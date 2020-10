Tiedotusvälineiden mukaan luvassa on suurin kilpailuoikeudellinen oikeudenkäynti vuosikymmeniin.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ja 11 maan osavaltiota haastoivat Googlen tiistaina oikeuteen kilpailuaseman väärinkäytön vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Yhdysvaltalaislehdet The Wall Street Journal ja The New York Times (NYT) kertoivat jo aikaisemmin tiistaina oikeusministeriön suunnittelevan kanteen nostamista, jossa se syyttää Googlea määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

NYT:n mukaan oikeusministeriön kanne pureutuu erityisesti Googlen toimiin, joilla se on pyrkinyt säilyttämään vahvan asemansa verkkohauissa ja -mainonnassa. Kanteen mukaan teknologiayritys olisi tehnyt muiden yritysten kanssa lukuisia sopimuksia, joilla se on pyrkinyt sulkemaan yrityksiä kilpailun ulkopuolelle.

Näihin sopimuksiin sisältyy muun muassa Googlen miljardien dollareiden arvoinen sopimus teknologiayritys Applen kanssa, jolla se on varmistanut Googlen hakukoneen Applen puhelinten oletushakukoneeksi.

Oikeusministeriön kanteen mukaan tällaiset sopimukset ovat olleet omiaan heikentämään hakukoneiden kilpailua ja innovaatioita sekä vaikeuttamaan muiden alalla toimivien yritysten toimintaa.

Arvioiden mukaan tuleva oikeudenkäynti voi kestää vuosia. Useiden yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan luvassa on suurin kilpailuoikeudellinen oikeudenkäynti vuosikymmeniin.

Kanne on seurausta Yhdysvaltain oikeusministeriön ja kauppakomission vuosi sitten aloittamista kilpailunrajoituksia koskevista tutkimuksista, joilla pyrittiin selvittämään neljän suuren yrityksen, Googlen, verkkokauppa Amazonin, Applen ja sosiaalisen median yhtiön Facebookin toimintaa.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr on NYT:n mukaan ollut kanteen valmistelussa poikkeuksellisen aktiivisesti mukana. Lehden mukaan Barr on hoputtanut oikeusministeriön juristeja nostamaan kanteen syyskuun loppuun mennessä, mikä on poikinut ministeriön sisällä kritiikkiä liian tiukasta aikataulusta ja vahvasta poliittisesta ohjauksesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Barrin tehtäväänsä helmikuussa 2019.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Google joutuu oikeudellisten haasteiden eteen. Vuonna 2019 EU:n komissio antoi Googlelle 1,49 miljardin euron sakot epäreilusta kilpailusta.

Tuolloin syyksi ilmoitettiin, että Google on estänyt kilpailevien verkkohakumainostajien toimintaa.

Myös vuonna 2018 teknologiayhtiö joutui maksamaan sakkoja määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä Euroopassa. Tuolloin komissio määräsi teknologiayhtiölle ennätyksellisen 4,3 miljardin euron sakon.

Google ei ole vielä toistaiseksi vastannut kansainvälisten uutistoimistojen tai yhdysvaltalaislehtien kommentointipyyntöihin.