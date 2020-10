Tällaista on työnteko korona-aikana Piilaaksossa: Toimistolle pääsee vain anomuksesta, sovellukset seuraavat työntekijöiden liikkeitä

Koronaepidemian aiheuttama työnteon perinpohjainen muutos tuli selkeästi esiin, kun HS haastatteli Piilaaksossa työskenteleviä suomalaisia. ”Vastuu ihmisten suojelemisesta on vierähtänyt työpaikoille”, sanoo juristi Jarno Vanto.

Googlen tiloista on viety pois yhteiset istumapaikat, kertoo suomalainen palveluntuottaja Nina Ehrsam.­

Kävisikö toimistolla hakemassa tavaroita? Ei puhettakaan.

Kalifornian Piilaakso pysyy etätöissä. Jos toimistolla pitää välttämättä käydä, tulee ensin täyttää hakemus, jonka perusteella tarve arvioidaan.

Jos anomus hyväksytään, varotoimet ovat mittavat: Sisään mennessä voidaan mitata kuume, hissiin saa mennä enintään kaksi kerrallaan, ja sisätiloissa käytetään aina maskia.

Koronaepidemia on muuttanut työn tekemisen perinpohjaisesti – ja ainakin joissakin yrityksissä myös ilmeisen pysyvästi. Tämä tuli selkeästi esiin, kun HS haastatteli Piilaaksossa työskenteleviä suomalaisia.

Suomalainen Kristian Segerstråle rakentaa nyt Super Evil Megacorp -peliyritystään siltä pohjalta, ettei entiseen tapaan tehdä töitä konttorissa palata enää koskaan.

”Se vaan ei olisi järkevää”, Segerstråle sanoo ja pohtii, että uusi työnteon malli voi olla jopa parempi.

”Etätyö on paljon monimuotoisempaa ja tasa-arvoisempaa, ja voimme palkata [työntekijöitä] laajemmin ympäri maailmaa. Ihmiset saavat joustavuutta työpäiviinsä ja vapauden muuttaa pois kalliista Piilaaksosta.”

Yksi tiimin jäsen muutti jo Coloradoon järven rannalle, toinen Havaijille ja kolmas New Yorkin ulkopuolelle ollakseen lähempänä perhettään. Neljäs on päättänyt asua muutaman viikon kerrallaan eri osavaltioissa, jotta oppisi tuntemaan Yhdysvaltoja.

”Mukavaa nähdä, miten työntekijät pääsevät toteuttamaan itseään ja henkilökohtaisia unelmiaan tai seikkailujaan töiden ohella.”

Kalifornian teknologiakehdossa ei ole laajasti käytössä Suomessa ahkerasti asennetun Koronavilkun kaltaista sovellusta. Syyksi arvioidaan valtakunnallisen koronastrategian puuttumista, joka on johtanut tilkkutäkkimäiseen lähestymiseen.

Ratkaisuksi on kehitetty yrityskohtaisia laitteita ja sovelluksia, jotka seuraavat työpaikoilla liikkuvien työntekijöiden kulkua.

”Kaikilla on kannettavat älylaitteet, jotka seuraavat rakennuksessa liikkumista. Laite hälyttää, jos on alle kolmen metrin päässä toisesta ihmisestä”, kertoo teknologiajätti Googlen palveluntuottajana työskentelevä suomalainen Nina Ehrsam.

Hän kuuluu niihin harvoihin, joiden työ vaatii fyysistä läsnäoloa työpaikalla.

”Koko valtavassa rakennuksessa on auki ainoastaan kaksi vessaa. Ravintolat ovat kiinni, ja niiden kaikki tuolit on viety pois. Oma työpiste on ainoa paikka, missä voi istua.”

Jos on matkustanut tai asunut hotelleissa, joutuu kahden viikon karanteeniin, ja töihin voi saapua vain lääkärintodistuksella.

”Tänäänkin joku tuli töihin loman jälkeen. Hänet käännytettiin pois ja lähetettiin kahdeksi viikoksi karanteeniin”, Ehrsam kertoo.

Rajoituksia ja seurantaa hän pitää sinänsä hyvinä, sillä ne takaavat työntekijöiden turvallisuuden ja vähentävät tartuntariskiä.

Stanfordin yliopiston kampuksella auki ovat ainoastaan ne sairaala-, tutkimus- ja opetusyksiköt, joissa fyysinen läsnäolo on välttämätöntä, kertoo yliopistossa talousanalyytikkona toimiva suomalainen Tua Andersson.

