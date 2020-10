Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi, että maailmantalous supistuisi tänä vuonna 4,4 prosenttia. Se olisi 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kesäkuussa julkaistussa ennusteessa.

Koronaviruspandemian aiheuttama talouden romahdus on tänä vuonna aikaisemmin ennustettua pienempi, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF).

Uuden suhdanne-ennusteen perusteella maailmantalous supistuisi tänä vuonna 4,4 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 5,2 prosenttia. Kesäkuussa IMF ennusti maailmantalouden pienenevän tänä vuonna 5,2 prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 5,4 prosenttia.

Keskeisiä syitä talouden ennakoitua pienemmälle romahdukselle ovat IMF:n mukaan valtioiden liikkumisrajoitusten keventäminen sekä keskuspankkien ja hallitusten toimet taloudellisten vahinkojen hillitsemiksi.

Hieman valoisammasta ennusteesta huolimatta IMF painottaa, että maailmantalouden taantuma on tänä vuonna pahin sitten vuoden 1929 suuren laman.

”Tämä on pahin kriisi suuren laman jälkeen, ja ahdingosta elpyminen edellyttää merkittäviä uudistuksia talouspolitiikassa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, sanoi IMF:n pääekonomisti Gita Gopinath blogissa.

Hänen mukaansa nykyinen kriisi aiheuttaa pysyviä vahinkoja talouteen ja elpyminen on hidasta, epätasaista ja epävarmaa. Kaikkialla maailmassa on varauduttava siihen, että ihmisten elintaso heikkenee ja etenkin varakkaiden ihmisten sekä yritysten verotusta saatetaan kiristää.

Ennusteen perusteella taantuma on erityisen vaikea euroalueella, jonka bruttokansantuotteen IMF arvioi supistuvan tänä vuonna 8,3 prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 5,2 prosenttia. Suurista eurovaltioista talous romahtaa tänä vuonna IMF:n mukaan Saksassa 6,0 prosenttia, Ranskassa 9,8 prosenttia, Italiassa 10,6 prosenttia ja Espanjassa 12,8 prosenttia.

”Turismilla on suuri painoarvo Ranskan, Italian ja Espanjan taloudessa. Etenkin Espanjassa ja Italiassa on ollut hyvin paljon koronavirustartuntoja, mikä on voimistanut taloudellisia vahinkoja”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Suomen bruttokansantuote supistuu ennusteen mukaan tänä vuonna 4,0 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 3,6 prosenttia. Se tarkoittaa, että IMF:n näkemys Suomen taloudesta on myönteisempi kuin Suomen Pankilla ja valtiovarainministeriöllä.

Suomen Pankki arvioi, että talous supistuisi tänä vuonna 4,7 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 2,7 prosenttia. Valtiovarainministeriö puolestaan ennustaa, että talous kutistuisi tänä vuonna 4,5 prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 2,6 prosenttia.

IMF:n arvio Suomen taloudesta on kutakuinkin samansuuntainen kuin Elinkeinoelämän tutkimuksella, joka arvioi Suomen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 3,2 prosenttia.

Maailman suurimmassa kansantaloudessa Yhdysvalloissa pandemian taloudelliset vahingot ovat ennusteen perusteella pienemmät kuin euroalueella. IMF arvioi, että Yhdysvaltojen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 4,3 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 3,1 prosenttia.

Euroalueen lisäksi pandemia runtelee pahoin kehittyviä kansantalouksia, joiden bruttokansantuotteen IMF arvioi supistuvan tänä vuonna 5,7 prosenttia. Se on 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin kesäkuun ennusteessa. Kehittyvien kansantalouksien ennusteessa ei ole mukana Kiinaa, jonka talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 8,2 prosenttia.

”Kehittyvät kansantaloudet joutuvat ratkaisemaan kriisin vähemmillä resursseilla, koska niistä monien toimia rajoittaa suuri velkaantuminen ja varainhankinnan suuret kustannukset. Näiden kansantalouksien on asetettava etusijalle terveydenhoidon kustannusten turvaaminen ja tulonsiirrot kaikista köyhimmille mahdollisimman tehokkaasti”, pääekonomisti Gopinath sanoo.

Hänen mukaansa kehittyvät kansantaloudet tarvitsevat kriisistä selviytyäkseen kansainvälistä avustusta ja joissakin tapauksissa huojennuksia velkoihinsa.