Teollisuus

Suomalaisyritykset valmistavat nyt yli miljoona kasvomaskia päivässä, vaikka luokitusten saaminen on hidastellut: ”Niitähän tulee kuin mannaryynejä”

Suomeen on noussut maskitehtaita historiallisella vauhdilla. Valmistajien mukaan tuotanto ylittäisi jo terveydenhuollon tarpeet, mutta tuotteiden sertifiointiprosessi on osoittautunut vaivalloiseksi.

Suomessa tehtaat valmistavat nyt reilusti yli miljoona maskia tai suojainta päivässä. Kotimaisia kansanmaskien, kirurgisten suu-nenäsuojien ja hengityssuojainten valmistajia ovat esimerkiksi Lifa Air, Screentec, Filterpak, Eagle Filters ja SJT-Investment Group.

Maskisuositukset ovat kiristyneet viime aikoina epidemiatilanteen pahennuttua.

Espoossa Lifa Airin tehdas tuotti yli 20 miljoonaa maskia kuukaudessa elokuussa. Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt kertoo, että tuotanto on kasvussa. Hän ei halua tarkentaa tämänhetkisiä valmistusmääriä.

”Niitähän tulee kuin mannaryynejä. Meille asennetaan lisäkapasiteettia ja valmistus pyörii kolmessa vuorossa.”

Lifa Air valmistaa kansalaiskäyttöön sopivia maskeja ja IIR-luokan kirurgisia suu-nenäsuojuksia, jotka käyvät myös sairaalakäyttöön. Brandtin mukaan yrityksen maskit ovat saaneet CE-merkinnän elokuussa.

Maskien lisäksi tavoitteena oli valmistaa jo alkukesällä järeämpiä hengityssuojaimia, mutta yritys odottaa edelleen tuotteisiinsa FFP2- ja FFP3-sertifiointeja. Tällaisia hengityssuojaimia voi käyttää esimerkiksi koronaviruspotilaiden hoitohenkilökunta.

Lifa Air teki keväällä sopimuksen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa suomalaisen maskituotannon aloittamisesta. HVK:n lisäksi sairaanhoitopiirit ovat tehneet yritykselle tilauksia suoraan. Tuotteita on myös kuluttajamyynnissä.

”Mitään ei jää hyllyyn makaamaan”, Brandt sanoo.

Lifa Air valmistaa tuotteiden suodatinmateriaalin itse.

”Keväällä sen saatavuus oli heikko ja hinnat pomppasivat kymmenkertaisiksi. Heinä-elokuussa olimme omavaraisia suodatinmateriaalin suhteen.”

Maskien päällyskankaat ja muut materiaalit tulevat useilta eri toimittajilta eri maista.

Oulussa Screentec alkoi valmistaa kirurgisia suu-nenäsuojia kesällä. Yrityksen FFP3-tasoiseksi kaavailtu hengityssuojain on parhaillaan testeissä CE-merkintää varten. Screentecin toimitusjohtajan Antti Tauriaisen mukaan merkintä saadaan aikaisintaan marraskuussa.

”Tavoitteena olisi valmistaa noin 150 000–200 000 suu-nenäsuojaa päivässä ja kymmeniätuhansia FFP3-hengityssuojaimia. Emme ole tästä itse asiassa kovin kaukana.”

Tauriainen ei halua kertoa tarkkoja tuotantomääriä kilpailuasetelmaan liittyvistä syistä. Screentec valmistaa suojia keskeytymättömänä tuotantona, jota varten yritys on palkannut tänä vuonna kymmeniä uusia työntekijöitä. Kaikkiaan Screentec työllistää noin 90 ihmistä.

Screentec in toimitusjohtaja Antti Tauriainen tarkastelee yrityksen valmistamaa suojavisiiriä yhtiön toimitiloissa Oulussa huhtikuussa.­

Suojien ja hengityssuojainten materiaalit tulevat Turkista, Aasiasta ja Euroopasta. Screentec tekee myös yhteistyötä suomalaisen kuitukangasvalmistajan Suomisen kanssa.

”Tavoitteena olisi luoda tuotelinjat, jotka perustuvat pääosin suomalaisiin materiaaleihin”, Tauriainen sanoo.

Screentec keskittyy ensisijaisesti täyttämään sairaaloiden ja terveydenhuollon tarpeita.

”Olemme alunperin lääketieteen alan yritys. Keskitymme valmistamaan hyvälaatuisia tuotteita, joihin voi luottaa.”

Tauriaisen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tuki yritystä tuotekehityksessä. Hän pitää myös Työterveyslaitoksen työtä arvokkaana suomalaisen maskituotannon aloittamisessa.

