Osavuosikatsaukset

Yhtiön liikevoitto supistui heinä–syyskuussa miljoona euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Suomen suurimman teleoperaattorin Elisan liikevoitto pieneni aavistuksen, koska yhtiön ulkomaisten verkko­vierailu­maksujen tulot supistuivat koronavirus­pandemian takia.

Yhtiön liikevaihto oli heinä–syyskuussa 468 miljoonaa euroa ja liikevoitto 112 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli kolme miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla, mutta liikevoitto miljoona euroa pienempi.

Analyytikot arvioivat ennalta, että Elisan liikevoitto olisi ollut 114 miljoonaa euroa.

”Vuosineljännes sujui kokonaisuudessaan hyvin, mutta koska ihmiset eivät pandemian takia matkusta verkkovierailumaksujen tulot ovat lähes nollassa. Lisäksi yritysliiketoiminta on hieman kärsinyt koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmuudesta. Viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikka on antanut meille uutta vauhtia sekä kuluttajaliiketoiminnassa että yritysliiketoiminnassa. Meillä on myynnissä jo 40 uutta 5g-puhelinta ja yritykset ovat lisänneet investointejaan 5g:n käyttöönottoon”, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

Elisa pitää ennallaan arvionsa liiketoiminnan kehittymisestä tänä vuonna. Se arvioi liikevaihdon olevan yhtä suuri tai hieman suurempi kuin viime vuonna. Etenkin matkaviestin­palveluiden ja digitaalisten palveluiden yhtiö arvioi kasvattavan liikevaihtoa.

Vertailukelpoisen käyttökatteen yhtiö arvio myös olevan yhtä suuri tai hieman suurempi kuin viime vuonna. Käyttö­omaisuus­investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Käyttökate tarkoittaa liiketoiminnan tulosta ennen ennen poistoja, veroja ja rahoituseriä.