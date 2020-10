Osavuosikatsaukset

Kevään lääkebuumi jäi väliaikaiseksi, mutta pelasti koko vuoden tulosnäkymät.

Lääkeyhtiö Orionin liikevaihto ja tulos heikkenivät selvästi vuoden kolmannella neljänneksellä. Heinä–syyskuussa liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Liikevoitto oli peräti 28 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten eli 65 miljoonaa euroa.

Orion on kuitenkin erittäin kannattava yhtiö, ja liikevoiton osuus suhteessa liikevaihtoon oli yhä lähes 26 prosenttia.

Tammi–syyskuussa liikevaihto oli kuusi prosentti viime vuotta suurempi eli 823 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 24 prosenttia 246 miljoonaan euroon.

Orion kertoi jo maanantaina odottavansa tämän vuoden liikevaihdon kokonaisuudessaan olevan viime vuoden tasolla tai vähän suurempi eli runsas miljardi euroa. Tuloksen odotetaan kasvavan.

Koko vuoden liikevaihtoa kasvattaa maalis–huhtikuun väliaikainen käsikauppalääkkeiden ja joidenkin reseptilääkkeiden hamstrausaalto. Myös joidenkin muiden Orionin tuotteiden kysyntä kasvoi väliaikaisesti epidemian takia.

Esimerkiksi tehohoidossa käytettävä Dexdor-rauhoite on käynyt kaupaksi odotuksia paremmin. Lääkkeen patenttisuoja on umpeutunut ja siitä on tuotu markkinoille kopioita, mikä on odotetusti heikentänyt Orionin tekemän alkuperäisvalmisteen kysyntää.

Koronavirusepidemian aiheuttama tehohoidon tarpeen kasvu aiheutti keväällä pulan rauhoitteista ja alkuperäinen Dexdorkin kävi silloin hyvin kaupaksi.

Jo keväällä yhtiö ennakoi koronavirusepidemian puhkeamisesta johtuvan myynnin kasvun jäävän väliaikaiseksi ja näin on myös käynyt.

Heinäkuussa Orion sai huonoja uutisia ALS-taudin hoitoon kehitetyn levosimendaanin potilastutkimuksista. Lääkkeellä ei ollut toivottua tehoa kuolemaan johtavan taudin hoidossa.

Syyskuussa Orion kertoi järjesteleävänsä uusiksi lääkkeiden tuotekehitystomintojaan, minkä seurauksena 13 työntekijää irtisanottiin.