Laivayhtiöiden tilanne on raporttien mukaan synkkä – yhtiöt sinnittelevät pinnalla valtion tukien, rahtiliikenteen ja rahoittajien armon varassa

Viking Linen kassassa oli syyskuussa alle 30 miljoonaa euroa, mutta valtion lainatakaus ja maksuhelpotukset pelastivat yhtiön tilanteen toistaiseksi.

Itämeren matkustajalaivavarustamojen raportit ovat synkkää luettavaa. Viking Line julkisti keskiviikkona heinä–syyskuun tuloksensa, joka syvensi koko alkuvuonna kertyneen tappion 35 miljoonaan euroon. Liikevaihto on pudonnut alle kolmasosaan verrattuna viime vuoteen.

Virolainen Tallink kertoo loppukesän tuloksensa vasta myöhemmin, mutta meno ei liene kovin paljon parempaa kuin huhti–kesäkuussa, jolloin sen matkustajamäärät putosivat noin viiteentoista prosenttiin normaalista. Liikevaihto romahti 75 prosenttia ja liiketulos oli 23 miljoonaa euroa tappiolla.

Matkustajavarustamojen liiketoiminta romahti nopeasti maaliskuussa, kun matkustamista alettiin rajoittaa koronaepidemian takia. Erityisen ankarasti Pohjoisen itämeren risteilyvarustamoja on kurittanut Ruotsin poikkeava tapa hoitaa epidemiaa.

Maan suurten tartuntalukujen takia matkustamista Ruotsiin ja Ruotsista rajoitettiin ankarasti Suomessa ja Virossa.

Myös Suomen ja Viron välinen turismiliikenne on ollut vähäistä. Maiden välinen työmatkailu on kuitenkin pitänyt laivat liikkeessä ja auttanut erityisesti Tallinkia. Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne oli syyskuussa ”vain” 56 prosenttia viime vuotta pienempää kun Ruotsin-reiteillä pudotus oli yli 90 prosenttia.

Alati vaihtelevat matkustusrajoitukset ovat tehneet varustamojen toiminnasta vaikeasti suunniteltavaa. Suomi kiristi rajoituksia uudelleen syksyllä ja esimerkiksi Latvia on kieltänyt myös suomalaisilta maahantulon.

Siksi Tallink on päättänyt lopettaa maiden välisen laivareitin ainakin ensi kevääseen asti ja sulkea Riikassa sijaitsevan hotellinsa.

Tallink ei ole säästellyt mielikuvitusta kehittääkseen uusia tapoja saada ihmisiä laivoille. Laivoja on avattu satamassa ostoskäynneille ja aluksia on pyritty suuntaamaan reiteille, joilla rajoituksia ei ole. Suomalaisia yritetään muun muassa houkutella risteilemään Ahvenanmaalle joulukuussa.

Varustamoille niin kuin lentoyhtiöillekin koronaepidemiasta on tullut selviytymistaistelua valtioiden tukien, rahtiliikenteen ja rahoittajien armollisuuden varassa.

Viking Linen kassa oli syyskuun loppuun mennessä huvennut vain 28,6 miljoonaan euroon eli alle puoleen viime vuoden lopun tilanteesta.

Lokakuun puolivälissä Viking Line sai valtiolta takauksen 38,7 miljoonan euron lainalle, jolla yhtiö pystyy takaamaan maksuvalmiutensa ensi vuoden puolelle. Valtion takausten lisäksi liikepankit ovat lupautuneet takaamaan 4,3 miljoonan euron lainat.

Finnvera ja Vientiluotto antoivat heinäkuussa varustamolle myös maksulykkäystä seuraavan vuoden aikana erääntyvien lainalyhennysten maksulle. Toimitusjohtaja Jan Hansesin mukaan neuvottelut muidenkin rahoittajien kanssa jatkuvat.

Viking Line varoittaa, että osassa sen lainoja on taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä ehtoja, joita yhtiö ei nyt täytä. Se voi tarkoittaa, että rahoittajat voivat vaatia luottojen välitöntä takaisin maksua. Viking Linella on pitkäaikaista velkaa 108 miljoonaa euroa.

Tallink on huomattavasti Viking Linea velkaantuneempi. Se on liikevaihdoltaan noin kaksi kertaa Viking Linea suurempi yhtiö, mutta velkaa sillä on melkein kuusinkertainen määrä eli noin 600 miljoonaa euroa.

Yhtiön kassassa oli kesäkuun lopussa vajaat 22 miljoonaa euroa rahaa, mutta sillä oli 83 miljoonaa euroa nostamattomia luottolimiittejä.

Elokuuhun mennessä Tallink oli saanut erilaisia valtion tukia 17 miljoonan euron arvosta. Varustamo on saanut esimerkiksi vapautuksia väylämaksuista ja veroista sekä Viking Linen tavoin Huoltovarmuuskeskukselta korvauksia rahtiliikenteen hoitamisesta.

Tallinkin osakekurssi on lähes puolittunut helmikuun lopun jälkeen.

Viking Linen liikevaihto romahti kolmannella vuosineljänneksellä 56,6 miljoonaan euroon viime vuoden 153,8 miljoonasta. Tulos painui lähes kahdeksan miljoonaa euroa pakkaselle, kun se oli viime vuonna 26 miljoonaa euroa plussan puolella.

Varustamon liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy normaalioloissa suuri osa juuri kolmannella vuosineljänneksellä eli heinä–syyskuussa.

Viking Linen koko alkuvuoden liikevaihto on ollut alle puolet viime vuodesta eli 154 miljoonaa euroa ja liiketappiota on kertynyt jo 35 miljoonaa euroa.

Viking Linen laivoilla oli alkuvuoden aikana yhteensä vain 1,6 miljoonaa matkustajaa, kun vuosi sitten heitä oli 4,9 miljoonaa. Rahtimäärät ja niistä saatavat tuotot supistuivat vain vähän.

Lomauttamalla suuren osan henkilöstöstä Viking Line on pystynyt puolittamaan kulunsa. Suuri osa kuluista juoksee silti yhä. Varustamo on tehnyt esimerkiksi polttoaineen hinnan suojaamiseksi pitkäaikaisia ostosopimuksia, jotka joudutaan maksamaan, vaikka polttoainetta ei käytetä.