Kansantalous

Suomen talouden tilanne on edelleen mainio verrattuna moniin maihin, mutta työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvassa nousee esiin myös huonoja merkkejä.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti perjantaina päivittäneensä Suomen talouden tilannekuvan. Tuoreessa raportissa käydään läpi kaikki yritystuista teollisuuden tilauksiin ja työttömyysennusteista kansainväliseen toimintaympäristöön.

Suomen talouden tilanne on edelleen hyvä verrattuna pahemmin koronakriisistä kärsineisiin maihin, mutta tuore tilannekuva näyttää osin aiempaa synkemmältä. Huolia nostavat erityisesti maailmantalouden elpymisvauhdin hidastuminen sekä elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamuksen heikkeneminen kotimaassa.

TEM nosti raportissa esiin myös kuusi ”nousevaa uhkaa” eri toimialoille. Ne on kirjattu tämän artikkelin loppuun.

Työttömyyden nousu alkamassa taas

Lomautettuja Suomessa on jo yli 100 000 vähemmän kuin kevään huippuaikana. Kokoaikaisesti lomautettujen työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edelleen syyskuun aikana ja oli lokakuun alussa alle 60 000.

Ylivoimainen valtaosa lomautetuista myyjistä ja ravintolatyöntekijöistä – suurimmista lomautetuista ammattiryhmistä – on palannut töihin. Matkailualalla tilanne on palautunut heikommin kohti normaalia.

Eniten ovat lomauttaneet Lapin ja Uudenmaan yritykset.

Viime vuoteen verrattuna lomautettuja on edelleen moninkertaisesti. Lomautusten määrä ei vähene enää samaan tahtiin kuin kesä–heinäkuussa.

Työllisyysvaikutukset koskevat edelleen lähinnä lomautuksia. Työttömien määrän vaihtelu mahtuu normaalin kausivaihtelun sisään.

TEM ennusti jo aiemmin, että työttömyys laskee vielä alkusyksystä mutta kääntyy uuteen nousuun vielä tänä vuonna. Nyt ministeriö pelkää, että uusi työttömyyden kasvu alkaa luultua nopeammin. Pelko juontaa juurensa useiden isojen yritysten käynnissä olevista yt-neuvotteluista, jotka eivät vielä näy tilastoissa.

Konkurssit yhä matalalla tasolla

Konkurssien määrässä ei näy edelleenkään nousua. Yritykset ovat selviytyneet kesän yli valtion tukien ja omien rahoitusinstrumenttiensa avulla. Myös konkurssilainsäädännön väliaikainen muutos vaikuttaa tilanteeseen, sillä konkurssiin ei ole haettu kaikkia sellaisia yrityksiä, jotka normaalitilanteessa olisivat sellaisen kohdanneet.

Kuluttajat kannattelevat

Kuluttajien ostoaikeet yhä hyvät, vaikka yleisesti luottamus laski syyskuussa. Se ennakoi kulutuksesta vetoa taloudelle jatkossakin. Tämä edellyttää, että epävarmuuden leviäminen teollisuuden kautta laajalti talouteen ja massiiviset työpaikkojen menetykset vältetään.

Teollisuus yskähtelee

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa edellisestä kuukaudesta mutta laski vuodentakaisesta. Teollisuuden uusissa tilauksissa ei näkynyt syyskuussa käännettä parempaa.

Toistaiseksi synkkyys rajoittuu pääasiassa tilauksiin, ei varsinaiseen tuotantoon. Verrattuna esimerkiksi finanssikriisiin on koronakriisin aiheuttama notkahdus teollisuuteen pieni.

Osin hämmennystä aiheuttaa se, että Suomen päävientimarkkinoilla teollisuuden veto on ollut vahvaa kesän jälkeen, mutta Suomessa tämä ei näy. Esimerkiksi Saksan ja Ruotsin kasvuodotukset eivät ole välittyneet vielä uusina tilauksina Suomeen.

Teollisuuden luottamusindikaattori on jatkanut nousuaan Saksassa, Italiassa ja Ruotsissa, mutta Suomessa se on kääntynyt uuteen laskuun.

