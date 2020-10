Teknologiayhtiöt vastaavat nyt lähes 40 prosentista S&P 500 -indeksin yritysten markkina-arvosta.

Applen osakkeen hinta näyttötaululla Nasdaq-teknologiapörssissä New Yorkissa elokuussa 2018.­

Tämän vuoden lopussa teknologiayhtiöiden osuus osakemarkkinoiden kokonaisarvosta on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Se on jopa suurempi kuin mitä se oli niin sanotun it-kuplan huippuaikoina. Tämä on uusin osoitus teknologiayritysten kasvavasta vaikutusvallasta kuluttajiin kaikkialla maailmassa.