Tansanialainen teknologia­tapahtuma on kuin Slush pienoiskoossa: Startup-elämä on herännyt maassa eloon, ja inspiraatiota on haettu Suomesta asti

Tansanian startup-elämä on herännyt eloon viimeisen kuuden vuoden aikana. Inspiraatiota ja mallia siihen on haettu muun muassa Jyväskylässä yrittäjyyskoulutusta tarjoavasta Tiimiakatemiasta.

Auditorion punaiset tuolit täyttyvät yksi kerrallaan. Kauluspaitaiset ja kotelomekkoiset hahmot tervehtivät toisiaan hymyssä suin. Kamerat räpsyvät ja suoria nettilähetyksiä viritellään. Tunnelma on kuin isojen teknologiatapahtumien avajaisissa usein – hieman jännittynyt.

Alkamassa on innovaatioviikko, joka järjestettiin vuoden 2020 maaliskuussa kuudennen kerran.

Olemme Tansanian suurimmassa kaupungissa, reilun 6,5 miljoonan asukkaan Dar es Salaamissa. Ulkona on lähes 30 astetta lämmintä, mutta salissa ilmastointi pauhaa ja saa ihmiset kiskomaan villatakkeja päälleen.

Innovaatioviikko tarkoittaa kymmeniä toimintaansa esitteleviä startup-yrityksiä, yrittäjille suunnattuja työpajoja ja teknologisiin keksintöihin keskittyviä puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja – kuin kasvuyritystapahtuma Slushin nuori ja aurinkoinen pikkusisko.

Monissa Dar es Salaamissa toimintaansa esitelleissä startupeissa on paljon samoja piirteitä kuin länsimaalaisissa startupeissa. Esimerkiksi Food Sasa -niminen yritys toimittaa ravintolaruokaa kotiovelle. Asiakas tilaa ruoan netissä tai puhelimitse, ja lähetti tuo annoksen perille moottoripyörällä.

Erona Woltiin tai Foodoraan on, että palvelun käyttö ei vaadi älypuhelinta eikä edes nettiä. Suurin osa tilaa ruokansa soittamalla, kuten maassa on tapana asiat hoitaa.

Yksi avajaisissa esitetty lause kiinnittää suomalaisen huomion:

”Alkusysäys innovaatioiden kehittämiselle Tansaniassa tapahtui, kun aloimme tehdä yhteistyötä Suomen valtion kanssa.”

Näin kertoo Costechin johtaja Amos Muhunda Nungu. Costech on Tansanian opetus- ja teknologiaministeriölle kuuluva tiede- ja teknologiavirasto. Se vastaa esimerkiksi tutkimusrahoituksista ja maahan tulevien ulkomaalaisten tutkijoiden tutkimusluvista.

Nungun puhuessa yleisössä kyyneleitään pyyhkii IT-alalla pitkään työskennellyt yrittäjä Kristiina Lähde. Hän oli mukana, kun tämä työ Tansanian kanssa aloitettiin vuonna 2011.

Lähde teki töitä Suomen ulkoministeriön ja Tansanian yhdessä suunnittelemassa Tanzict-ohjelmassa, jonka tarkoitus oli kehittää tietotekniikka- ja innovaatioekosysteemiä.

Kristiina Lähde työskentelee konsulttina Tansaniassa.­

Käytännössä se tarkoitti esimerkiksi sitä, että joukko tansanialaisia virkamiehiä ja yliopiston henkilökuntaa matkusti Suomeen tutustumaan koulutusjärjestelmään ja yrittäjyyden malleihin. Ohjelma tuki muun muassa tansanialaisia yliopistoja ja yrityshautomoita sekä antoi pieniä apurahoja aloitteleville IT-yrityksille.

”Moni tansanialainen, joka osallistui ohjelmaan, on edennyt isoihin rooleihin. Heillä on pitkäjänteiset vaikutukset tämän maan kehitykseen”, Lähde kertoo.

Yksi näistä henkilöistä on juuri Amos Nungu, joka on nykyään vaikutusvaltainen mies noin 60 miljoonan asukkaan Tansaniassa.

Lähde ei ennakkoon ajatellut, että Nungusta tulisi vielä jonain päivänä koko tiede- ja teknologiaviraston johtaja. Nungun urakehitys on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, mitä maiden välisellä yhteistyöllä on saavutettu.

”Siitähän se suurin muutos tulee, kun ihmisten ymmärrys ja kontaktit paranevat ja he jakavat niitä eteenpäin”, Lähde sanoo.

Tansaniassa on 43 valtion rekisteröimää yliopistoa, joista osa on yksityisiä ja osa julkisia. Nuorta väestöä on paljon, ja töitä ei korkeakouluista valmistuneillekaan aina tahdo löytyä. Siinä yrittäjyyteen kouluttaminen voi auttaa.

Muitakin vaikutuksia yhteistyöllä on ollut. Tansaniasta löytyy Lähteen arvion mukaan kolmisenkymmentä innovaatiohautomoa eli yhteistyötilaa, joissa tuetaan startup-yrittäjiä. Ensimmäinen näistä tiloista oli suomalaisten tukema kokeilu.