Vetoapu maailmalta kysymysmerkki

Maailmantalouden V:n muotoinen talouden elpyminen on entistä epätodennäköisempää. Elpymisvauhti on hidastunut, erityisesti palvelualoilla. Siitä huolimatta elpyminen on yhä oikean suuntaista ja antaa Suomen taloudelle vetoapua.

Energiamarkkinat toimivat normaalisti

Energiatuotteiden kysyntä on normalisoitumassa keväällä koetun öljyn hinnan romahduksen ja sitä seuranneen polttoaineiden hinnan alenemisen jälkeen. Lähestyvän talven lämmityskaudella TEM odottaa turpeen käytön kasvua, koska metsäteollisuuden sivutuotteiden saatavuus heikkenee.

Yritystuet uudessa pohdinnassa

Suorien yritystukien hakuaika on pääsääntöisesti päättynyt, ja valtaosa eri rahoitusinstrumenttien hakemuksista on käsitelty.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt koronatukien vaikutuksista laajan arvioinnin.

Koronatilanteen käännyttyä syys-lokakuussa huonompaan suuntaan hallitus on käsitellyt myös mahdollisia kustannustuen vaihtoehtoja aloille, joiden toimintaedellytyksiin koronavirusepidemia on vaikuttanut pahiten. Yhdessä valtiovarainministeriön kanssa TEM selvittää yleisen määräaikaisen yritysten kustannustuen käyttöönottoa, sen kriteereitä ja tuen edellyttämiä säädöksiä.

Kuusi ”nousevaa uhkaa”

Työ- ja elinkeinoministeriö nostaa raportissaan esiin kuusi nousevaa uhkaa Suomen taloudelle. Ne on kirjattu alle TEM:n sanoin, osin lyhennettyinä ja kevyesti editoituna:

1. Valmistava teollisuus: Kysyntä ja myynti on edelleen jäissä, joten yritysten kassan kestävyys ja usko tulevaisuuteen on koetuksilla. Rajat ylittävän työmatkaliikenteen muuttuvat rajoitukset hankaloittavat sekä työvoiman liikkumista että asiakaskäyntejä, kuten myyntiä, käyttöönottoauditointeja ja huoltoa.

2. Metsäteollisuus: Koronan aiheuttaman kysynnän muutoksen myötä on mahdollista, että paperikoneita tai -tehtaita tullaan Suomessa vielä sulkemaan.

3. Meriteollisuus: Risteilyvarustamot eivät näytä pystyvän aloittamaan risteilyjä suunnitelmien mukaisesti alkusyksyllä 2020. Mikäli varustamoiden kyky investoida heikkenee, voi sillä olla negatiivisia vaikutuksia paitsi telakoihin myös Suomen kilpailukyvyn kannalta olennaisen ilmasto- ja digiteknologian kysyntään. Mikäli myynti ei pian lähde käyntiin, on yritysten vaikea selviytyä yhä pidentyvän vaikean ajan yli.

4. Matkailupalvelut: Pääomaintensiivisenä toimialana yritykset pohtivat omaisuutensa myymistä. Riskinä on, että ostajat tulevat ulkomailta ja suomalainen matkailuala päätyy ulkomaiseen omistukseen. Matkailuala kokee olevansa kriisissä, jota ministeriöiden ja viranomaisten koetaan syventävän epäselvällä viestinnällään.

5. Luovat alat: Tilanteen pitkittyessä elämysten kulutustottumukset muuttuvat ja esimerkiksi Amazon pääsee valtaamaan sisältömarkkinoita. Kuntatalouden muutokset vähentävät hankintoja ja tuotanto supistuu. Tapahtuma- ja palvelutuotannon osalta jäämme ulkomaisen tuotannon varaan.

6. Digi- ja ohjelmistoala: Vientiteollisuuden uhkaava kriisiytyminen voi vaikuttaa merkittävästi alan kysyntään. Teollisuuden ja julkisen sektorin investointikyvykkyys digitaaliseen uudistumiseen koronakriisin jälkeen on iso kysymysmerkki.