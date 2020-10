Naisten perustamille kasvu­yrityksille on tarjolla vähän riskirahoitusta: Ennestään kehno tilanne on vain huonontunut koronapandemian aikana

Pohjoismaissa naisten perustamat kasvuyritykset saivat noin yhden prosentin alueelle virranneesta riskisijoituspääomasta.

Naisten perustamien kasvuyritysten tilanne riskisijoituksien suhteen on koronaviruspandemian keskellä huonontunut, kertoo sijoittajille suunnatun Pitchbook -yrityksen tietokanta.

Pitchbook on yksityinen, yhdysvaltalainen yritys, joka kerää tietoa kasvuyrityksistä ja rahoituskierroksista.

Pitchbookin mukaan kolmannella vuosineljänneksellä naisten saama riskirahoitus on laskenut matalimmalle tasolle kolmeen vuoteen Yhdysvalloissa. Kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Yhdysvalloissa sijoitettiin 200:een naisen perustamaan kasvuyritykseen, heinä–syyskuussa luku oli 136.

Myös Pohjoismaissa naisten perustamat kasvuyritykset houkuttelevat vain pienen osuuden kaikista sijoituksista, kertoo tanskalaisen pääomasijoitusyhtiö Unconventional Venturesin tuore raportti.

Viime vuonna 93 prosenttia riskisijoituspääomasta virtasi kasvuyrityksille, joiden perustajat ovat miehiä. 6 prosenttia rahoituspotista saivat tiimit, joiden perustajina on sekä miehiä että naisia.

1,3 prosenttia riskirahoituksesta meni kasvuyrityksille, joiden perustajat ovat naisia.

93 prosentin luku kuvastaa myös sitä, että ne summat, joita miesten perustamat kasvuyritykset ovat keränneet, ovat olleet korkeita.

Helsinkiläisen pääomasijoitusyhtiön Maki.vc:n sijoitusjohtaja Pauliina Martikainen sanoo, että syyt lukujen takana ovat rakenteellisia.

”Globaalisti naisia on vähemmän töissä teknologia-alalla. Esimerkiksi koulutus ja vanhemmuuden mallit vaikuttavat. Se, että pystyy naisena rakentamaan kasvuyrityksen, vaatii lisäksi sosiaalista ja rahallista pääomaa. Toivon, että naisten vetämien kasvuyritysten määrä kasvaa.”

Jokaiselle rahoitusta hakevalle tulee tarjota ennakkoluuloista vapaa mahdollisuus siihen, Martikainen sanoo.

”Meillä Makilla olemme käyneet esimerkiksi piilevien ennakko-oletuksien koulutuksen, jotta sijoitusta arvioitaessa meihin eivät vaikuttaisi ennakko-oletukset yrittäjyyden viitekehyksiin liittyen.”

Martikaisen mukaan myös se auttaisi, jos pääomasijoitusyhtiöissä olisi kansainvälisesti yhä enemmän erilaisia ihmisiä töissä.

”Riskirahoituksen maailma on perinteisesti miehinen. Usein rahoituksen opiskelijat tai rahoitusalalla työskennelleet ovat päätyneet tälle alalle. Mutta nyt on ymmärretty, että monipuolisuutta tarvitaan niin analyysivaiheeseen kuin kasvuyritysten kanssa työskentelemiseen.”

Women in Tech Finland -organisaation mukaan Suomessa opiskelupaikkojen ja toimialojen sukupuolittuneisuus on voimakasta. Suomessa naisten osuus tekniikan alan koulutuksen aloittaneista on OECD-maiden alhaisin, organisaatio tiedottaa.

Organisaation mukaan tekniikan aloilla koulutuksen aloittaneista naisia on 19 prosenttia ja teknologia-alojen työntekijöistä Suomessa 22 prosenttia on naisia.

Women in Techin toiminnasta vastaa tällä hetkellä Inklusiiv-järjestö. Järjestön perustaja Katja Toropainen toivoo, että yhä useampi innostuisi lähtemään kasvuyrittäjäksi.

”Haasteet näkyvät siinä, että teknologia-ala ei välttämättä tunnu esimerkiksi yläkouluikäisille tytöille houkuttelevalta alalta. Siinä vaiheessa ketjusta tippuu moni jo aikaisessa vaiheessa pois. Teknologia-alalla syrjinnästä täytyy myös päästä eroon.”

Naiset pitää myös saada pysymään ja viihtymään alalla, Toropainen sanoo.

”Accenturen ja Girls who code -järjestön tekemän raportin mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa 50 prosenttia naisista teknologia-alalla lähtee pois ennen ikävuotta 35.”

Pääomasijoitusyhtiö Inventuren osakas Ekaterina Gianelli sanoo, että tilanne muuttuu, kun yhä useampi nainen perustaa, johtaa ja omistaa yrityksiä. Gianelli on tiettävästi koko Suomen ensimmäinen nainen startup-rahaston osakkaana.

”Yhdysvaltalaisen Kauffman Fellows -tutkimuskeskuksen mukaan yritys, jolla on naispuolinen perustaja, palkkaa 2,5 kertaa enemmän naisia kuin perustajaryhmä, jossa kaikki ovat miehiä”, Gianelli sanoo.

”Jos nopeutamme naisten ylenemistä johtaviin rooleihin, ekosysteemimme muuttuu paljon tasapainoisemmaksi. Haastan suomalaisia teknologiayrityksiä palkkaamaan johtoryhmään naisia.”

Gianelli on huomannut työnsä kautta, että monia teknologia-alalla työskennelleitä naisia kiinnostaa sijoittaminen kasvuyrityksiin.

”Kun naisilla on myös valtaa päättää, mihin sijoittaa, enemmän naisyrittäjiä rahoitetaan. Suomalaisista rahastoista 50 prosentilla ei ole sijoitustiimeissä yhtään naista.”