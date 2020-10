Lääkeyhtiöt ovat tehneet pandemian kukistamiseksi poikkeuksellista yhteistyötä, sanoo lääkejätti Pfizerin uusi Suomen-toimitusjohtaja Deb Mangone. Mutta riittääkö yhteistyö siihen, että rokotetta olisi saatavilla myös köyhissä maissa?

Lääketiedettä voi sanoa toivon tieteeksi.

Sen avulla pystytään lievittämään kärsimystä, pelastamaan henkiä ja tuomaan valoa synkiltä vaikuttaviin tilanteisiin. Siksi katseet ovat nytkin alan tutkijoissa ja lääketeollisuudessa. Siellä – jos jossain – on avain koronaviruspandemian lopettamiseen.

”Jos me emme pysty tuomaan ratkaisua, kuka sitten?” lääkejätti Pfizerin Suomen toimitusjohtaja Deb Mangone toteaa.

”Paine on valtava. Miljardit ihmiset, miljoonat yritykset ja sadat hallinnot ovat riippuvaisia siitä, että lääketeollisuus tekee lopun tästä pandemiasta. Totta kai se motivoi minua aamulla lähtemään töihin.”

Pfizerin yhteishanke saksalaisen Biontechin kanssa on yksi pisimmälle edenneistä rokotehankkeista. Yhtiöt ovat ilmoittaneet, että rokotetta pystytään valmistamaan tänä vuonna 100 miljoonaa annosta ja ensi vuonna 1,3 miljardia annosta, mikäli se osoittautuu tutkimuksissa turvalliseksi. Varmuutta tästä ei ole, mutta tilauksia on jo tehty.

Yhdysvallat on ostanut yhtiöiden rokotetta 100 miljoonaa annosta ja Japani 120 miljoonaa annosta. EU on käynyt alustavia neuvotteluja Pfizerin ja Biontechin kanssa 200 miljoonan annoksen tilaamisesta.

”Me emme suorista ainuttakaan mutkaa. Kaikki tämä tapahtuu ennennäkemättömällä nopeudella, mutta se ei johdu siitä, että vaiheita jätettäisiin pois vaan siitä, että eri vaiheita toteutetaan samanaikaisesti”, Mangone sanoo yhtiön toimistolla Munkkiniemessä.

Yksi ratkaiseva vaihe on rokotteen myyntiluvan hankkiminen. Tässäkin on otettu askelia etunojassa. Euroopan lääkevirasto EMA on ilmoittanut aloittavansa nopeutetun myyntilupakäsittelyn, jossa tutkimustuloksia arvioidaan heti, kun niitä on saatavilla. Jos kaikki menee hyvin, Pfizer pystyy antamaan niitä jo lokakuun aikana, Mangone kertoo. Hän painottaa kuitenkin sanaa jos.

Suomessa Pfizer ei tee koronavirusrokotetutkimusta. Elokuussa yhtiön Suomen-toimitusjohtajana aloittanut Mangone on kuitenkin hyvin perillä lääkejätin pandemiaan liittyvistä hankkeista. Ennen Suomeen tuloaan Mangone työskenteli Pfizerin globaalin toimitusjohtajan esikuntapäällikkönä ja New Yorkin pääkonttorin johtajana. Kaikkiaan hän on työskennellyt yhdelle maailman suurimmista lääkeyhtiöistä noin 20 vuotta.

Mangonen mukaan lääketeollisuudessa on tapahtunut pandemian aikana poikkeuksellista yhteistyötä. Meneillään on kilpajuoksu, mutta vastustajana eivät ole niinkään muut lääkeyhtiöt vaan aika, hän sanoo.

”Me kaikki kilpailemme aikaa vastaan. Kyse on globaalista pandemiasta, ja siksi on huolehdittava siitä, että tarjolla on lopulta useita eri teknologiaa hyödyntäviä vaihtoehtoja.”

