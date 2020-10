Kaikissa vaaleissa kiinnitetään nyt erityistä huomiota siihen, että alustalla leviää faktaperäinen tieto, Facebookin EU-asioista vastaava johtaja Aura Salla sanoo.

Kun Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on 19 päivää, huomio on taas sosiaalisen median alustassa Facebookissa.

Ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja Donald Trump käytti miljoonia dollareita Facebook- ja Instagram-mainontaan kampanjansa aikana. Trumpin kampanjan tietokanta, ”Project Alamo”, koostui 220 miljoonan amerikkalaisen profiileista.

Viime viikon keskiviikkona Facebook totesi, että yritys ryhtyy ennalta ehkäiseviin toimiin estääkseen poliittisia ehdokkaita käyttämästä alustaa vaalien tuloksien manipuloimiseksi ja seuraamiseksi.

Yhtiö aikoo keskeyttää poliittisen ja vaalien aihepiiriin perustuvan mainonnan Yhdysvalloissa siten, että vaaleja edeltävällä viikolla ehdokkaat eivät pysty julkaisemaan enää uusia, poliittisia mainoksia.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit järjestetään 3. marraskuuta.

Jos demokraattien Joe Bidenin ja republikaanien Trumpin kampanjatiimit ehtivät julkaista mainoksia vielä viikkoa ennen vaaleja, ne menevät järjestelmästä läpi ja pyörivät vaalipäivän loppuun asti.

Lisäksi Facebookin uutissyötteen yläosaan rakennetaan uusi ominaisuus, jossa ilmoitetaan käyttäjille, että voittajasta ei ole selvyyttä ennen kuin uutistoimistot ovat ilmoittaneet voittajan.

Tämä tehdään sen välttämiseksi, että väärä tieto ei lähtisi leviämään alustalla.

Facebookin EU-asioista vastaava johtaja Aura Salla sanoo, että samanlaista ominaisuutta ei ole vielä käytössä Euroopassa.

”Tätä ominaisuutta testataan nyt Yhdysvaltain vaalien yhteydessä. Euroopassa ei ole vaalien yhteydessä nähty yhtä paljon väärän tiedon levittämistä vaalien yhteydessä kuin Yhdysvalloissa. Kaikissa vaaleissa kiinnitetään nyt erityistä huomiota siihen, että alustalla leviää faktaperäinen tieto”, Salla sanoo.

Facebookin EU-asioista vastaavan johtaja Aura Sallan mukaan Venäjän mahdollinen vaalivaikuttaminen otetaan vakavasti.­

Facebookin mukaan yritys vahvistaa myös toimenpiteitä sellaisia julkaisuja vastaan, jotka yrittävät estää ihmisiä äänestämästä.

Sallan mukaan myös Venäjän mahdollinen vaalivaikuttaminen otetaan Facebookilla vakavasti.

”Euroopassa on nyt meneillään Liettuassa parlamenttivaalit ja joulukuussa on Romaniassa seuraavat vaalit. Facebook pyrkii entistä aikaisemmassa vaiheessa olemaan yhteydessä kansallisiin toimijoihin ja käymään läpi, että Facebook toimii vaaleissa mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Myös pienemmille kielialueille lisätään silmäpareja”, Salla sanoo.

”Algoritmit pienemmillä kielialueilla eivät välttämättä tunnista kaikkia julkaisuja.”

Liettuassa parlamenttivaalien ensimmäinen kierros käytiin viime sunnuntaina ja seuraava kierros 25. lokakuuta.

”Liettuassa Facebookin tiimi tekee jatkuvaa työtä, että he katsovat, että mainokset menevät mainoskirjastoon. Tällä hetkellä koko Euroopan unioni odottaa European democracy action plania, eli mitä komissio aikoo ehdottaa joulukuussa vaalien turvaamiseksi EU:ssa.”

Facebookin mainoskirjastosta käyttäjä voi hakea vaaleihin tai politiikkaan liittyviä mainoksia. Tätä kautta Facebook haluaa lisätä läpinäkyvyyttä ja estää vaalien häirintää.

”Meidän kaltaista ylikansallista alustaa helpottaisi, että säännöt olisivat yhteiset”, Salla sanoo.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen sanoo, että Facebook on vuoden 2016 vaalikatastrofin jälkeen herännyt läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Salla-Maaria Laaksonen.­

”Vuoden 2016 presidentinvaalit olivat herätys maailmalle ja Facebookille itselleenkin siitä, miten Facebook toimii. Sen jälkeen yritys on tehnyt erilaisia toimenpiteitä integriteetin parantamiseksi.”

Iso muutos on se, että poliittisten toimijoiden on pitänyt rekisteröityä poliittisiksi mainostajiksi, Laaksonen sanoo.

”Sitä kautta yritys pyrkii paremmin olemaan kartalla, kuka tekee poliittista mainontaa ja pyrkii selventämään sitä myös käyttäjille.”

Laaksosen mukaan myös viime viikkojen uudet ominaisuudet ja varautuminen liittyvät presidentti Donald Trumpin vihjauksiin, että hän ei aio väistyä presidentinvirasta, mikäli hän häviää vaalit.

”Vaalimainonta on Facebookille iso palanen liiketoimintaa. Siksi he eivät aio rajoittaa sitä täysin mutta pyrkivät tulemaan yhteiskunnallista tilannetta vastaan siinä mielessä, että he pyrkivät estämään väärän tiedon leviämisen sosiaalisessa mediassa vaalien voittajasta”, Laaksonen sanoo.

”Kyseessä on yhtiön selkeä strateginen valinta ja PR-toimenpide.”

Aura Sallan mukaan poliittinen mainonta synnyttää Facebookille alle yhden prosentin sen mainostuloista.

”Jos miettii vaikka Suomea alueena, niin isoimmat mainostajat löytyvät yrityspuolelta”, Salla sanoo.

Häiriötä Facebookille on aiheuttanut myös QAnon-liike. Facebook ilmoitti viime viikolla sulkevansa salaliittoteoria QAnonia kannattavia ryhmiä ja sivuja.

QAnonin juuret ovat Yhdysvaltain äärioikeistossa. Liikkeessä kannatetaan laajasti presidentti Trumpia, joka myös on jakanut QAnoniin kytköksissä olevaa materiaalia omilla sosiaalisen median kanavillaan.

”Nyt osataan toki varautua paremmin siihen, jos Venäjä pyrkii vaikuttamaan vaaleihin. Mutta usein myös vaalihäiriköt keksivät uusia tapoja vaikuttaa”, Laaksonen sanoo.

”Uskon, että Yhdysvaltain vaalien aikana paljastuu vielä jotain sellaista, mitä Facebookin johdossa ei ole osattu ajatella.”