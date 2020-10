Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että Kiinasta tulee tänä vuonna maailman ainoa suurtalous, joka kasvaa.

Kiinan talous näyttää kasvavan, toisin kuin lähes koko muun maailman. Maan kansallinen tilastoviranomainen kertoo, että Kiinan bruttokansantuote kasvoi heinä–syyskuussa 4,9 prosenttia.

Kiina on toipunut tähän mennessä niin hyvin, että se on matkalla maailman ainoaksi suureksi maaksi, jonka talous kasvaa tänä vuonna. Ennuste on peräisin Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä. Sen mukaan Kiinan talous kasvaisi kokonaisuudessaan 1,9 prosenttia tänä vuonna.

Huomionarvoista kuitenkin on, että Kiinan viranomaisten tilastointia pidetään maan ulkopuolella epäluotettavana ja poliittisesti ohjailtuna.

Kiina on jo matkalla kohti pandemiaa edeltäneitä talouskasvun lukemia. Viime vuosina maa on ilmoittanut talouskasvukseen 6–6,9 prosenttia.

Tammi–maaliskuussa koronaviruspandemia kuitenkin koetteli maata niin, että sen talous supistui 6,8 prosentilla. Vuoden toisella neljänneksellä suunta kääntyi jo, ja maan talouskasvu oli 3,2 prosenttia.

Koronaviruspandemian lisäksi Kiinan talouteen vaikuttaa sen kauppasota Yhdysvaltojen kanssa.

Tuoreet lukemat kasvusta ovat kaikesta huolimatta hieman ennakoitua heikommat. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n haastattelemat analyytikot ennustivat Kiinan bruttokansantuotteen kasvuksi vuoden kolmannella neljänneksellä 5,2 prosenttia.

Kiinan talous on maailman toiseksi suurin. Kokonaisuudessaan se on kasvanut tänä vuonna 0,7 prosenttia.

Ihmiset ovat nyt palanneet Kiinassa ostoksille, matkoille ja ravintoloihin, kertoo AFP.

”Kiina on rakentanut nopean toipumisensa yhteiskunnan ankarien sulkujen, massatestauksen, ihmisten jäljittämisen ja finanssikannustimien avulla”, sanoi pankkiiriliike Nomuran Kiinasta vastaava pääekonomisti Lu Ting AFP:lle.