Maaliskuussa Pfizer lupautui itse jakamaan tietojaan viruksesta tiedeyhteisölle ja tarjoamaan tuotantokapasiteettiaan myös kilpailijoidensa käyttöön. Nyt kilpailija Gilead valmistaa covid-taudin hoidossa käytettävää remdesiviiriä Pfizerin tehtaalla Kansasissa Yhdysvalloissa.

Mangone kertoo, että hänellä on henkilökohtainen syy työskennellä juuri lääketeollisuudessa. ”Äitini kuoli keuhkosyöpään vuonna 2010 ja isäni kamppailee imusolmukesyöpää vastaan.”­

Lääketeollisuus voi epäilemättä valaa ihmiskunnalle toivoa, mutta ala ei ole ollut erityisen hyvässä maineessa.

Sillä on ollut roolinsa esimerkiksi Yhdysvaltojen opioidien eli voimakkaiden kipulääkkeiden aiheuttamassa huume-epidemiassa. Alaa on myös arvosteltu vuosikausia merkittävistä saatavuushaasteista etenkin köyhissä maissa. On vaikea ymmärtää, miksi joissakin tilanteissa elämänlaatua ja elinaikaa pidentävän lääkkeen hinta on niin korkea, ettei sitä ole mahdollista hankkia.

Ihmiset sairastuvat ja kuolevat tästä syystä turhaan erityisesti matalan tulotason maissa, avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja painottaa.

Pandemia on kuitenkin muistuttanut siitä, missä lääketeollisuus on yhteiskunnan kannalta parhaimmillaan: uusien hoitojen ja rokotteiden kehittäjänä. Siksi talouslehti The Economist on kuvaillut pandemiaa ajaksi, jolloin lääkeyhtiöt voivat loistaa.

Mangonen mielestä kyse on kuitenkin pikemminkin jatkumosta.

”Pfizerilla on yli 170 vuoden historia ihmisten elämää muuttavien uusien lääkkeiden kehittäjänä. Meillä oli esimerkiksi merkittävä rooli penisilliinin massavalmistuksessa toisen maailmansodan aikana. Teemme vain sitä työtä, jota teemme koko ajan.”

Lääkeyhtiöt eivät silti pandemian aikanakaan ole nauttineet vain loistosta. Päinvastoin.

Lääkeyhtiöiden patentit ja lääkkeiden saatavuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet jälleen pinnalle. Huolena on, että rikkaat maat varaavat rokotteet etukäteen, eikä köyhemmillä mailla ole mahdollisuutta hankkia niitä.

Lokakuun alussa Etelä-Afrikka ja Intia jättivät Maailman kauppajärjestö WTO:lle vetoomuksen siitä, että järjestön immateriaalioikeuksia koskevaan sopimukseen tehtäisiin tilapäisiä poikkeuksia.

Maat haluavat, ettei koronaviruslääkkeitä ja -rokotteita patentoitaisi, jolloin mikä tahansa valmistaja pystyisi tuottamaan niitä. Näin hinnat pysyisivät matalina ja lääkkeitä ja rokotteita olisi saatavilla runsaasti.

Mitä mieltä Pfizer on tästä? Olisiko se valmis luopumaan rokotteensa patentista paremman saatavuuden nimissä?

”Hyvin toimiva immateriaalioikeusjärjestelmä on keskeisessä asemassa siinä, mitä teemme. Me aiomme hakea patenttioikeutta mahdolliselle koronavirusrokotteellemme sekä -lääkkeille.”

Lääkkeiden ja rokotteiden saatavuus on kuitenkin hyvin tärkeää Pfizerille, Mangone sanoo. Pfizer tekee hänen mukaansa yhteistyötä eri maiden ja erilaisten järjestöjen kanssa laajan saatavuuden varmistamiseksi.

”Nämä ovat poikkeuksellisia aikoja, joten emme myöskään hinnoittele rokotetta tavallisesti käytössä olevan lääkkeen arvoon perustuvan mallin mukaisesti. Kukaan ei ole suojassa virukselta ennen kuin kaikki ovat suojassa virukselta – rikkaista rikkaimmat, köyhistä köyhimmät ja kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.”

