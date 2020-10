Osavuosikatsaukset

Wärtsilä ennakoi liikevaihdon laskevan noin 10 prosenttia tänä vuonna.

Konepajayhtiö Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 61 miljoonaan euroon heinä–syyskuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan tulos oli 39 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta tulos oli 6,1 prosenttia.

Wärtsilän liikevaihto laski 11 prosenttia 995 miljoonaan euroon. Vertailukaudella liikevaihto ylitti miljardin.

Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola toteaa, että merenkulku- ja energiamarkkinoilla asiakkaiden sijoitushaluissa näkyy edelleen koronakriisi.

”Tämä johti alhaisiin alustilausmääriin ja uutta voimalaitoskapasiteettia koskevien päätösten lykkääntymiseen. Myös palveluiden kysyntä oli vaimeaa liikkumisrajoitusten keventämisestä huolimatta”, Eskola sanoo.

Eskolan mukaan markkinatilanne näkyi heinä–syyskuussa saatujen tilausten vähäisenä määränä, palvelujen liikevaihdon laskuna ja joidenkin laitetoimitusten viivästymisenä.

Tilauskertymä pysyi vertailukauden tasolla 981 miljoonassa eurossa.

Wärtsilä on palauttanut näkymät tälle vuodelle. Yhtiö arvioi, että merenkulku- ja energiamarkkinoiden lyhyen aikavälin kysyntä paranee nykyiseltä tasoltaan. Toisaalta Wärtsilä sanoo, että kysynnän ennustettavuus on rajallinen ja näkymä on epävarma.

Olemassa olevan tilauskannan perusteella Wärtsilä ennakoi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 10 prosenttia. Viime vuonna tilauskanta oli 5,17 miljardia euroa.

Wärtsilä odottaa koronavirustilanteen vaikutusten rasittavan kannattavuutta edelleen. Yhtiö ennakoi palvelujen kysynnän parantuvan, mutta kasvu ei ole yhtä vahvaa kuin aiempina vuosina.