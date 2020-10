Hengitystieinfektioiden osuus työntekijöiden poissaoloista korostui maaliskuussa, mutta kaikkiaan sairauslomissa on ollut isoa laskua. Vain mielenterveyssyistä myönnetyt poissaolot ovat olleet joidenkin yhtiöiden mukaan korona-aikaan nousussa.

Työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet korona-aikana, kertovat yksityisten terveysyhtiöiden lääkärit. Terveystalon, Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Aavan mukaan laskussa ovat olleet varsinkin tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä vammojen ja myös hengitystieinfektioiden vuoksi myönnettyjen poissaolojen määrät.

Terveystalon työterveyden ylilääkäri Unto Palonen kertoo, että poissaolot ovat vähentyneet noin kymmenisen prosenttia viime vuodesta. Yhtiön vastuulla on noin 700 000 henkilön työterveyshuolto. Terveystalossa laskua on tapahtunut kaikissa poissaolojen syissä. Esimerkiksi selkäsäryn tai masennuksen vuoksi on myönnetty vähemmän sairauslomapäiviä kuin viime vuonna.

”Kynnys ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon nousi koronaepidemian aikana”, Palonen sanoo.

Jyrkin pudotus on ollut niin sanottujen muiden oireiden aiheuttamissa poissaoloissa. Näihin liittyvät erilaiset epämääräiset oireet ja niiden aiheuttamat sairauslomat ovat useimmiten sairaanhoitajien kirjoittamia.

Maaliskuusta syyskuuhun poissaolot vähentyivät selvästi, sanoo noin puolen miljoonan työntekijän työterveydestä huolehtivan Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Annika Jalli. Maaliskuun kasvu johtui pääosin hengitystieinfektioista. Erityisesti esimiehen myöntämiä, työntekijän itse ilmoittamia sairauspoissaoloja oli tuolloin tavallista enemmän.

Jallin mukaan uusien, alkavien poissaolojen määrä laski 30–40 prosenttia huhti–syyskuussa vastaaviin viime vuoden kuukausiin nähden. Hän kertoo, että lasku painottui hyvin lyhyisiin poissaoloihin, mutta myös alkavien, hyvin pitkien sairauslomien määrä väheni.

Lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon ylilääkäri Timo Vänttinen sanoo, että etenkin epidemian alkuvaiheessa sairauspoissaolot vähenivät voimakkaasti. Aavan työterveys kattaa 100 000 työntekijää.

”Poissaolot vähenivät noin kolmanneksella, eikä se selity millään muulla kuin epidemialla.”

Pihlajalinnan johtavan työterveyslääkärin Mervi Viljamaan mukaan työntekijäkohtaiset poissaolot vähenivät maalis–lokakuussa noin viidenneksen verrattuna samaan aikaan viime vuonna. Yhtiön työterveyteen kuuluu 200 000 työntekijää.

Lääkärit arvioivat ilmiön johtuvan muun muassa etätyön lisääntymisestä ja töiden vähenemisestä, kun esimerkiksi lomautukset ovat voineet vähentää työtapaturmia.

”Lomautusten vuoksi tarve varsinaisille poissaoloille on ollut vähäisempi”, Jalli sanoo.

Etätöissä moni voi räätälöidä olosuhteensa sellaisiksi, että työnteko onnistuu vähän oireisenakin. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntijalääkärin Auli Rytivaaran mukaan noin 50–60 prosenttia työntekijöistä voi tehdä etätöitä.

Etätyöt vähentävät työmatkoja ja muuta liikkumista, josta vammat usein johtuvat. Etätyö myös mahdollistaa töiden tekemisen sellaisten lievien oireiden kanssa, joiden vuoksi työpaikalle ei voisi mennä. Rytivaara toteaa, että työmarkkinatilanteen heikentyessä tulee yleensä vähemmän poissaoloja.

”Lomautukset ja työsuhteiden loppumiset vaikuttavat asiaan, mutta syyt ovat moninaiset.”

Vapaa-ajan tapaturmien ja vammojen lääkärit näkevät vähentyneen siksi, että matkustaminen ja harrastukset ovat seisahtuneet. Kun liikkuminen vähenee, tapaturman riski pienenee.