Hangossa maskeja valmistaa Filterpak, jonka yhteistyö K-ryhmän ja Ahlstrom-Munksjön kanssa julkistettiin toukokuussa. Ahlstrom-Munksjö toimittaa maskien kuitukangasmateriaalin ja K-ryhmä tilaa sekä jakelee tuotteet.

Filterpakin toimitusjohtaja Peter Nordlund sanoo, että yrityksen tuotantotahti on jo muutaman kuukauden ajan ollut noin sadoissatuhansissa kappaleissa päivässä.

”Vähintään miljoona maskia viikossa, sen tarkemmin en halua kertoa määriä julkisuuteen”, Nordlund sanoo.

Noin puolet tuotannosta on Nesu-kansanmaskeja, joilla ei siis ole sertifiointia tai CE-merkintää. Kansanmaskien lisäksi Filterpak valmistaa II-luokan kirurgisia suu-nenäsuojia, joita voi käyttää myös terveydenhuollossa.

”Toimitukset HVK:lle alkavat pikkuhiljaa. Ensimmäinen toimitus on kahden viikon päästä”, Nordlund sanoo.

Noin 30 vuotta ilmansuodattimia valmistaneen Filterpakin Nordlund toteaa, että maskit ovat tulleet yrityksen valikoimaan jäädäkseen.

”Panostamme näihin tuotteisiin ja niiden valmistukseen paljonkin”, Nordlund sanoo.

Kotkassa suojaimia on heinäkuusta lähtien valmistanut Eagle Filters, joka ei toistaiseksi ole saanut tuotteilleen haluamiaan CE-merkintöjä.

Yrityksen toimitusjohtaja Juha Kariluoto kertoo, että Eagle Filters on saanut hengityssuojaimilleen covid-19-sertifikaatin. Euroopan unioni on koronatilanteen vuoksi höllentänyt sertifiointisääntöjään, jotta suojaimia saadaan terveydenhuoltoon nopeasti. Covid-19-sertifioitua hengityssuojainta saa käyttää vain koronapotilaiden parissa työskentelevä hoitohenkilökunta.

Kuluttajamyyntiin ja teollisuuteen suojaimia sen sijaan ei saa toimittaa, koska tuote ei ole saanut varsinaista CE-merkintää. Kariluodon mukaan merkintä on tulossa kahden viikon päästä.

”Tuote menee kyllä läpi, mutta byrokratia vaatii oman aikansa, ja nyt on ruuhkaa.”

Eagle Filters on rakentanut suojaintuotantoa varten uuden tuotantolinjan. Jos tehdas pyörisi ympäri vuorokauden, tuotteita voisi syntyä vuorokaudessa 30 000 kappaletta. Tällä hetkellä suojaimia valmistetaan kahdessa vuorossa, jolloin niitä valmistuu päivässä 20 000 kappaletta.

Kariluodon mukaan yritys on jo saanut muutamia kymmeniä noin 30 000 kappaleen tilauksia. HVK ei ole tilannut tuotteita.

”Olemme tehneet sinne tarjouksia, mutta tilauksia ei ole tullut. Käymme keskusteluja keskus- ja tukkuliikkeiden ja jakelijoiden kanssa”, Kariluoto sanoo.

Ennen suojaintuotantoa Eagle Filters on valmistanut suodattimia kaasuturbiinivoimalaitoksiin. Yritys valmistaa tehtaallaan myös suojainten suodatinmateriaalin itse polypropeenista.

”Suodatinosaamista meillä on vanhastaan, mutta koneet on pitänyt uudistaa”, Kariluoto sanoo.

Vantaalla valmistetaan järeiden hengityssuojainten FFP2- ja FFP3-luokitukset saaneita Jedx-suojaimia, joiden taustalla on SJT-Investment Group. Yrityksen toimitusjohtaja Jari Nurminen kuvailee, että luokitusten saannin taustalla on raskas työ.

Nurmisen mukaan yrityksen suojaintuotanto kaksinkertaistuu lauantaina, kun aiemmin päivävauhti on ollut noin 40 000 kappaletta. Suojaimet valmistetaan useista eri maista saapuvista materiaaleista.

”Parissa viikossa tuotanto kasvaa 100 000 suojaimeen päivässä”, Nurminen sanoo.

Nurmisen mukaan yrityksen ensisijainen tavoite on saada tuotteet terveydenhuollon käyttöön. Suojaimia on mahdollista myydä myös kuluttajille ja teollisuuteen nyt kun tyyppihyväksyntä on saatu.

”Sairaalat ja sairaanhoitopiirit ovat tehneet suoria tilauksia. HVK ei ole tilannut meiltä yhtään suojainta”, Nurminen kertoo.

Nurmisen mukaan yritys aikoo pitäytyä hengityssuojainten valmistamisessa eikä laajentaa kirurgisten suu-nenäsuojusten puolelle.

”Se on oma sektorinsa. Meillä ei ole osaamista eikä nyt aikaa opetella.”