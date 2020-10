Sijoittaminen

Sekä Danske Bankin että Nordean asiakkaat kävivät syyskuussa innokkaasti kauppaa yhdysvaltalaisilla osakkeilla. Nordean kaupankäyntipalvelu on saanut 15 000 uutta asiakasta tänä vuonna ja pienten kauppojen osuus on kasvanut selvästi.

Yhdysvaltalaisen Applen osake nousi syyskuussa suomalaisten sijoittajien ostetuimpien osakkeiden joukkoon. Muutenkin sijoittajat kävivät hyvin vilkkaasti kauppaa osakkeilla syyskuussa ja olivat osakevälittäjien mukaan ”ostolaidalla”. Myös rahastoihin tehtiin enemmän merkintöjä kuin nostoja.

”Ensimmäistä kertaa meillä oli ulkomainen osake kymmenen suosituimman osakkeen joukossa. Apple oli volyymissa mitattuna sijalla kahdeksan ostetuimmissa osakkeissa”, sanoo Nordean sijoitustuotteista vastaava johtaja Tanja Eronen.

Myös Danske Bankin asiakkaat kävivät Applella aktiivisesti kauppaa. Pankin tilastojen mukaan Yhdysvaltalaisista osakkeista eniten ostettiin Applea. Yhdysvaltalaisten osakkeiden osuus kaikesta osakekaupasta oli Danske Bankilla syyskuussa 12 prosenttia.

Applen osakkeen arvo on noin kaksinkertaistunut verrattuna vuoden takaiseen. Syyskuun alussa osakkeen arvo laski voimakkaasti.

Vielä enemmän kauppaa Danske Bankin osakevälityksen asiakkaat kävivät syyskuussa sähköautoyhtiö Teslalla, jonka osakekurssi on vuodessa noin yhdeksänkertaistunut. Yhtiön osakkeen hinta romahti syyskuun alussa hetkellisesti. Teslan osakkeita suomalaiset sijoittajat myivät enemmän kuin ostivat.

Suomalaisista osakkeista netto-ostetuimpia olivat Danske Bankin asiakkailla Sampo, Elisa, Sanoma, Kesko ja Kone. Näitä osakkeita siis ostettiin enemmän kuin myytiin.

Nordean asiakkaat ostivat euromääräällä mitattuna eniten Nokiaa, Wärtsilää, Nordeaa, Outokumpua ja Tietoa.

Suomalaisista osakkeista myydyimpiä olivat Danske Bankilla Nokia, Wärtsilä, Outokumpu, Finnair ja Fortum.

Suomalaiset piensijoittajat ovat innostuneet tänä vuonna sijoittamaan osakkeisiin ennen näkemättömällä innolla. Tämä näkyi myös syyskuussa aktiivisena kaupankäyntinä.

Erosen mukaan Nordean kaupankäyntipalvelu on saanut tänä vuonna 15 000 uutta asiakasta.

”Piensijoittajien ja nimenomaan heissäkin vielä pienimpiä summia sijoittavien määrän kasvu näkyy siinä, että myös kauppojen keskikoko on laskenut ja yksittäisten kauppojen lukumäärä on kasvanut. Yli 40 prosenttia kaupoista on ollut viime kuukausina alle 800 euroan kauppoja”, Eronen sanoo.

Eronen arvioi, että sijoitusintoon on syynä osin osakesäästötilin käyttöön ottaminen. Tilin sisällä piensijoittajat voivat käyttää kauppaa osakkeilla ilman veroseuraamuksia.

”Sijoittaminen on ollut näkyvästi esillä myös mediassa. Myös uusien rahastosäästäjien määrä on kasvanut”, Eronen sanoo.

Osakekurssit notkahtivat syyskuussa, mutta torstaihin mennessä esimerkiksi painotettu OMX Helsinki 25 -indeksi oli jo palannut syyskuun alkua korkeammalle tasolla. Indeksi on kuitenkin yhä alempana kuin ennen koronavirusepidemian puhkeamista seurannutta helmikuun lopun romahdusta.

Yhdysvaltain suurten yritysten kehitystä seuraava S&P 500 -indeksi on yhä syyskuun alun tason alapuolella. Indeksin pisteluku oli elokuun viimeisenä päivänä 3 500. Keskiviikkona indeksi päätyi 3 419 pisteeseen. Yhdysvaltalaiset osakkeet olivat keskiviikkona keskimäärin kalliimpia kuin helmikuun puolivälissä.

Perinteisesti piensijoittajat ovat myyneet osakkeita, kun kurssit ovat olleet alimmillaan, mikä ei välttämättä ole järkevää. Tämäkin on tänä vuonna muuttunut. Niin maaliskuussa kuin syyskuussa sijoittajat ostivat enemmän osakkeita kuin myivät.

Sijoittajien into näkyi syyskuussa myös rahastoissa. Rahastoraportin mukaan rahasto-osuuksiin sijoitettiin syyskuussa 524 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin mitä osuuksia myytiin. Rahastoihin sijoitetun pääoman määrä kuitenkin pieneni syyskuun loppuun mennessä markkinoiden heikon kehityksen takia.

Rahastosijoitusten yhteenlaskettu arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa.

Osakerahastojen nettomerkinnät olivat syyskuussa 381 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista vedettiin pois 164 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä niihin sijoitettiin.