Tansanialaiseen Iringan yliopistoon taas syntyi yrittäjyyskoulu, joka sai inspiraationsa Suomesta, johon yliopistosta tehtiin tutustumismatka.

Iringalaiset kävivät Jyväskylän Tiimiakatemiassa, jossa nuoret saavat yrittäjyyskoulutusta ja samalla ammattikorkeakoulututkinnon. Sama malli otettiin kokeiluun Tansaniassa, ja nyt se on vakiintunut koulutusohjelma Iringan yliopistossa.

Olisi Tansaniassa startup-yrityksiä myös ilman suomalaisia. Vaikutteita ja toimintamalleja tulee muistakin maista, esimerkiksi nopeasti kehittyneestä pohjoisnaapurista Keniasta.

Kristiina Lähde uskoo, että Tansanian valtio on innovaatioajattelussa mukana niin hyvin osittain sen takia, että yhteistyötä on tehty lähes 10 vuotta.

Nyt teknologiset innovaatiot ja yrittäjyys ovat Tansaniassa arkipäiväistyneet, ja ne näkyvät yliopistojen perustoiminnassa. Tiede ja teknologia aloina siirtyivät opetusministeriön alaisuuteen.

”Tansanian nykyinen hallitus painottaa yrittäjyyttä siitä näkökulmasta, että ihmisille pitää antaa mahdollisuuksia luoda itselleen työpaikkoja”, Lähde kertoo.

Lähde tekee edelleen konsulttina töitä Tansaniassa.

”Kolonialistista ylhäältä alaspäin -ajatusta ei tarvita, mutta vierellä kulkemista tarvitaan”, hän summaa.

Muun muassa tällaisia startupeja Dar es Salaamissa esiteltiin

Food Sasa

Yritys toimii kuin Wolt, mutta erikoistuu kuljetuksissaan halpoihin tansanialasiiin ruokiin – niitä tilataan eniten.

Food Sasa -yrittäjä Albany James­

Suurin osa tilauksista tulee puhelimitse, koska Tansaniassa on totuttu hoitamaan asiat puhumalla. Palvelu toimii myös puhelinsovelluksella, mutta kaikilla asiakkailla ei ole älypuhelinta. Toimituksia tehdään yhteensä viidellä moottoripyörällä.

Yrityksen perustaja Albany James: ”Tein tätä ennen 9 vuotta digimarkkinointia. Haluaisin, että tansanialaiset oppisivat syömään muutakin kuin maissipuuroa ja papuja. Vahvuutemme on se, että tilauksia voi tehdä myös selaimella netissä, toisin kuin joillakin kilpailijoillamme. Ongelmamme on rahoitus. Tansaniassa ei vielä ole paljon mahdollisuuksia hakea isoja rahoituksia startup-yrityksille.”

Ona Stories

Yrityksille ja järjestöille virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovelluksia tekevä yritys esittelee toimintaansa näyttämällä videoita VR-laseilla.

Wilson Nkya startupista Ona Stories.­

Tuotantopäällikkö Wilson Nkya: ”Olemme Tansanian ensimmäinen VR-tuotantofirma. Lisätyn todellisuuden sovellukset menevät paremmin kaupaksi kuin virtuaalitodellisuus, koska VR:ssä yleisöä on vain yksi kerrallaan. Sellaisia pätkiä voidaan näyttää esimerkiksi lanseeraustilaisuuksissa.”

Shule Direct

Tansanialaisen opetuksen laatu on vaihtelevaa, mutta maassa on entistä enemmän yrityksiä, jotka keskittyvät oppimateriaalien digitaaliseen jakeluun. Yksi yrityksistä on Shule Direct.

Emmanuel George esitteli yritystään nimeltä Shule Direct.­

Shule on swahilia ja tarkoittaa koulua.

IT-johtaja Emmanuel George: ”Lisäämme oppimateriaaleja verkkoon 1.–4.-luokkalaisille. Materiaali on viranomaisten hyväksymää, ja sillä on ollut yli 1,7 miljoonaa käyttäjää. Uutuutena meillä on chatbot ja opettajien keskinäiseen kommunikointiin tarkoitettu alusta. Kaikilla ei ole pääsyä nettiin, joten asennamme materiaalejamme myös koulujen tietokoneille, ja nettisivuistamme osa on käytettävissä offline-tilassa.”

Quincewood

Maatalous on Tansanian tärkeimpiä elinkeinoja.

Quincewood-yrityksen e-Hakiki-nimistä palvelua esitteli Patriciah John.­

Siksi myös mobiilipalveluita kehitetään viljelijöiden käyttöön, tässä tapauksessa erityisesti naisviljelijöiden tukemiseen.

Tasa-arvoasiantuntija Patriciah John: ”Viljelijöille myydään Tansaniassa usein ’väärennettyjä’ tai pilaantuneita siemeniä. Sen ongelman yritämme ratkaista. Viljelijä saa ostamiensa siementen mukana koodin, joka on rekisteröity virallisen maatalousviraston systeemiin. Kun koodin näpyttelee puhelimeen, se kertoo siemenien laadun ja päivämäärän. Mikäli siemenet ovat rekisterin mukaan vanhentuneita, paketin saa palauttaa myyjälle. Käyttöön ei tarvitse älypuhelinta.”