Pankki teki heinä-syyskuussa liikevoittoa yli miljardi euroa. Luottotappioita ei kirjattu lainkaan.

Nordean liikevoitto heinä-syyskuussa parani 1 085 miljoonaan euroon, kun vuoden toisella kvartaalilla Pohjoismaiden suurin pankki teki tulosta 306 miljoonaa euroa. Tulosta paransi pankkitoiminnan korkokatteen kuuden prosentin kasvu 1 146 miljoonaan euroon, henkilöstökulujen supistuminen yli neljänneksellä ja muiden kulujen pieneneminen.

Nordean luottotappiot myös supistuivat. Heinä–syyskuussa aiemmin kirjattujen luottotappioiden purkautumisesta aiheutui pankin tulokseen itse asiassa kahden miljoonan euron lisäys kun vuosi sitten luottotappioista tuli tulokseen 331 miljoonaa miinusta. Tämän vuoden toisella neljänneksellä pankki kirjasi talousnäkymien heikkenemisen ja luottojen maksuhelpotusten takia ennakoivia luottotappiovarauksia lähes 700 miljoonaa euroa.

Myös käypään arvoon arvostettavien erien tulos kasvoi 63 miljoonalla eurolla. Palkkiotuotot sen sijaan supistuivat 729 miljoonaan euroon. Tämä johtui Nordean mukaan korttien ja maksuliikenteen palkkioiden pienenemisestä, mikä taas liittyi taloudellisen aktiviteetin hidastumiseen pandemian vuoksi.

Viime vuoden vastaavaan aikaan pankkia rasittivat suuret vanhojen it-järjestelmien poistot, joiden vuoksi liikevoitto oli yli 400 miljoonaa euroa pakkasella.

”Kolmannella neljänneksellä tapahtui selvää edistystä kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla. Asiakastyytyväisyytemme on nyt parempi kuin ennen pandemiaa. Liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui monella osa-alueella, etenkin asuntolainoissa ja säästämisen tuotteissa. Olemme kulkeneet jatkuvasti oikeaan suuntaan”, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo tiedotteessa.

Vang-Jensen arvioi, että Nordea ottaa nyt markkinaosuutta monilla alueilla, kuten asuntoluotoissa ja pienten ja keskisuurten yritysten luotoissa. Nordean hoidossa oleva varallisuus kasvoi ennätykselliseen 326 miljardiin euroon.

Tulos parani kaikilla liiketoiminta-alueille, joita ovat Personal Banking eli kuluttajaliiketoiminta, Businessa Banking eli pienet ja keskisuuret yritykset, suurimpia yrityksia ja instituutioita palveleva yksikkö sekä varainhoitoyksikkö.

Nordea on panostanut puolentoista viime vuoden aikana myös perinteisen pankkitoiminnan eli luotonannon kasvuun, kun sitä edeltävinä vuosina suunta oli toinen.

Casper von Koskullin konsernijohtajakaudella pankki keskittyi vähentämään riskipitoisinta liiketoimintaa. Rahanpesu- ja veroparatiisikriisien seurauksena pankki vetäytyi riskipitoisimmista maista, kuten Venäjältä ja Baltiasta. Nordea jätti myös korkean riskin toimialojen luotottamisen suosiolla muille.

Esimerkiksi vetäytyminen öljyalan rahoittamisesta on osoittautunut koronakriisissä hyväksi päätökseksi, kun öljyn kysyntä on romahtanut. Samalla riskejä purkaessaan ja pääomaa vapauttaessaan Nordea menetti kuitenkin markkinaosuutta myös asuntoluotoissa ja yritysluotoissa. Vähitellen se näkyi tuottojen supistumisena. Nyt tämä suunta on kääntynyt.

Paikallisissa valuutoissa laskettuna Nordean luotonanto kasvoi neljä prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Nordea teki viime vuosina myös suuren it-järjestelmien remontin, joka kasvatti pankin kuluja ja poistoja useana vuonna. Nyt näistä kuluista on päästy eroon ja samalla toimintojen automatisoituminen ja tehostuminen on tehnyt mahdolliseksi henkilöstön isot vähennykset, joita von Koskull ennakoi jo kolme vuotta sitten.

Nordea ennakoi kulujen supistuvan jatkossa edelleen.

Korona-ajan erityispiirre on talletusten voimakas kasvu. Kuluttajat ja yritykset supistavat kulutusta ja säästävät. Sekä torstaina tuloksensa kertoneella OP-ryhmällä että Nordealla talletusten määrä kasvoi 13 prosenttia. Yritysten talletukset kasvoivat Nordeassa peräti 20 prosentilla

Uutinen päivittyy.