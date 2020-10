Sosiaalinen media

Kielto on osa laajempaa hanketta, jolla Facebook yrittää puuttua vihapuheeseen.

Sosiaalisen median yhtiö Facebook ilmoitti maanantaina tiedotteessaan kieltävänsä sisällön, jossa vääristellään tietoja juutalaisten kansanmurhasta eli holokaustista tai väitetään, ettei sitä tapahtunut.

Päätöksen taustalla oli tiedotteen mukaan juutalaisvastaisten asenteiden yleistyminen maailmanlaajuisesti ja huolestuttava tiedon puute holokaustista.

”Tuoreen kyselyn mukaan Yhdysvalloissa 18–39-vuotiaista aikuisista lähes neljäsosa kertoi uskovansa, että holokausti on myytti, sitä on liioiteltu tai että he eivät olleet varmoja asiasta”, tiedotteessa sanotaan.

Myöhemmin tänä vuonna niitä Facebookin käyttäjiä, jotka etsivät palvelusta tietoa holokaustista ja sen kieltämisestä, aletaan ohjata luotettavien holokaustista kertovien lähteiden pariin.

Kielto on tiedotteen mukaan osa laajempaa hanketta, jolla yhtiö pyrkii vastustamaan vihapuhetta. Facebook kertoo antaneensa tänä vuonna porttikiellon yli 250:lle valkoista ylivaltaa tavoittelevalle yhteisölle ja päivittäneensä käyttöehtojaan, jotta niissä otettaisiin paremmin huomioon salaliittoteorioita levittävän Qanon-ryhmän ja erilaisten aseellisten ryhmien toiminta.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu välttämättä nopeasti.

Facebook toteaa tiedotteessa, että uusien käyttöehtojen vastaista sisältöä on paljon erilaista ja tulee viemään aikaa ennen kuin työntekijät saadaan koulutettua uusiin käytäntöihin.