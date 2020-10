Nokian valitsi tehtävään Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa.

Verkkolaitteita valmistava Nokia rakentaa Kuuhun kaikkien aikojen ensimmäisen mobiiliverkon. Yhtiö tiedotti asiasta maanantaina.

Nokian valitsi tehtävään Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa.

Nokian tarkoituksena on rakentaa Kuuhun niin sanottua neljännen sukupolven tiedonsiirtotekniikkaa.

Jos Nokia onnistuu hankkeessa, kyseessä on yhtiön mukaan ensimmäinen kerta, kun Kuussa tai muualla avaruudessa toimisi vastaavanlainen tietoverkko. Nokian tiedotteen mukaan verkon tarkoituksena on ”viitoittaa tietä ihmisen kestävällä läsnäololle Kuun pinnalla.”

Yhtiön tavoitteena on, että verkkoa voitaisiin alkaa rakentaa ja kehittää Kuun olosuhteisiin sopivaksi vuoden 2022 loppupuolella.

Verkko mahdollistaa useiden datan siirtoa vaativien sovellusten käytön. Sen avulla pystytään muun muassa lähetättämään teräväpiirtokuvaa sekä suunnistamaan reaaliajassa, yhtiö lupaa.

”Nämä kaikki viestintäsovellukset ovat keskeisiä ihmisen pitkäkestoisen läsnäolon kannalta”, Nokian tiedotteessa kirjoitetaan.

Tekniikan avulla astronautit voivat esimerkiksi kommunikoida keskenään langattomasti sekä ohjata erilaisia robotteja ja sensoreja

Nokia’s lunar network consists of an LTE Base Station with integrated Evolved Packet Core (EPC) functionalities, LTE User Equipment, RF antennas and high-reliability operations and maintenance (O&M) control software. The solution has been specially designed to withstand the harsh conditions of the launch and lunar landing, and to operate in the extreme conditions of space. The fully integrated cellular network meets very stringent size, weight and power constraints of space payloads in an extremely compact form factor.

The same LTE technologies that have met the world’s mobile data and voice needs for the last decade are well suited to provide mission critical and state-of-the-art connectivity and communications capabilities for any future space expedition. LTE is a proven commercial technology, has a large ecosystem of technology and component suppliers, and is deployed worldwide. Commercial off-the-shelf communications technologies, particularly the standards-based fourth generation cellular technology (4G Long Term Evolution (LTE)) are mature, proven reliable and robust, easily deployable, and scalable. Nokia plans to supply commercial LTE products and provide technology to expand the commercialization of LTE, and to pursue space applications of LTE’s successor technology, 5G.