaisi, että fossiilisten polttoaineiden hinta voisi nousta jopa 40 senttiä litralta vuosikymmenen loppuun mennessä.

Se kuulostaa korkealta.

Mutta mistä päästökaupassa on oikeastaan kysymys ja miten se vaikuttaisi jatkossa autoilun hintaan?

LVM:n tilaamien tutkimusten kohdalla on syytä huomioida, että Suomi on jo päättänyt liikenteen päästöjen huomattavasta alentamisesta. Vähennettävää on 1,55 miljoonaa tonnia kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Sitä ei tutkijoiden mukaan ole mahdollista saavuttaa ilman, että fossiilisten polttoaineiden hinnoittelua muutetaan. Kyse onkin nyt siitä, miten muutos tehdään.

Aalto-yliopiston tutkijaryhmä totesi jo viime syksyn raportissaan, että päästökauppa olisi tehokkaampi ja myös edullisempi tapa puuttua fossiilisten polttoaineiden kulutukseen kuin yleinen veronkorotus.

Käytännössä päästökauppa toimisi näin: valtio huutokauppaa rajallisen määrän myyntilupia, jotka on sidottu polttoaineen sisältämän hiilen määrään.

Jokaiseen myytävään bensalitraan tarvittaisiin myyntilupa, joita olisi rajallisesti tarjolla. Toimivilla markkinoilla lupien hinta siirtyisi melko suoraan polttoaineen hintaan.

”Tällainen malli suosii polttoaineita, joissa hiilidioksidipitoisuus on pienempi. Ennen kaikkea se ohjaa kuluttajien käyttäytymistä, kun enemmän päästöjä aiheuttava polttoaine olisi kalliimpaa”, sanoo taloustieteen professori Matti Liski Aalto-yliopistosta.

Hänen mukaansa mallin paras puoli on joustavuus: polttoaineen hintoja korotetaan vain sen verran, että niiden kulutus asettuu Suomen päättämien päästörajoitusten taholle.

Myös toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto Aalto yliopiston AEI-instituutista sanoo, että tutkimuksen tavoite on löytää nimenomaan ratkaisu, jolla on pienimmät mahdolliset, korottavat vaikutukset polttoaineiden hintoihin.

Tulonjakovaikutusten ymmärtämiseksi tutkijat ovat keränneet kattavan aineiston, jonka kautta pystytään selvittämään tarkasti, kuinka paljon ihmiset eri puolilla Suomea polttoainetta kuluttavat.

Aineistosta on noussut mielenkiintoisia havaintoja: suurituloiset sekä ajavat että aiheuttavat päästöjä enemmän kuin pienituloiset. Toisaalta valtaosalle suomalaisista polttoaineen hiilidioksidiveron vaikutus vastaa alle prosenttia käytössä olevista tuloista.

Osalle pienikin korotus olisi liian raskas – tästä syystä tutkijat selvittävät, mikä olisi paras tapa korvata pienituloisille kohonneiden polttoainekustannusten vaikutus.

”Meidän tehtävämme on tuottaa mahdollisimman puolueetonta ja monipuolista tietoa, jotta poliitikot voivat tehdä asiassa päätöksiä”, Nokso-Koivisto sanoo.

Useimmille suomalaisille olisi luultavasti oleellista, miten päästökauppa lopulta vaikuttaa tietyn autotyypin ja polttoaineen hintaan. Tähän ei tutkijoiden mukaan ole selvää vastausta olemassa.

”Kukaan ei oikeasti osaa sanoa, paljonko bensa maksaa viiden vuoden päästä. Tai jos sellaisen ennusteen tekee, kannattaa varautua aika tiukkaan kritiikkiin”, Matti Liski sanoo.

Hänen mukaansa bensan hinnan tulevaan kehitykseen vaikuttaa esimerkiksi teknologia: jos sähköautoja on tarjolla nykyistä huomattavasti edullisemmin, vähenee kiinnostus polttomoottoriautoihin ilman sanktioita.

Autoalan etujärjestöt ovat korostaneet, että autokannan uusimisella on keskeinen vaikutus liikenteen päästöjen alentamisessa. Aallon tutkijat eivät sinänsä halua ottaa kantaa, mikä tekniikkaa lopulta yleistyy tulevina vuosina.

Sen sijaan oleellista on saada liikenteen kokonaispäästöjä alas. Siihen tarvitaan myös huomattavia parannuksia ajoneuvojen tuottamissa hiilidioksidipäästöissä.

”Nyt ehdotettu järjestelmä on kallis vain siinä tapauksessa, että päästötavoitteiden saavuttamiseen ei ole hyviä teknologioita. Mutta silloin kaikki vaihtoehdot ovat kalliita”, Liski sanoo.