”Tapaturmia ei tullut, koska kaikki urheilupaikat olivat kiinni”, Aavan Vänttinen sanoo.

Toinen yleinen poissaolojen syy ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joista tavallisia ovat selkävaivat tai olkapääkipu.

”Etätyössä vaikka selkävaivan kanssa voi olla helpompaa. Tuotannollisen työn tahti taas on voinut hiljentyä, jolloin kuormitus kevenee”, Viljamaa sanoo.

Terveystalossa on huomattu, että käyntiin johtavat vaivat voivat olla entistä vakavampia.

”Fysioterapeuttien mukaan selkä- tai niskakipuiset ovat olleet tavallista kipeämpiä. Syy voi olla huonossa asennossa tehty etätyö tai se, että vaiva on päässyt pitkälle”, Palonen sanoo.

Terveydenhuollon käynnit, toimenpiteet ja leikkaukset vähenivät keväällä, kun voimat keskitettiin koronataisteluun.

Hengitystieinfektioiden osuus kaikista sairauslomista kasvoi rajusti maaliskuussa, kertoo Terveystalon Palonen.

”Kevään nousu oli hurja. Koronavirustaudille ei aluksi ollut omaa diagnoosia, se tuli vasta maaliskuun lopulla.”

Pihlajalinnassa hengitystieinfektioista johtuvat poissaolot ovat koko epidemian aikana vähentyneet, mutta epidemian alussa ne lisääntyivät.

”Testiin ei päässyt, ja piti olla varmuuden vuoksi pois töistä. Huhtikuussa infektiot vähenivät taas”, Viljamaa sanoo.

Tartuntataudit ovat yleisesti ottaen levinneet epidemian aikana vähemmän, koska ihmiset ovat eristäytyneet toisistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan pandemian vuoksi on ollut tavallista vähemmän sekä terveydenhuollon käyntejä että influenssatestauksia.

Mielenterveyssyistä työterveyttä on tarvittu edelleen. Aavassa mielenterveyssyistä myönnetyt poissaolot ovat lisääntyneet, vaikka epidemian alussa nekin vähenivät. Pihlajalinnassa mielenterveyssyyt on ainoa kategoria, jossa myönnetyt sairauslomat eivät vähentyneet.

”Syitä on erilaisia, kuten epidemian aiheuttama psyykkinen kuorma, taloustilanteen heikkeneminen ja töiden jatkumisen epävarmuus”, Viljamaa sanoo.

Mehiläisessä mielenterveyssyistä myönnetyt poissaolot ovat vähentyneet hieman, mutta vähemmän kuin muista syistä myönnetyt.

”Etätyötä on mahdollista tehdä vamman tai tuki- ja liikuntaelinten oireen kanssa, mutta mielenterveyden oireet vaikuttavat eri tavalla”, Jalli sanoo.

Terveystalossa mielenterveyssyihin liittyvät käynnit lisääntyivät, vaikka niiden takia myönnetyt poissaolot vähenivät.

Syyskuussa sairauslomat ovat Terveystalossa nousseet takaisin viime vuoden tasolle. Aavan Vänttisen mukaan tapaturmiin liittyvät poissaolot alkoivat normalisoitua kesällä. Viime viikkoina poissaolot ovat muutenkin palanneet normaalille tasolle.

Pihlajalinnan Viljamaa sanoo, että infektioiden määrä alkoi kasvaa lomien jälkeen, kun koulut ja työt alkoivat ja yhteiskunta avautui.

Pitkällä aikavälillä poikkeusajan vaikutukset työntekijöiden terveyteen ovat arvailujen varassa. Riski piilee perussairauksien hoidossa ja siinä, että ihmiset välttelevät terveydenhuollossa käymistä.

”Sairaudet pitää hoitaa ja oireet selvittää, ja tähän on nyt myös herätty kevään pysähdyksen jälkeen”, Viljamaa sanoo.

Terveystalon Palonen sanoo, että perussairauksien hoidon laiminlyönti voi johtaa vakaviin seurauksiin.

”Kunto voi romahtaa ja johtaa työkyvyttömyyteen. Toivon, ettei [koronaepidemiasta] olisi pidempiaikaisia vaikutuksia.”