Sampo ja eteläafrikkalainen RMI ostavat vakuutusyhtiö Hastingsin.

Euroopan komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa finanssikonserni Sampo ostaa brittiläisen vakuutusyhtiön Hastingsin.

Sampo ja Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) julkistivat elokuussa ostotarjouksen kaikista Hastingsin osakkeista.

Hastings on englantilainen vahinkovakuutusyhtiö, joka on keskittynyt moottoriajoneuvo­vakuutuksiin. Yhtiö on listattu Lontoon pörssissä. Sen markkina-arvo on noin 1,1 miljardia puntaa eli noin 1,2 miljardia euroa.

Lue lisää: Sampo ostamassa brittiläisen vakuutusyhtiön – yhtiö hamuaa isompaa palaa Euroopan vakuutusmarkkinoista

Sampo ja RMI perustivat ostoa varten yhteisen yrityksen, jossa Sammon osuus on 70 prosenttia. 30 prosentin osuudella mukana oleva RMI on finanssialan yhtiöihin keskittyvä eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö.

Hastingsilla on noin 2,85 miljoonaa asiakasta ja se työllistää noin 3 300 työntekijää. Se on siis selvästi Ifiä pienempi mutta suurempi kuin Topdanmark.

Sampo omistaa kokonaan vakuutusyhtiö Ifin ja henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen. Tanskalaisesta vakuutusyhtiö Topdanmarkista se omistaa vajaat puolet ja pankkikonserni Nordeasta noin viidesosan.

Sammon suurin omistaja on Suomen valtio. Sammon hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin määräysvallassa on noin 0,9 prosenttia kaikista Sammon osakkeista.