Yleinen haahuilu kaupoissa ja ostoksilla käyminen on vähentynyt, sanoo muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja.

Etätyön jatkuminen pitää vaatekauppojen ja kivijalkakauppojen kävijämäärät edelleen alhaisina, sanoo Muoti- ja urheilukauppa-yhdistyksen toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää.

”Etätyö on syy siihen, miksi ihmiset ovat enemmän kotona ja kotoilu jatkuu. Tilaisuudet on peruttu ja työpukeutuminen on vähäisempää. Normaalit juhlat myös kotona ja esimerkiksi perheen ja läheisten kesken sekä ravintolaillalliset ovat vähentyneet ja sekin näkyy kysynnässä”, Kankaanpää sanoo.

”Mutta kun ihmiset menevät kauppaan, niin sinne mennään sunnitelmallisesti. Yleinen haahuilu kaupoissa ja ostoksilla käyminen on vähentynyt.”

Muotikaupan kokonaismyynnin arvo tippui syyskuussa 11,4 prosenttia, kertoo Muoti- ja urheilukauppa tiedotteessaan.

Tammi-syyskuussa myynnissä kertyi laskua 18,1 prosenttia.

”Kävijämäärät ovat edelleen matalammat viimevuoden vastaavaan aikaan verrattuna”, tiedotteessa kerrotaan.

Urheilukauppojen ja -osastojen myynti puolestaan kasvoi syyskuussa 7 prosenttia. Urheiluvaatemyynti kasvoi 5,4 prosenttia ja urheilujalkineiden myynti 5,8 prosenttia.

”Urheilukaupalla sesongin alku on aina iso juttu. Tässä vaiheessa Suomessakin sesonki vaihtuu ja tänä vuonna poikkeuksellista on se, että sää on vieläkin näin lämmin. Talvivaatteiden sijaan nyt myyvät pyöräily- ja mailapelivälineet”, Kankaanpää sanoo.

Kankaanpään mukaan kunnon pakkastalvi Etelä-Suomessakin olisi urheilukaupalle hieno asia.

Suomalaisessa kaupassa hyvä merkki on kuitenkin verkkomyynnin kasvu.

”Kuvaavaa on se, että verkko-ostaminen on painottunut myös uudella tavalla suomalaisiin verkkokauppoihin”, Kankaanpää sanoo.

Koronaviruspandemian kehittymisestä huolimatta 45,5 prosenttia muoti- ja urheilukaupoista odottaa seuraavan kolmen kuukauden aikana myynnin paranevan, järjestö kertoo.

Esimerkiksi tekstiiliyhtiö Marimekko on selvinnyt kuluvasta vuodesta odotuksia paremmin.

Marimekon selviytymisen avaimia ovat olleet jo valmiiksi hyvä vire, reagointi ja valikoiman muutos, Inderesin analyytikko Petri Kajaani arvioi syyskuussa.