”Jokaisen paikan päälle saapuvan pitää kirjata yliopiston sovellukseen terveystietonsa sekä se, missä rakennuksessa ja huoneessa tekee töitä, jotta mahdolliset tartunnalle altistuneet pystytään jäljittämään. Lisäksi tarjotaan koronatestausta.”

Sovellus on yliopiston työterveyden ja tietotekniikkayksikön itse kehittämä.

Työntekijöiden ja heidän altistumistensa seurantaan on saatavilla myös lukuisia kaupallisia tuotteita. Kyseessä voi olla kannettava laite, älykello tai puhelimeen asennettava työpaikkakohtainen sovellus. Applen tai Googlen julkisten sovelluskauppojen kautta jakelussa on vain osavaltioiden tai terveydenhuollon yksiköiden kehittämiä jäljityssovelluksia.

Tietoturva-aktivistien huomion on herättänyt se, että jäljitysteknologiaa on käytössä myös kouluissa.

”Laki ja kriisiajan viranomaisohjeistus sallivat jäljitysteknologian käytön kouluissa ja työpaikoilla ainakin, kunnes rokotus tai tehokas lääkehoito on saatavilla”, toteaa Yhdysvalloissa Crowell & Moring -lakitoimiston osakkaana toimiva juristi Jarno Vanto. Paikoin jäljitysteknologiaa jopa edellytetään.

”Vastuu ihmisten suojelemisesta on vierähtänyt työpaikoille.”

Yhdysvalloissa työnantajia vastaan on nostettu jo useita kymmeniä kanteita turvattomista työolosuhteista ja viranomaisohjeistuksen noudattamatta jättämisestä. Työnantajat lobbaavat ahkerasti kongressissa päästäkseen vastuusta koronatapauksissa.

Jarno Vannon mielestä kyse on perinteisestä amerikkalaisesta asetelmasta.

”Firmat haluavat toki suojella työntekijöitä, mutta ennen kaikkea välttää oikeusjutut.”

Työnantajien edellytetään dokumentoivan viranomaisia varten huolellisuutta osoittavat toimenpiteensä. On listattava käsidesit, automaattiovet, siivoukset, työpisteiden välinen etäisyys, etätyömahdollisuudet, suojavälineet ja paikallaolon rajoitukset.

”Mihinkään normaaliin ei todellakaan olla palaamassa pitkään aikaan”, Vanto arvioi.

Segerstrålen 35 hengen toimistolla Piilaakson San Mateossa viranomaisten koronaohjeistusta riittää 60 sivun edestä.

”Rajoitusten puitteissa saisimme toimistoon viisi ihmistä kerrallaan”, Segerstråle sanoo. Hän arvioi, että etätyötä suosittelevat jatkossakin kaikki yritykset, joissa se vain on mahdollista.

”On paljon järkevämpää panostaa etätyön opetteluun ja tukea henkilöstöä hankkimalla heille siihen tarvittavia välineitä.”

Etätyötrendin ympärille on muodostunut nopeasti kasvavia startup-yrityksiä, jotka yrittävät auttaa yrityksiä hallinnoimaan ympäri maailmaa levittäytyvää työvoimaansa.

Koronavirus muuttaa Piilaaksoa nopeasti. Vuonna 2015 Facebook tarjosi henkilöstölleen jopa 17 000 euron kannustinta pääkonttorin läheisyyteen muuttamiseen.

Nyt kannustetaan toiseen suuntaan. Maksuyritys Stripe pulittaa 23 000 euroa niille, jotka muuttavat pois Piilaaksosta. Tosin paikallisen tavan mukaan uusi palkka sopeutetaan sitten uuden sijoituspaikan kustannustasoon.

Merkittävänä signaalina Piilaaksossa pidettiin sitä, kun kuvapalvelu Pinterest maksoi elokuussa 77 miljoonaa euroa päästäkseen purkamaan San Franciscoon nousevan hulppean, uuden konttorinsa vuokrasopimuksen.

Muuttuvatko työnteon mallit jatkossa laajemminkin?

Hiljan toteutetun kartoituksen mukaan kaksi kolmesta Piilaakson teknologiatyöntekijästä saattaisi harkita muuttoa toisaalle, mikäli saisi tehdä etätöitä pysyvästi. Teknologiayhtiöt Square ja Twitter antoivat siihen luvan jo toukokuussa.