Uusliberalismin aikakauden on jäätävä taakse, vetoaa Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab

Schwabin mukaan koronaviruspandemian olisi syytä käynnistää ”suuri nollaaminen”.

Maailman talousfoorumin WEF:n (World Economic Forum) perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Klaus Schwabin mukaan globaalin talousjärjestelmän perustuksia tulee uudelleen arvioida avoimin mielin. Hän vaatii ”suurta nollaamista” maailmaa sosiaalisesti ja taloudellisesti muuttavan koronaviruspandemian jälkeen.

Yksi arviointia vaativista perustuksista on Schwabin mukaansa ennen muuta uusliberaali ideologia.

Schwab kirjoittaa asiasta maanantaina Maailman talousfoorumin sivuilla julkaistussa tekstissä. Hän on viitannut uusliberaalin aikakauden päättymiseen myös saksalaislehti Die Zeitin syyskuisessa haastattelussa.

”Markkinafundamentalismi on heikentänyt työntekijöiden oikeuksia ja taloudellista turvaa, käynnistänyt sääntelemättömän kilpajuoksun ja tuhoisan verokilpailun sekä mahdollistanut uusien valtavien monopolien synnyn”, Schwab kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”uusliberaaleja vaikutteita” heijastavat kauppaa, verotusta ja kilpailua koskevat säännöt tulisi tarkistaa. Jos näin ei tehdä, vaarana on laajamittainen protektionismi ja muut sen kaltaiset taloudelliset suunnat, joissa on vain hävittävää, Schwab kirjoittaa.

Uusliberalismi on monitahoinen termi. Tyypillisesti sillä viitataan vapaata markkinataloutta kannattavaan ajattelutapaan, jossa suhtaudutaan kielteisesti valtiollisiin, markkinoiden toimintaa koskeviin toimiin. Kaupan vapauttamiseen, yksityistämiseen ja sääntelyn purkamiseen pyrkivän uusliberaalin politiikan katsotaan voimistuneen 1970-luvun jälkeen.

”Meidän on mentävä eteenpäin uusliberalismista koronaviruspandemian jälkeen”, Schwabin kirjoituksen otsikossa sanotaan.

Schwabin vuonna 1971 perustama säätiö tunnetaan vuosittain Sveitsin Davosissa järjestettävästä tapahtumasta, jonne kokoontuu liike-elämän johtajia, poliitikkoja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Tapahtuman tarkoituksena on muuttaa maailmaa vuoropuhelun keinon. Se on perinteisesti ollut varsin liike-elämälähtöinen ja tapahtumaa on arvosteltu eliitin ja superrikkaiden kokoontumisena, jossa esimerkiksi suuryhtiöt pääsevät kiillottamaan julkisuuskuvaansa.

Maailman talousfoorumi ei ole ainoa valtavirran taloussuuntauksia edustava taho, josta on kantautunut viime aikoina uudenlaisia tuulia.

Keskiviikkona Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ilmoitti, ettei talouskuri ole välttämätöntä, jotta pandemian vaikutukset julkiseen talouteen tulevat hoidetuiksi.

Lausunto on liki vastakkainen verrattuna valuuttarahaston vuosikymmenten takaisiin vaatimuksiin. 1980-luvulla valuuttarahasto vaati yhdessä Maailmanpankin kanssa köyhiltä mailta leikkauslistoja osana rakennesopeutusohjelmia.