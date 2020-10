Osavuosikatsaukset

Suurten yhtiöiden tuloskausi alkaa tällä viikolla. Koronaviruspandemian vaikutukset eri toimialoihin vaihtelevat suuresti sekä Suomessa että ulkomailla.

Suurten pörssiyhtiöiden tuloskausi antaa osviittaa siitä, miten Suomen talous elpyy taantumasta.

Ennusteiden perusteella pahin romahdus olisi ohitse ja pörssiyhtiöiden liiketoiminta olisi vähitellen elpymässä. Toisin sanoen ongelmat jatkuvat, mutta lievempinä kuin keväällä.

Suurten pörssiyhtiöiden tuloskausi alkaa perjantaina, jolloin heinä–syyskuun osavuosikatsauksen julkistaa teleoperaattori Elisa.

Pandemia aiheutti keväällä maailmantalouteen poikkeuksellisen sekasorron, koska kysyntä ja tarjonta supistuivat voimakkaasti. Osakkeet romahtivat helmikuussa ja maaliskuussa, mutta alkoivat verraten nopeasti elpyä. Pahimmat arviot pandemian taloudellisista vaikutuksista osoittautuivat ainakin nykyisten tietojen perusteella liian synkiksi.

Finanssiyhtiö Nordean ja tietopalveluyhtiö Refinitivin arvioiden mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto olisi kasvanut heinä–syyskuussa 24 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sen sijaan yhteenlaskettu liikevoitto olisi ennusteiden perusteella vähentynyt 23 prosenttia.

Liikevaihdon kasvua selittää se, että energiayhtiö Fortum on yhdistänyt 73 prosenttisesti omistamansa saksalaisen Uniperin tuloslaskelmaansa. Jos Fortumin vaikutusta ei oteta huomioon, pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto olisi ennusteen perusteella supistunut kymmenen prosenttia ja yhteenlaskettu liikevoitto 22 prosenttia.

Ennusteessa ei ole mukana rahoitusalan yhtiöitä eikä ruotsalaista teleoperaattoria Teliaa.

Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari korostaa, että pörssiyhtiöiden tuloskausi vaikuttaisi olevan kaksijakoinen.

”Yhteenlaskettujen tulosten heikkeneminen on liki väistämätöntä. Toisaalta on lähes varmaa, että heikkeneminen ei ole ollut yhtä voimakasta kuin edellisellä vuosineljänneksellä huhti–kesäkuussa, jolloin suhdanne oli huonoimmillaan. Pahimmat ennusteet talouden romahduksesta eivät ole toteutuneet, mikä on heijastunut osakkeiden hintoihin niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Joukko suomalaisia yhtiöitä on antanut jopa positiivisia tulosvaroituksia.”

Positiivisia tulosvaroituksia ovat suurista yhtiöistä antaneet syksyllä hissejä ja liukuportaita valmistava Kone, lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec, metsäyhtiö Metsä Board, konepajayhtiö Valmet, kemianyhtiö Kemira ja kauppayhtiö Kesko.

Ennusteen perusteella eniten liikevoittoa menettäneiden joukossa ovat metsäyhtiöt UPM ja Stora Enso sekä öljyjalostusyhtiö Neste. Lentoyhtiö Finnairin poikkeuksellisen vakavat taloudelliset ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään.

Suomen kansantalouden näkökulmasta erittäin tärkeässä metsäteollisuudessa keskeinen ongelma on tiedossa. Se on sellun halpeneminen.

”Metsäteollisuudessa yhtiöiden välillä voi silti olla merkittäviä eroja. Suurimmat ongelmat ovat toimialoilla, jotka kytkeytyvät matkailuun ja turismiin, jossa helpotusta ei ole odotettavissa pitkään aikaan.”

Saari arvioi, että kaiken kaikkiaan Helsingin pörssin teollisuusyhtiöiden liiketoiminta voi elpyä nopeammin kuin palvelualojen yhtiöiden.

”Kaupan alalla kasvun paras terä alkaa olla takana, koska korttimaksutietojen perusteella kulutuskysynnän kasvu on hidastunut. Mielenkiintoista tulee olemaan se, mitkä yhtiöt ylipäätään palauttavat arvionsa liiketoimintansa kehittymisestä, koska keväällä ja kesällä monet yhtiöt peruivat arvionsa suuren epävarmuuden takia. Uskoisin, että ne yhtiöt, joiden liiketoiminta on vakautunut, ilmoittavat uudet arvionsa.”

