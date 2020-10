Helsingin parhaat asuntolaina­marginaalit alkavat nyt 0,3:lla: ”Kilpailu kaupunkilaisista oman kodin ostajista on nyt kovaa”

”Asuntolaina on pankeille sisäänheittotuote”, Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna sanoo.

Asuntolainaa saa nyt pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa edullisesti. HS:n tekemän epävirallisen kyselyn mukaan Helsingin seudulla edullisimmat lainamarginaalit ovat 0,3–0,4 prosentin luokkaa, mutta vaihtelu on suurta.

Muutama vuosi sitten suuremmalla marginaalilla lainan ottaneet asiakkaat ovat saattaneet saada nyt pankista edullisemman tarjouksen, jos ovat kysyneet. Viime vuosikymmenen puolivälissä lainamarginaalit nousivat yleisesti yhden prosentin tietämiin ja jopa yli sen.

Lainan kokonaiskorko muodostuu marginaalista ja viitekorosta, joka on tällä hetkellä uusissa lainoissa tasan nolla prosenttia.

Marginaalit ovat olleet kuluneen vuoden aikana selvässä laskusuunnassa. Se näkyy myös Suomen Pankin tilastossa, jossa asuntolainakannan keskikorko vähitellen laskee.

Lainamarginaalien vaihtelu on kuitenkin suurta. Marginaaliin vaikuttaa paljon etenkin ostettavan asunnon laatu, koska se toimii lainan tärkeimpänä vakuutena. Helsingin keskustan kivitalot ovat pankille yleensä takuuvarma vakuus. Ylipäätään marginaalit ovat aina pienempiä isoissa kasvavissa kaupungeissa ja niiden keskustoissa kuin laita-alueilla taikka taantuvilla paikkakunnilla.

Myös asiakkaan maksukyky eli tulojen varmuus ja muu velkaantuneisuus vaikuttavat sekä marginaaliin että myönnettävään lainamäärään.

Yleinen marginaalien pieneneminen johtuu sekä viitekorkojen laskusta että pankkien kireästä kilpailusta.

”Aina voi luottaa suomalaisen pankinjohtajan logiikkaan. Pankinjohtaja laskee marginaalia silloin kuin ei ole kysyntää, ja hän laskee marginaalia silloinkin, kun kysyntää on. Taustalla on se, että asuntolaina on pankeille sisäänheittotuote”, Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna sanoo.

Ari Pauna­

Se tarkoittaa, että pankit ottavat asuntolaina-asiakkaan sisään pienemmälläkin katteella, jos on näköpiirissä, että hänestä tulee samalla hyvä sijoitus- ja kulutusluottoasiakas, jolta kertyy pankille muita tuottoja.

Toisaalta yleinen korkotason lasku tarkoittaa, että asuntolaina-asiakkaat voivat olla pankille kannattavia vähän pienemmälläkin marginaalilla. Uusiin asuntolainasopimuksiin on kirjattu, että lainan viitekorko on vähintään nolla, vaikka viitekorkoina käytettävät euribor-korot ovat jo noin puoli prosenttia miinuksen puolella.

Pankkien oman rahoituksen hintaan yleinen korkotason lasku kuitenkin vaikuttaa, eli ne saavat rahoitettua asuntolainat edullisesti.

”Hyvällä paikalla sijaitsevat asunnot ovat vakuutena pankille kullanarvoisia, koska pankit rahoittavat asuntolainat asuntovakuudellisilla joukkolainoilla eli covered bondeilla. Kilpailu kaupunkilaisista oman kodin ostajista on nyt kovaa”, Pauna sanoo.

Erityisesti Nordea vaikuttaa aktivoituneen kilpailussa. Myös Nordean omat lainatilastot kertovat jonkinlaisesta linjanmuutoksesta. Pankki on kertonut tavoittelevansa jälleen kasvua, kun vielä kaksi kolme vuotta sitten se keskittyi riskien vähentämiseen ja oli lainakilpailussa passiivisempi.

Isot pankit kommentoivat markkinatilannetta niukasti. Nordea ei kommentoi lainkaan, koska pankissa on menossa ennen tulosjulkistuksia vietettävä niin sanottu hiljainen kausi.

OP:n asumisen rahoituksesta vastaavan johtajan Kaisu Christien mukaan markkinalla ei ole tapahtunut viime aikoina ”radikaalia muutosta”.

Kaisu Christie­

”Olemme havainneet, että ihmiset kilpailuttavat lainojaan ahkerasti, mutta näin on ollut jo jonkin aikaa ja uusien lainojen keskikorko on tilastojen mukaan tullut vähän alas”, Christie sanoo.

Hypon Paunan mukaan lainojen keskimarginaali on Helsingissäkin yhä kuitenkin 0,6–0,8 prosenttia. ”Asiakkaiden luottoriskiprofiilit vaihtelevat niin paljon”, hän sanoo.

Erikoisin piirre asuntolainamarkkinoilla on tällä hetkellä vilkas kysyntä. Tuskin löytyy toista hetkeä taloushistoriassa, jolloin talous on rajussa taantumassa ja samaan aikaan asuntokauppa ja asuntolainojen kysyntä kasvavat voimakkaasti. Tuoreiden kiinteistönvälittäjien tilastojen mukaan asuntokauppoja tehtiin syyskuussa kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koronaepidemian seurauksena ihmiset ovat olleet poikkeuksellisen paljon kotona, mikä on herättänyt tarpeen vaihtaa asuntoa.

”Syyskuussa on tullut taas selvästi viime vuotta enemmän lainahakemuksia. Se kuvastaa sitä, että kuluttajilla on uskoa omaan talouteen ja tulevaisuuteen”, OP:n Christie sanoo.

Suomalaisten asuntolainakanta on kasvanut jo yli sataan miljardiin euroon. Luvussa ovat mukana myös sijoitusasuntolainat, joiden osuudeksi Hypo on arvioinut noin kymmenen prosenttia.

Hypon Paunan mukaan nyt on joka tapauksessa hyvä tilaisuus kilpailuttaa asuntolainan korko. Kilpailuttaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Jos nykyinen asuntolaina on sellainen, että negatiivinen viitekorko vähennetään marginaalista, lainaa ei todennäköisesti kannata kilpailuttaa, vaikka marginaali olisi nyt pienempi.

Pankkien uusiin asuntolainasopimuksiin on nimittäin kirjattu niin sanottu nollakorkolattia, jonka mukaan asuntolainan viitekorko on aina vähintään nolla. Pankit alkoivat soveltaa käytäntöä eri tahdissa. Nordeassa lattia otettiin käyttöön jo vuonna 2012, OP-ryhmässä vasta vuoden 2017 alusta.