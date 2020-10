Osavuosikatsaukset

Pankkitoiminnan korkokate heikkeni, vaikka luottokanta on kasvanut yhä. Talletuskanta kasvanut hurjaa vauhtia.

OP-ryhmän tulos ennen veroja heikkeni vuoden toisella neljänneksellä eli heinä-syyskuussa lähes 15 prosenttia 239 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 280 miljoonasta eurosta.

Tulos heikkeni kautta linjan. Vähittäispankin tulos oli 72 miljoonaa euroa eli 27 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Vakuutustoiminnan tulos oli 65 miljoonaa euroa eli neljänneksen viime vuotta pienempi.

Ainoastaan yrityspankin tulos parani selvästi 118 miljoonaan euroon.

Ryhmän yhteenlasketut tuotot kasvoivat hyvien vakuutustuottojen ansiosta. Pankkitoiminnan korkokate oli vajaat kaksi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten eli 315 miljoonaa euroa, vaikka luottokanta kasvoi neljä prosenttia vuodessa.

Vakuutuskate kasvoi 32 prosenttia 181 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot supistuivat hieman 224 miljoonaan euroon.

Tuloksen heikkeneminen johtui kulujen kasvusta, sijoitustoiminnan tuloksen heikkenemisestä ja luottotappiovarausten eli saamisten arvonalennusten kasvusta. OP-ryhmän vakuutuspuolella on iso sijoitussalkku, jonka tuotot heiluttavat koko ryhmän tulosta.

Saamisten arvonalentumisia pankki kirjasi 17 miljoonaa euroa. Tämän vuoden aikana OP-ryhmä on kirjannut luottotappiovarauksia yhteensä jo 183 miljoonaa euroa, koska nykyisten kirjanpitosääntöjen mukaan pankkien pitää varautua mahdollisiin luottotappioihin hyvin etupainotteisesti.

Talouden epävarmuus ja kulutuskysynnän heikkeneminen näkyy talletuskannan hurjana kasvuna. OP-ryhmän talletuskanta kasvoi vuodessa peräti 13 prosenttia.

Kun talousnäkymät keväällä heikkenivät nopeasti, pankkien piti kasvattaa luottotappiovarauksia vastaavasti. Myös luottojen lyhennysvapaat ja yrityslainojen maksuaikataulujen muutokset kasvattavat varauksia.

OP:n pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan harvat asiakkaat ovat joutuneet varsinaisiin maksuvaikeuksiin luottojensa kanssa.

”Kriisi on pitkittynyt, mutta maksuvaikeuksiin ajautuneiden asiakkaiden määrä on edelleen pysynyt vähäisenä. Saamisten arvonalentumisten kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä selvästi”, Ritakallio sanoo tiedotteessa.

OP-ryhmä on myöntänyt henkilöasiakkailleen yhteensä 162 000 lyhennysvapaata syyskuun loppuun mennessä. Yrityslainoihin on tehty muutoksia 22 000:lle asiakkaalle. Yritysten maksuaikojen muutoksissa on hyödynnetty myös Finnveran tarjoamia takauksia.

OP-ryhmä uskoo saamisten arvonalennusten kasvavan ja sijoitustoiminnan tuottojen pienenevän loppuvuonna koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden takia.