Finanssiyhtiö Danske Bankin varallisuudenhoidon strategi Tuukka Kemppainen muistuttaa, ettei taloudessa eikä pörssiyhtiöiden tuloskehityksessä ole mitään normaalia tänä vuonna.

”Huhti–kesäkuussa tulokset heikkenivät ennätyksellisen voimakkaasti, mutta selvästi vähemmin kuin oli ennakoitu. Siksi tulosyllätykset suhteessa ennusteisiin olivat poikkeuksellisen suuria. Osakkeiden kallistuminen keväästä lähtien heijastaa maailmantalouden näkymien parantumista, eivätkä tulokset ennusteiden perusteella supistu alkavalla tuloskaudella likimainkaan yhtä paljon kuin edellisellä vuosineljänneksellä.”

Koronaviruspandemian vaikutukset eri toimialoihin vaihtelevat suuresti sekä Suomessa että ulkomailla. Lentoyhtiöt, matkailu sekä viihde- ja vapaa-ajan yhtiöt kärsivät, koska ihmiset ovat pandemian takia varovaisia.

”On hyvä merkki, jos yhtiöt pystyvät arvioimaan liiketoimintansa kehittymistä. Ne, joilla menee erittäin huonosti, tuskin uskaltavat vielä alkavalla tuloskaudellakaan antaa arviotaan liiketoimintansa kehittymisestä. Etenkin suomalaisten konepajayhtiöiden näkökulmasta on myönteistä, että Kiinassa talous on palautunut normaaliin tilaan, ja koronavirustartuntojen määrä on pysynyt pienenä.”

Pörssiyhtiöiden tuloskausi antaa yhden, joskin tärkeän näkökulman Suomen talouden tilaan.

Huolestuttavana voi pitää sitä, että Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo väheni tammi–elokuussa 15 prosenttia. Teollisuustuotanto supistui samalla ajanjaksolla kolme prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuussa tekemän kyselyn perusteella yritysten suhdannenäkymät olivat syksyä kohden heikot, mutta vahvistumassa kaikilla päätoimialoilla.

Suomen talouden kokonaiskuva on Suomen Pankin ennustepäällikön Meri Obstbaumin mukaan muuttunut kesän jälkeen hieman huonommaksi.

”Vaikuttaa siltä, että viime viikkoina suhdannenäkymät ovat hieman synkistyneet verrattuna kesän loppuun, jolloin elpyminen oli kohtalaisen lupaavaa. Kuluttajien ja teollisuuden luottamus talouteen on heikentynyt. Talouden elpyminen perustuu pitkälti yksityisen kulutuksen lisääntymiseen, jota voi hidastaa koronavirustartuntojen kasvu.”

Suomen Pankin suhdanne-ennusteen perusteella talous supistuisi tänä vuonna 4,7 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 2,7 prosenttia. Obstbaum painottaa, että talouden ensi vuoden vajaan kolmen prosentin talouskasvu olisi kohtalaisen hidasta verrattuna siihen, kuinka syvä taantuma on tänä vuonna.

”Talouden elpyminen on hidasta, vaikka alkuvuoden pahimmat pelot bruttokansantuotteen romahduksesta eivät toteutuneet. Tavaraviennin näkymät ovat heikot, joka johtuu maailmantalouden heikosta kysynnästä, mutta myös Suomen vientirakenteesta, joka painottuu teollisuuden välituotteisiin ja investointihyödykkeisiin.”

Epävarmuuden ollessa suurta yritykset lykkäävät investointejaan. Kulutuskysyntä puolestaan elpyy yleensä taantumien jälkeen yritysten investointeja ripeämmin.

Suomalaisen teollisuuden elpymiselle tärkeää on sekin, kuinka euroalueen talous kehittyy.

Talouskasvua verraten luotettavasti ennakoivan ostopäälliköiden indeksin perusteella nimenomaan teollisuuden elpyminen jatkui syyskuussa, mikä on hyvä uutinen Suomen viennille. Sen sijaan palvelualojen elpymistä on kiusannut koronavirustartuntojen lisääntyminen.

Euroopan keskuspankin syyskuussa julkaiseman suhdanne-ennusteen perusteella euroalueen talous supistuu tänä vuonna kahdeksan prosenttia, mutta kasvaa ensi vuonna viisi prosenttia ja runsaat kolme prosenttia vuonna 2022.