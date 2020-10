Pian lanseerattava digivaluutta korvaa setelit vähitellen. Euroopassa vastaavat suunnitelmat ovat vasta alkutekijöissään.

Kiina oli maailman ensimmäinen valtio, joka otti paperirahan käyttöön noin tuhat vuotta sitten. Se on todennäköisesti myös ensimmäinen maa, joka saattaa luopua käteisestä.

Tilalle Kiina on luomassa digivaluuttaa. Keskuspankki loisi digirahaa ja maksuja piippailtaisiin vaikka kännykälle ladatusta elektronisesta kukkarosta. Lopulta kaikki rahat – kuten vaikka palkat – ehkä maksettaisiin ja siirrettäisiin bitteinä.

Kiinan keskuspankin (nyt jo entinen) pääjohtaja Zhou Xiaochuan kertoi keskuspankin suunnittelevan paperirahan poistamista noin kymmenessä vuodessa, kertoi Forbes-lehti. The Economist -lehden käyttämän arvion mukaan vie puolestaan vuosia ennen kuin edes kymmenen prosenttia käteisestä korvautuu digirahalla.

Digivaluuttaa on suunniteltu Kiinan keskuspankissa vuodesta 2014 alkaen. Sen käytöstä on meneillään kokeiluja muutamassa kiinalaiskaupungissa, ja maailmalla odotetaan laajempaa lanseerausta. Veikkaukset käyvät villeinä, milloin tämä tapahtuu: joku analyytikko uskoo, että h-hetki on vielä tänä vuonna, toinen että vasta vuonna 2022. Kiina ei ole aikatauluaan paljastanut.

Digivaluutta on periaatteessa monin tavoin käteistä parempaa. Fyysistä rahaa on helpompi väärentää ja käyttää muutenkin rikollisiin tarkoituksiin kuten lahjontaan. Kolikoiden lyöminen ja seteleiden painaminen ja rahan kuljettelu maksaa paljon. Kiertävä raha saattaa levittää viruksia, ja näin pandemian aikaan ainakin Kiinassa pankit ovat desinfioineet rahaa. Digitaalisen rahan kulkua on helpompi seurata, joten se auttaa talouden suunnittelussa.

Digitaalisessa rahassa on myös vaaransa. Kun Kiina on kyseessä, valtion epäillään haluavan vahtia yksittäistenkin kansalaisten rahan käyttöä.

Suurin osa maailman keskuspankeista pohtii ja tutkii digitaalista valuuttaa, selviää Bank of International Settlementsin raportista. Kiina on kuitenkin selvästi pisimmällä suunnitelmissaan. Seuraaville sijoille pääsevät Bahama, Uruguay ja Ruotsi, arvioi maksujärjestelmiin erikoistunut Suomen Pankin neuvonantaja Aleksi Grym.

Myös Euroopan keskuspankki julkaisi juuri raporttinsa digivaluutta-ajatuksistaan. Ne eivät vielä ole pitkällä. ”Eurojärjestelmä alkaa varautua siihen, että digivaluuttaan pitää joku päivä ryhtyä”, Grym summaa raportin sisällön.

Kiina on edelläkävijä digivaluutassa, koska siellä ihmiset ovat muutamassa vuodessa jo tottuneet maksamaan kännykkäsovelluksillaan ostoksiaan ja laskujaan, Grym kertoo. Näitä palveluja tarjoavat jättimäisiksi kasvaneet Alipay ja Wechat.

Pankkien kautta maksaminen ja pankkikorttien käyttö olivat Kiinassa aiemmin vaivalloisia. Kun markkinoille tulivat helposti käytettävät kännykkämaksamisen systeemit, valtaosa kansalaisista alkoi käyttää niitä. Rahaa siirretään ensin pankkitililtä digitaalisen palvelun ”kukkaroon”. Kännykkäkukkarosta voi maksaa Kiinassa mitä vain, laskuja, kaupassa ostoksia, siirtää rahaa kaverin kukkaroon. Jopa kerjäläisillä on omat digitaaliset kukkaronsa.

Eli kiinalaiset ovat sangen tottuneita digitaaliseen maksamiseen. Jos käteinen poistuisi, se ei muuttaisi paljonkaan ihmisten arkea. Alipayn ja Wechatin rinnalle tulisi vain uusi keskuspankin luoman rahan kukkaro.

Käteinen voi siis kadota Kiinasta. ”Euroopassa ajatus olisi utopistinen, mutta Kiinassa se on ehkä mahdollista. EU-kansalaisilta puuttuu vastaava digivalmius”, Grym sanoo.

Juuri Alipayn ja Wechatin läpilyönti Kiinassa sai Kiinan ryhtymään digivaluutan suunnitteluun. Valtio haluaa pitää rahavirrat yritysten sijasta omissa käsissään.

Grym pohdiskelee, mahtavatko kiinalaiset oikeasti siirtyä Alipaysta ja Whechatista digivaluuttakukkaroon. Mitä lisäarvoa se toisi?

Kiinan digivaluutan tarkasta toteutuksesta ei ole varmaa tietoa. Yhden perusteellisimmista arvioista on tehnyt tutkimuslaitos Gavegal Draconomics viime kesänä. Sen mukaan Kiinan keskuspankin luoma digiraha siirtyisi kansalaisille liikepankkien ja maksupalveluiden kuten Alipayn ja Wechatin kautta.

Liikepankit tai maksupalvelut antaisivat satasen perinteistä rahaa keskuspankille ja keskuspankki antaisi niille takaisin satasen digirahaa. Niiden arvo olisi sama, mutta digirahalle ei maksettaisi korkoa.

Kiinan liikkeitä seurataan kiinnostuksella. Euroopassa on pohdittu, että digivaluutta voisi heikentää liikepankkien vakavaraisuutta. Kansalaiset eivät välttämättä pitäisi digirahaa pankkitileillään, eli talletukset häviäisivät pankeista. Miten Kiina ratkoo esimerkiksi tämän pulman?

”Kiinan kokeiluja kannattaa seurata ihan eri tavalla kuin vaikkapa Uruguayn, koska Kiina on aivan eri kokoluokkaa”, Grym sanoo.