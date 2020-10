Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan korkeita liikennepäästöjä selittävät ensisijaisesti ajetut kilometrit, joita kertyy koko kansasta eniten suurituloisille.

50 000 euroa vuodessa on selvä raja.

Kun suomalaisen asuntokunnan käytettävissä olevat tulot ylittävät tuon rajan, näyttävät myös autoilun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt lisääntyvän merkittävästi.

Korkeammissa tuloluokissa päästöt sen kuin kasvavat: suurimmat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt aiheuttavat asuntokunnat, joiden käytettävissä olevat vuosittaiset rahatulot ovat 80 000 euron ja sadan tuhannen euron välissä.

Näin kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tilaamassa tutkimuksessa, jonka on toteuttanut Aalto-yliopiston AEI-instituutti. Tutkimus liittyy hankkeeseen, jossa kartoitetaan keinoja liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

HS pyysi tutkijoilta nähtäväksi aineistoa, joka on huomattavan laaja: aineistossa käydään läpi jokaisen Suomen postinumeroalueen osalta henkilöautoilun päästöjä.

Tiedot perustuvat eri tietokantojen yhdistelmään, jossa on verrattu ajoneuvojen katsastus- ja rekisteritietoja sekä valmistajien antamia päästöarvoja.

Näin on saatu selville useita oleellisia seikkoja. Ensinnäkin aineisto kertoo, kuinka paljon kullakin alueella aiheutetaan keskimäärin päästöjä asukasta kohti.

Esimerkiksi Helsingissä Koskelan asukkaat aiheuttavat autoilullaan keskimäärin 0,49 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, kun Lauttasaaren kohdalla vastaava luku on 0,7 tonnia.

Yksi mahdollinen selitys tälle on, että pienempien keskimääräisten päästöjen alueella on yksinkertaisesti vähemmän autoilijoita.

Katso pääkaupunkiseudun kartasta, kuinka suuret hiilidioksipäästöt postinumeroalueella syntyy vuodessa asukasta kohden:

Tutkijat eivät kuitenkaan tarkastelleet vain keskimääräisiä päästöjä vaan myös ajettuja kilometrejä. Nyt tulosten perusteella tiedetään, kuinka paljon suomalaiset ylipäätään ajavat ja mitkä ovat ajokilometrien aiheuttamat keskimääräiset päästöt.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yleishavainto on, että ajoneuvojen hiilidioksidipäästöissä on vain vähän eroja alueiden kesken. Tyypillinen luku on noin 160 grammaa hiilidioksidia kilometriltä. Harvoja poikkeuksia ovat Vantaan Petikko ja ehkä hieman yllättäen Suomenlinna, joissa keskiarvo on yli 180 grammaa kilometriltä.

Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen mittaustapaa on viime vuosina tarkennettu. Nykyisin käytettävä wltp-mittaustapa on maailmanlaajuinen standardi, joka huomioi ensisijaisesti sitä, kuinka paljon päästöjä auton pakoputkesta vapautuu.

Esimerkiksi Suomessa vuonna 2019 rekisteröityjen dieselautojen päästöt olivat keskimäärin hieman yli 160 grammaa kilometriltä. Kuluvana vuonna keskiarvo on noussut: touko-kesäkuussa se oli yli 180 grammaa.

Uusissa bensa-autoissa päästöt ovat hieman matalampia, mutta kuitenkin tyypillisesti 120–140 gramman välillä.

Pääkaupunkiseudun kartta kertoo, kuinka saastuttavilla ajoneuvoilla eri alueilla ajetaan:

EU on jo ottanut vahvan kanna siitä, että autojen päästöt on saatava lähivuosina alas. Valmistettavien autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö saa olla 95 grammaa kilometriltä vuosina 2020–2021, ja vuonna 2030 lukema saa olla enää 60 grammaa kilometriltä.

Käytännössä tällaisiin lukemiin päästään täyssähköautoilla ja lataushybrideillä, joiden wltp-keskiarvot ovat selvästi alle viidenkymmenen.

Tällä hetkellä täyssähköauton hankintaan saa 2 000 euron tuen, ja polttomoottoriauton muuttamista kaasuautoksi tuetaan tuhannella eurolla. Lisäksi lataushybridin hankkiva saa huomattavan edun auton verotuksessa, joka perustuu osittain auton wltp-päästöihin.

Autokannan uusiutumista pidetään yhtenä keinona päästöjen alentamiseksi. Tämä ei näytä kuitenkaan riittävän: LVM julkaisi lokakuun alussa joukon vaikutustenarviointeja, joita tekivät Aalto-yliopiston ohella Teknologian tutkimuskeskus VTT ja viestintävirasto Traficom.

