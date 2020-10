Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskien käyttämistä työpaikoilla. HS kysyi suurilta työllistäjiltä, mitä ne tekevät nyt ja miten suositus muuttaa niiden käytäntöjä.

Jyväskylän Postin myymälän myyntiesimies Eija Toikkanen (toinen oikealta) sanoo, että maskien käyttö on sujunut myymälässä luontevasti. Palvelumyyjä Elina Järvinen (edessä) sanoo, että käyttämällä maskia kannetaan yhteisvastuu. Kuvassa takana ovat Sisko Nykänen (vas.), Arja Laukkarinen (kesk.) ja Marja Perälä (oik.)­

Posti linjasi torstaina, että se ottaa kasvomaskit käyttöön pääkaupunkiseudulla kaikissa niissä työtehtävissä, joissa kahden metrin turvavälin pitäminen ei onnistu.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee nyt kasvomaskien käyttöä kaikilla työpaikoilla. Aiemmin suositus oli voimassa lähinnä kaupungin julkisissa tiloissa.

HS kysyi suurilta työllistäjiltä Postilta, Keskolta ja OP-ryhmältä niiden maskilinjauksista. Moni tarkastelee omia suosituksiaan ja vaatimuksiaan alueittain. Ensisijaisia turvatoimia ovat edelleen etäisyyden pitäminen ja hygieniatoimet.

Postissa maskeja on tähänkin asti käytetty alueellisesti ja jakelutyössä sellaisissa tiloissa, joissa asiakkaat ovat niin vaatineet. Lisäksi noin kaksi viikkoa sitten jakelijat alkoivat käyttää maskeja myös kaupunkien ja kuntien julkisissa tiloissa, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suositteli sitä.

Työturvallisuusjohtaja Marjo Rehn kertoo, että Postin poikkeustilannejohtoryhmä päätti ottaa maskit käyttöön Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa työtehtävissä, joissa turvaväliä ei voida pitää.

Palvelumyyjä Sisko Nykäsen (oik.) mielestä vallitsevassa tilanteessa yhteinen hyvä päämäärä on kaikkein tärkeintä. Nykänen, Arja Naukkarinen ja muut Jyväskylän Postin työntekijät muistuttavat, että maskien käytöllä turvataan asiakkaiden turvallinen asiointi.­

”Otamme maskit laajasti käyttöön maanantaista eteenpäin”, Rehn kertoo viestitse.

Posti aikoi alun perin ottaa maskit itsenäisesti käyttöön laajemmin joulun lähestyessä. Kyseessä on yhtiölle vuoden tärkein sesonki, jonka aikana ei ole varaa suuriin altistumisiin tai tartuntaketjuihin.

Posti on varautunut hyvissä ajoin jopa siihen, että kasvomaskien käyttöä suositeltaisiin valtakunnallisesti kaikkialla. Yhtiö on varmistanut tilauskanavan, jonka kautta maskeja riittää.

Jo ennen torstaita kaikilta Postin työntekijöiltä vaadittiin maskin käyttöä Vaasassa ja Jyväskylässä.

”Vallitseva tilanne on siellä niin paha, että se on otettu käyttöön kaikissa toiminnoissa sisällä ja ulkona”, Rehn sanoi.

Aiemmin suositus oli voimassa myös Mikkelissä. Rehn uskoo, että jo nyt pääkaupunkiseudullakin jakelijat käyttävät maskeja käytännössä laajemmin kuin vain vaadituissa paikoissa. Ilmapiiri maskien käyttämiseen on vaikuttanut hänen mielestään hyvältä.

Postinjakaja Roy Nyman palasi Vaasassa jakokierrokseltaan suojaava maski kasvoillaan. Vaasassa kaikki Postin työntekijät käyttävät kasvosuojia.­

Keskolla uusi suositus saattaa aiheuttaa toimenpiteitä muualla kuin ruokakaupoissa, sillä niissä työntekijät ovat käyttäneet pääkaupunkiseudulla maskeja tähänkin asti.

Keskon toimistoilla on yhdistetty etä- ja lähityötä. Ketjun kaupoissa ja toimistoilla on noin 7 000 työntekijää, joista noin 2 000 tekee tietotyötä.

Lähityössä henkilökunta on pitänyt turvavälejä ja välttänyt kasvokkaisia kohtaamisia. Yli 20 hengen tilaisuuksia ei ole enää hetkeen järjestetty ja vierailuja on peruttu. Kokouksiin on voinut osallistua etänä.

Keskon hyvinvointijohtaja Katriina Ahtee kertoo, että yritys miettii nyt uudelleen maskien käytön tarpeellisuutta ruokakauppojen ulkopuolellakin. Päätöstä ei ole vielä tehty.

”Päivitämme riskien arviointia myös kasvosuojainten osalta. Meillä on maskeja ollut saatavilla tietyissä tilanteissa henkilökunnan käyttöön esimerkiksi työhön liittyviin matkoihin ja koulutustilanteisiin.”

Vaasassa Postin toimipisteen ikkunassa on lappu, jossa muistutetaan maskin pakollisuudesta.­

K-ryhmä kertoi syyskuussa, että työntekijät ruokakaupoissa käyttävät kasvosuojaimia niillä alueilla, joissa tartuntojen määrä kasvaa nopeimmin. Tällaisia alueita, sairaanhoitopiirejä tai kuntia on nyt 18.

Yhtiö seuraa tilannetta päivittäin. Myös asiakkaille suositellaan suojaimen käyttöä.

Ruokakaupoissa henkilökunnalle on suositellut maskin tai visiirin käyttöä myös HOK-Elanto. Lidl on antanut suosituksen maskin käytöstä sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Ahtee kertoo, ettei hän ole havainnut K-ryhmässä vaikeuksia maskien käytön lisäämisessä. Maskeja ovat hankkineet ammattimaiset ostajat.

”On tietysti ollut valtava etu meille yrityksenä, että meiltä löytyy omaa osaamista.”

Myös finanssiyhtiö OP-ryhmästä kerrotaan, että yritys seuraa tilannetta ja kuulee asiassa myös työntekijöidensä toiveita. Uuden suosituksen jälkeen ei ole vielä ehditty tehdä päätöksiä.

”Pääkaupunkiseudulla Vallilan tiloissa on tällä hetkellä hyvin väljää, mutta luonnollisesti voimme lisätä maskien käyttöä nyt, kun viranomaisilta on tullut uusia suosituksia”, kertoo henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi sähköpostitse.

Hänen mukaansa OP:n toimipaikoissa huolehditaan ensisijaisesti turvaväleistä, etäisyyksistä ja hygieniasta. Työntekijät ovat käyttäneet maskeja asiakaspalvelutilanteissa, joissa turvavälin pitäminen on vaikeaa. Myös asiakkaille on tällöin tarjottu maskeja.