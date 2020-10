Teknologialla on työviestintäämme pienempi merkitys kuin ajattelemme, sanoo tutkija Kaisa Laitinen

”En pidä siitä, että teknologiaa aletaan syyttää”, sanoo väitöskirjatutkija Kaisa Laitinen.

Etätyö on lisännyt viestintävälineiden käyttöä. Esimerkiksi Zoom, Microsoft Teams, Hangouts ja Slack ovat viimeistään nyt tulleet tutuiksi monille.

Monilla työpaikoilla niistä myös riittää valittamista: toisen mielestä videoalusta on tehnyt palavereista matelevia, toinen kaipaisi työkavereista enemmän seuraa kuin työpaikan viestisovelluksessa saa.

Todellisuudessa teknologia itsessään vaikuttaa viestintäämme töissä vähemmän kuin usein luulemme, sanoo tutkija Kaisa Laitinen Jyväskylän yliopistosta. Hän on tuoreessa väitöskirjassaan tutkinut työyhteisöjen teknologiavälitteistä viestintää ja todennut, että ”teknologia ei ole kaiken tuhoava myrkky”.

”En pidä siitä, että teknologiaa aletaan syyttää. Vaikka siellä on reunaehtoja, kyllä siellä me ihmiset viestimme, ei teknologia”, sanoo Laitinen.

Toisaalta teknologiaa ei voi pitää kaiken parantavana ihmelääkkeenäkään. Laitisen tutkimuksessa ilmeni, että pelkkä uuden viestisovelluksen tuominen työpaikalle ei tehnyt yhteisön viestinnästä sosiaalisempaa.

Jos teknologia ei ole suurin viestintään vaikuttava tekijä, mikä sitten? Esimerkiksi työpaikan omat käytännöt, yhteisön luonne ja työntekijöiden odotukset välineille, sanoo Laitinen väitöskirjaansa pohjaten.

Tätä todistaa se, että vaikka teknologiset sovellukset olisivat samoja, kokemukset niistä vaihtelevat.

Laitinen antaa esimerkkejä kahdenlaisista erilaisista tarpeista, joita ihmisillä voi olla viestintä­alustoille.

”Toisaalta on suhdetason tarvetta, eli työkavereiden kanssa olemisen ja työkavereihin tutustumisen tarvetta. Ja sitten taas sellaista, että teknologia on täysin työkalu ja väline, jolla voidaan edistää tavoitteita.”

Eroja voi olla myös työpaikkojen tai alojen välillä. Laitinen havaitsi tietyillä aloilla tietynlaisia tapoja. Esimerkiksi it- ja ohjelmistoalalla tapaamisten rakenteita saatetaan määritellä tiukastikin.

”Siellä ei jää vapaalle keskustelulle kauheasti aikaa. Tällöin ehkä korostuvat työkalun näkökulmat ja käytännön asiat.”

Monilla, etenkin luovilla aloilla sen sijaan tarvitaan usein myös alustaa, jolla voi heitellä ideoita ja keskustella vapaasti ja luovasti, Laitinen sanoo.

Erilaisia odotuksia ja tarpeita täytyy ymmärtää, kun viestintää halutaan kehittää. Näistä asioista on Laitisen mukaan syytä puhua työyhteisössä ääneen.

Kielteiset kokemukset syntyvät usein ristiriitaisista odotuksista. Laitinen antaa esimerkin väitöskirjastaan.

”Työyhteisön sosiaalisen median alustoilla tuli paljon turhaumaa, kun toisten mielestä siellä puhuttiin liian henkilökohtaisia ja tyhmiä asioita, ja toiset harmittelivat, että voi, kun muut jakaisivat vähän enemmän itsestään.”

Väitöskirjatutkija Kaisa Laitisen mukaan pandemian myötä teknologian merkitys viestinnässämme kasvoi kenties suuremmaksi kuin koskaan. Myös Laitisen väitöskirjasta tuli entistäkin merkityksellisempi.­

Suorittamisen ja tehokkuuden lisäksi työpaikalla kannattaa miettiä vuorovaikutusta. Ihmiset haluavat tutustua työkavereihinsa, sanoo Laitinen.

”Hyvät vuorovaikutussuhteet työyhteisössä ihan tutkitusti tukevat hyvää työhyvinvointia ja hyvää työn tulosta. Täytyy sopia tilaa ja alustoja tutustumiselle ja jutustelulle.”

Laitinen kertoo, että tutkimusten mukaan viestinnän kehittämisellä saadaan siis myös ”viivan alla” näkyvää tulosta.

Sosiaalisten verkostojen laajentaminen työyhteisön sosiaalisessa mediassa on mahdollista, ilmeni Laitisen tutkimuksessa. Sovelluksesta näkee, keitä samassa paikassa on töissä ja mitä he tekevät.

Toisaalta suhteiden syventäminen on vaikeaa.

”Syvempi tutustuminen vaatii yleensä tilan, jossa voidaan olla vähän yksityisemmin. Koko organisaation laajuiset alustat tuntuvat ihmisistä aika julkisilta”, Laitinen sanoo.

Viestintä voi olla erilaista, kun sen voivat nähdä esimiehistä alkaen kaikki. Jos syvempää tutustumista halutaan tukea, esimerkiksi kahdenväliset videopuhelut voivat toimia paremmin.

Sitä ei voi kuitenkaan kieltää, että osa kokee töissä käytettävän viestintäteknologian hankalaksi.

Sen lisäksi, että fyysinen kontakti puuttuu, saatetaan kokea, että läsnäolon tunne ei välity tai työkaveri jää etäiseksi. Lisäksi ihmisillä voi olla huoli omasta osaamisestaan alustojen käyttämisessä.

Laitinen toteaa nämä huolet aiheellisiksi, mutta muistuttaa, ettei näistä asioista voi syyttää yksinomaan teknologiaa.

”Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joihin voi vaikuttaa tottumuksella, viestintäkäytänteiden kehittämisellä ja osaamisen kehittämisellä.”

Laitinen ei halua arvottaa sitä, onko teknologiavälitteinen vuorovaikutus huonompaa vai parempaa kuin kasvokkain tapahtuva. Se olisi tieteellisesti vaikeaa.

Lisäksi tällä hetkellä erilaisten etävälineiden käyttö on välttämätöntä monessa tapauksessa.

”Meillä ei ole myöskään mitään vaihtoehtoa. Ja vaikka olisikin vaihtoehto, teknologian käyttäminen voi olla tietynlaiseen viestintään hyvinkin tarkoituksenmukainen tapa.”

Laitinen uskoo näkemänsä perusteella, että viestintään on alettu kiinnittää huomiota työpaikoilla, mutta hän toivoisi asialle vielä lisää huomiota.

Hän toivoo, että pandemia vaikuttaisi myös positiivisesti niin, että ihmiset tottuisivat teknologian käyttöön paremmin. Se auttaisi välineiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

”Voisin ajatella, että viiden tai kymmenen vuoden päästä olemme tottuneempia ja osaavampia.”