Suomen pitäisi vähentää liikenteen päästöjä 1,55 miljoonalla tonnilla hiilidioksidiekvivalenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä on tavoite, joka on kirjattu Sannan Marinin (sd) hallituksen ja myös edellisten hallitusten ohjelmiin.

Tutkijoilta kysyttiin, millä tuohon tavoitteeseen päästään tehokkaimmin ja pienimmillä kustannuksilla. Tutkimustiedon perusteella noin kolmasosa saavutettaisiin autokannan uusimisella, liikennejärjestelmän tehostamisella ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisella esimerkiksi kasvattamalla biokaasun jakeluvelvoitetta.

Vaikuttavimmaksi keinoksi todettiin kuitenkin fossiilisten polttoaineiden hinnoittelu. Se voitaisiin tehdä kahdella tavalla: korottamalla fossiilisten polttoaineiden veroa yleisesti tai niin kutsutulla päästökaupalla, jossa polttoaineen myyntiä säännösteltäisiin lupajärjestelmällä.

Päästökaupalla olisi yksi selkeä etu: polttoaineen hinta nousisi juuri sen verran, että jo sovitut päästötavoitteet saavutetaan. LVM arvioi, että polttoaineen hinta nousisi noin 34–40 senttiä litralta vuosikymmenen loppuun mennessä.

Aalto-yliopiston tutkimuksessa keskityttiin myös siihen, mitkä olisivat fossiilisen polttoaineen hinnankorotuksen vaikutukset eri tuloluokissa.

Tästä syystä autojen päästötietoja ja toteutuneita ajokilometrejä verrattiin ajoneuvot omistavien asuntokuntien käytettävissä oleviin rahatuloihin.

Ensimmäinen mielenkiintoinen havainto liittyy itse ajoneuvoihin: olivat rahatulot sitten 20 000 tai 80 000 euroa vuodessa, ei ajoneuvojen mediaanipäästöissä näytä olevan merkittäviä eroja: ne liikkuvat 170–180 hiilidioksidigramman paikkeilla kilometriä kohti.

Sen sijaan merkitsevä ero näyttää syntyvän itse ajokilometreistä.

”Korkealla tulotasolla ajetaan paljon enemmän. Lisäksi täytyy huomioida, että hajonta on suurta: esimerkiksi korkeimmilla tulotasoilla yli puolet ihmisistä ajavat yli 30 000 kilometriä vuodessa”, sanoo taloustieteen professori Matti Liski Aalto-yliopistosta.

Kaikissa tuloluokissa on siis asuntokuntia, jotka ajavat joko paljon tai todella vähän. Yleiskuva on kuitenkin se, että tulojen noustessa ajokilometrit kasvavat. Se näkyy suoraan tutkijoiden keräämässä aineistossa korkeampina päästöinä.

Tutkimuksessa käytetyt ajoneuvo- ja kilometritiedot ovat peräisin vuodelta 2016. On siis mahdollista, että autokanta on jonkin verran uusiutunut. Silti vielä vuonna 2019 oli Suomen 2,7 miljoonasta henkilöautosta alle viisi prosenttia muita kuin bensa- tai dieselautoja.

Aineistosta ei käy suoraan ilmi, kuinka monessa asuntokunnassa ajetaan kahdella tai useammalla autolla.

Liski muistuttaa, ettei tutkijoiden tehtävä ole määritellä, kuinka paljon suomalaiset saavat ajaa. Sen sijaan hinnoittelulla pyritään vaikuttamaan siihen, minkälaisella käyttövoimalla kilometrit ajetaan.

Tutkijat selvittivät myös sitä, kuinka suuri osa kotitalouden tuloista menee polttoaineen hiilidioksidiveroihin. Lopputulos oli, että veron osuus jää ylivoimaisella enemmistöllä alle prosenttiin käytettävissä olevista tuloista.

Kun samaan aikaan tiedetään, että juuri suurituloiset ajavat eniten ja tuottavat näin suurimmat päästöt, toimisi päästökauppa yleistä veronkorotusta paremmin liikenteen kasvihuonepäästöjen alentamisessa. Kaikista pienituloisimmille voitaisiin hinnankorotus kompensoida esimerkiksi verovähennyksillä.

”Nyt näyttää siltä, että niissä ryhmissä, joissa ajetaan paljon, on myös varaa siirtyä käyttämään puhtaampaa teknologiaa”, Liski sanoo.