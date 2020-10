Ruotsissa vuoden alussa voimaan tulleen lainsäädännön vuoksi hakemukset käytiin läpi yhdessä Ruotsin turvallisuuspoliisin ja puolustusvoimien kanssa.

Ruotsin posti- ja telehallintoviranomainen PTS tiedottaa hyväksyneensä neljä yhtiötä osallistumaan 5g-taajuuksien huutokauppaan. Hakijoiksi hyväksyttiin Hi3G Access, Net4Mobility, Telia ja Teracom.

Lupaehtojen mukaan 5g-verkon toteutusta ei saa suorittaa kiinalaisyhtiö Huawein tai ZTE:n kanssa. 10 päivää kestävä huutokauppa alkaa 10. marraskuuta.

Ruotsissa vuoden alussa voimaan tulleen lainsäädännön vuoksi hakemukset käytiin läpi yhdessä Ruotsin turvallisuuspoliisin (Säpö) ja puolustusvoimien kanssa. Lainsäädäntö vaatii, ettei radiotaajuuksien käyttö aiheuta vaaraa Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle.

”Se, että 5g-verkot rakennetaan tavalla, joka suojaa Ruotsin turvallisuutta, on ratkaisevan tärkeää yhteiskunnan digitalisaation kannalta. Tiivis yhteistyömme puolustusvoimien ja turvallisuuspoliisin kanssa pyrkii varmistamaan tämän”, PTS:n pääjohtaja Dan Sjöblom kertoo lehdistötiedotteessa.

PTS:n päätöksen mukaan myös olemassa olevien Huawein tai ZTE:n tuotteiden, kuten antenneiden, tukiasemien tai siirtoverkkojen, käytöstä on luovuttava asteittain vuoteen 2025 mennessä.

PTS:n päätöksessä todetaan, että Säpön arvion mukaan Kiinan valtio ja tiedustelupalvelu voivat painostaa sekä Huaweita että ZTE:tä. Ruotsin turvallisuuspoliisi kirjoittaa omassa tiedotteessaan Kiinan olevan ”yksi suurimmista uhista Ruotsille”.

”Kiinan valtio harjoittaa verkkovakoilua edistääkseen taloudellista kehitystään ja kehittääkseen sotilaallista voimaansa”, Säpön pääjohtaja Klas Friberg kirjoittaa tiedotteessa.

”Tämä on otettava huomioon rakennettaessa tulevaisuuden 5g-verkkoa. Emme voi tinkiä Ruotsin turvallisuudesta.”

Kiinalainen Huawei on toimittanut 5g-verkkoja ja verkkolaitteita useisiin maihin. Yhdysvaltojen mukaan Huawein verkkolaitteet ja ohjelmistot vuotavat tietoja ja niitä voidaan käyttää vakoiluun. Maa on kehottanut liittolaisiaan luopumaan Huawein tuotteista. Yhtiö on kiistänyt väitteet vakoilusta toistuvasti.