Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että ennusteita tullaan koronavirustartuntojen määrän lisääntymisen seurauksena korjaamaan alaspäin.

Miten ehkäistä koronaviruksen leviämästä ja samalla pitää talouden rattaat liikkeessä?

Jo keväästä lähtien oli selvää, että päättäjät eri puolilla maailmaa joutuvat tasapainottelemaan tämän kysymyksen kanssa pitkään. Nyt se on Euroopassa taas hyvin ajankohtainen, sillä useissa maissa todettujen tartuntatautitapausten määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun.

Kaikkiaan Euroopassa todettujen uusien tartuntojen määrä on jyrkemmässä nousussa kuin muissa maanosissa, selviää Our World in Data -sivuston tietokannasta. Se, kuinka paljon ihmisiä testataan, tosin vaikuttaa voimakkaasti varmistettujen tartuntatautitapausten määrään.

Pandemian toinen aalto on iskenyt Euroopassa erityisen voimakkaasti Andorraan, Tšekkiin, Belgiaan, Alankomaihin ja Ranskaan. Näissä maissa on ollut kuluneiden kahden viikon aikana eniten uusia tartuntatapauksia suhteutettuna asukaslukuun.

Euroopan tartuntatautitilanteen heikkeneminen heijastuu väistämättä talouden näkymiin koko maanosassa, myös Suomessa.

Kesällä ja alkusyksystä useat talouden tilaa kuvaavat indikaattorit kertoivat elpymisestä. Myös monia suhdanne-ennusteita korjattiin positiivisempaan suuntaan. Syyskuussa Suomen Pankki ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkaisivat päivitetyt ennusteensa, joissa molemmissa talouden supistumisen arvioitiin olevan tänä vuonna aiemmin ennakoitua pienempää.

Belgiassa ravintolat ja kahvilat suljetaan maanantaista lähtien neljäksi viikoksi kokonaan. Kuva on Louvain-La-Neuven yliopistokaupungista tiistailta.­

Yksi suurimmista epävarmuustekijöistä Etlan ennusteessa oli juuri Euroopan tartuntatautitilanteen kehitys.

”Me huomioimme uuden epidemia-aallon vaikutukset syyskuisessa ennusteessamme, mutta täytyy sanoa, että tilanne on äitynyt jonkin verran pahemmaksi kuin arvioitiin. Tartuntatapauksien kasvu heijastuu erityisesti palveluiden näkymiin ja kulutukseen”, Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus sanoo.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, ettei vielä yhden Euroopan maan tartuntatautitilanteen heikkeneminen heijastu Suomen talouteen, mutta nyt tilanne on toinen.

”Kyllä tästä huolissaan kannattaa olla. Suomi kuitenkin elää suurelta osin viennistä ja Suomeen heijastuu hyvin vahvasti se, mikä Euroopan taloustilanne yleisesti on. Ja siihen taas vaikuttaa koronavirustilanne”, von Gerich sanoo.

”Vähintään loppuvuoden ennusteet, todennäköisesti ensi vuoden alkukin menee nyt ihan uusiksi.”

Von Gerich arvioi, että ennusteita tullaan koronavirustartuntojen määrän lisääntymisen seurauksena korjaamaan alaspäin. Hän muistuttaa, että ennusteiden tekeminen on tällä hetkellä huomattavasti epävarmempaa kuin tavallisesti.

Useat Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön uusia rajoitustoimia. Ranskassa lukuisiin kaupunkeihin on julistettu öinen ulkonaliikkumiskielto. Hollannissa ja Belgiassa ravintolat sekä kahvilat on pidettävä kiinni.

Tartuntatapauksien kasvu vaikuttaa suomalaiseen elinkeinoelämään esimerkiksi niin, että yritysten on vaikeampi tehdä uusia sopimuksia, kun kasvotusten tapaaminen käy vaikeaksi, Etlan Lehmus arvioi. Myös toiveet turistien saapumisesta käyvät yhä heiveröisemmiksi.

Ylipäänsä pandemiatilanteen epävarmuus heijastuu väistämättä Suomeen.

”Kun kuluttajien luottamus Euroopassa heikkenee, kyllä se läikkyy meillekin. Jos epävarmuutta on paljon, ei ole rohkeutta tehdä uusia investointeja ja rekrytointeja. Varovaisuus heijastuu talouteen laajasti.”

Lehmus uskoo, että tavaroiden ja esimerkiksi teollisuustuotteiden tuotantoketjut pysyvät heikentyneestä tartuntatautitilanteesta huolimatta paremmin toiminnassa kuin keväällä. Kynnys voimakkaisiin sulkutoimiin tulee olemaan korkea ja nyt viruksen toiminnasta tiedetään enemmän kuin keväällä, hän sanoo.

”Ratkaisevaa on, mitä tapahtuu seuraavan kuukauden aikana. Saadaanko tilanne tasaannutettua ja käännettyä?”