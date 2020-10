Paul Milgrom ja Robert Wilson saivat tänään Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon Alfred Nobelin muistoksi huutokauppateorian tutkimuksistaan. Huomionosoitusta kutsutaan taloustieteen Nobel-palkinnoksi.

Taloustieteilijä ja nobelisti Bengt Holmström kehuu vuolaasti tänään taloustieteen Nobel-palkinnon saaneita Paul Milgromia ja Robert Wilsonia. He saivat palkinnon huutokauppateorian tutkimuksistaan.

”Wilson on ohjannut kolmen taloustieteen nobelistin väitöskirjat, ja pelkästään se tekee hänestä poikkeuksellisen. Hänellä on ollut poikkeuksellinen kyky nähdä ennen muita, mihin suuntaan taloustiedettä tulisi kehittää. Ehkä se johtuu siitä, että hän on aina pyrkinyt työskentelemään käytännön kannalta tärkeiden kysymysten parissa kehittämällä niitä valaisevia syvällisiä malleja ja kehikkoja”, Holmström sanoo.

Wilsonin ohjaamat kolme taloustieteen nobelistia ovat Alvin Roth, Bengt Holmström ja Paul Milgrom.

Holmströmin mukaan teoria sellaisenaan ei ole ollut Wilsonille niin mielenkiintoinen. Wilson kehitti jo 1970-luvulla algoritmeja, joiden avulla hän pystyi laskemaan monimutkaisia peliteoreettisia ratkaisuja esimerkiksi huutokauppa-asetelmassa.

”Tietokoneiden valtavan kehityksen seurauksena nämä algoritmit tulivat käytännönkin kannalta relevanteiksi. Taajuushuutokaupoissa maailmanlaajuisesti käytetyt huutokaupat ovat kruunanneet Wilsonin aloittaman ja Milgromin kanssa pitkälle kehittämän työn. Kysymys siitä, millä mekanismilla taajuuksia tulisi myydä, on valtavan haastava ennen kaikkea sen takia, että yksittäisten lisenssin arvot riippuvat keskeisesti toisistaan.”

Taajuuslisenssejä ei voi huutokaupata yksittäin, eikä tietoa siitä, mitkä lisenssit sopivat yhteen eri tarjoajilla ole olemassa, vaan senkin täytyy paljastua huutokaupassa.

Robert Wilson ja Paul Milgrom keskustelivat Stanfordissa Kaliforniassa kuultuaan Nobel-voitosta.­

Samantapaisia monimutkaisia myyntiongelmia voidaan tänä päivänä ratkaista Milgromin ja Wilsonin tutkimusten perusteella. Kyseessä on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti miljardien eurojen arvoisista päätöksistä.

Wilson oli Holmströmin väitöskirjan ohjaajana 1970-luvun puolivälissä Stanfordin yliopistossa.

”Hän oli jo silloin legendaarinen hahmo, vaikka ei vielä ollut täyttänyt 40 vuotta. Kun hän suostui ohjaajakseni tiesin, että edessä on kovaa työtä, mutta myös sen, että hänen ohjauksessaan väitöskirja valmistuu. Se toi luottamusta ja intoa.”

Holmströmin mukaan Wilson oli hienovarainen ohjaaja, joka ei tyrkyttänyt omia näkemyksiään eikä halunnut ohjata työn suuntaa suoraan.

”Hänen tarkoista kysymyksistä kävi kyllä selville, mistä hän piti ja mistä ei. Hän oli ehdoton säännöllisten tapaamisten suhteen. Joka toinen viikko aina samaan aikaan minun piti esitellä, mitä olen saanut aikaan. Sen parempaa kannustinta ei ollut. Hänen luokseen ei menty puhumaan turhanpäiväistä.”

”Olen itsekin ajan kanssa ymmärtänyt, että tärkeintä on antaa opiskelijalle itseluottamusta ja tukea häntä vaikeina aikoina, joita kaikki koemme tutkimuksissamme. Wilson hallitsi tämän taidon täydellisesti. Hänelle opiskelijan ura oli aina tärkein. Tätä ei voi sanoa kaikista väitöskirjojen ohjaajista.”

Holmström on tehnyt myös paljon yhteistyötä Paul Milgromin kanssa Stanfordin, Northwesternin ja Yalen yliopistoissa.

”Siinä missä Wilson on suvereeni visionääri ja kysymysten asettaja, Milgrom on yhtä suvereeni ongelman käsittelijä. Hän pystyy paremmin kuin kukaan muu tuntemani taloustieteilijä näkemään, mikä on olennaisinta kysymyksen ratkaisun kannalta. Miten sitä tulisi analysoida ja formuloida.”

”Hän on kirjoittanut useat vanhat teoriat uusiksi yksinkertaistamalla oletuksia tavalla, joka myös on yleistänyt teoriat. Yksinkertaiset mallit paljastavat, mistä ihan oikeasti on kyse. Tämä Paulin taito on poikkeuksellinen.”

Yhteenvetona Holmström sanoo, että Milgrom ja Wilson täydentävät toistensa tutkimuksia.

”Wilsonin erikoinen taito on löytää keskeisiä kysymyksiä, jotka vievät taloustieteen uusille urille – eli vastata kysymykseen, mitä tutkia. Milgromin erikoinen taito on osoittaa, miten lähestyä ja tutkia näitä kysymyksiä. Yhdessä he muodostavat lyömättömän tutkijaparin, joilta olen oppinut valtavasti.”