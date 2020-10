”Vang-Jensen on saanut hyvin käännettyä pankin tulopuolen, jossa oltiin aika pitkään heikkenevällä uralla”, sanoo OP:n Antti Saari.

Nordean tulosparannus oli OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan yhdistelmä vuosi sitten aloittaneen konsernijohtajan Frank Vang-Jensenin uutta strategiaa ja edellisen johdon aloittamia uudistushankkeita.

”Vang-Jensen on saanut hyvin käännettyä tulopuolen, jossa oltiin aika pitkään heikkenevällä uralla. Hävittyjä markkinaosuuksia on alettu voittaa takaisin. Aiemmin Nordea meni liikaa vain hintakärjellä ja jossain vaiheessa herättiin siihen, että se ei vaan toimi”, Saari sanoo.

Nordean heinä–syyskuun liikevoitto oli 1085 miljoonaa euroa eli neljänneksen viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi, kun kertaluontoiset erät jätetään pois laskuista.

Nordea kasvatti luotonantoa nopeasti sekä asunto- että yritysluotoissa, mikä kasvatti korkokatetta. Toisaalta pankin kulut ja luottotappiot supistuivat reilusti. Kahdessa viimeksi mainitussa asiassa edellisen johdon aikana tehdyt uudistukset ovat olleet suureksi avuksi. Silloin aloitettiin pankin it-järjestelmien valtava remontti. Nordea myös vetäytyi riskipitoisilta toimialoilta ja alueilta.

”Pankin tehostamisen reunaehtona on ollut se, että it-puoli on takavuosina laitettu kuntoon. Se oli kallista, mutta se on mahdollistanut nyt manuaalisen työn vähentämisen ja konttorien karsimisen. Vaikka järjestelmän kehittäminen yhä jatkuu, olennaista on se, että järjestelmäarkkitehtuuri on pohjoismaiden laajuinen ja moderni niin, että sitä on helppo kehittää”, Saari sanoo.

Saaren mukaan myös vetäytyminen esimerkiksi öljyalan luotottamisesta sekä Venäjältä ja Baltiasta näkyy nyt pienempinä luottotappioina.

Monet sijoittajat ovat kritisoineet koko pankkialaa heikoista tuotto-odotuksista, mikä tekee niistä heikkoja sijoituskohteita. Ruotsalainen talouslehti Dagens Industri kertoi lokakuun alussa nimettömiin lähteisiin vedoten, että Sampo on aikeissa luopua vajaan 20 prosentin osuudestaan pankissa.

Pari päivää myöhemmin Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos moitti Leadcast-podcastissa Nordeaa ja pankkeja ylipäätään surkeiksi sijoituskohteiksi niiden liiallisen valvonnan takia. Onko tosiaan näin, vai kertooko Nordean tuloskäänne toisenlaista tarinaa?

OP:n saaren mukaan muun muassa Nordean tuloskehitys osoittaa, että pankit voivat yhä olla ihan kohtuullisia sijoituskohteita.

”Mutta matala arvostustaso on siinä mielessä perusteltu, että toimiala on vaikea. Kaikki on viime kädessä valvojan käsissä, mistä hyvä esimerkki on Euroopan keskuspankin suositus, etteivät pankit maksa tänä vuonna osinkoja ihan siitä riippumatta, miten hyvin pääomitettuja ne ovat. Ala on myös hyvin kilpailtu muun muassa uusien teknologiayhtiöiden taholta”, hän sanoo.

Pankkien kannalta valvojan päätökset ovat heikosti ennustettavia, erityisesti euroalueella, missä päätöksiin vaikuttavat kaikkien alueen pankkien tilanne. Hyvin pääomitetut pohjoismaiset pankit kärsivät silloin heikompien pankkien ongelmista.

Vang-Jensen painotti perjantaina, että Nordea aikoo yhä maksaa osingot sekä viime että tältä vuodelta, ja varat osingonmaksuun on pidetty tallessa. Päätökset tehdään ensi vuoden alussa tai sitten kun EKP sen sallii.