Nordea on koronakriisistä huolimatta myöntänyt tänä vuonna viidenneksen enemmän asuntolainoja kuin vuotta aiemmin. Miten se on mahdollista?

Nordea kertoi lauantaina, että se on myöntänyt tammi–syyskuussa 21 prosenttia enemmän asuntolainoja kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Lainojen myöntäminen kävi vilkkaana alkuvuodesta, hiljeni keväällä ja syöksyi kesällä nousuun, joka on jatkunut syksyllä. Reippaassa kasvussa ovat pankin mukaan olleet pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Rovaniemen, Turun, Tampereen ja Joensuun toimipaikkojen alueet.

Viidenneksen kasvu kuulostaa huimalta, kun ottaa huomioon, että keväällä Suomi lähes pysähtyi. Nordean luvuista voisi jopa päätellä, että asuntomarkkinoilla on nyt hurlumhei-meininki.

Siitä tuskin kuitenkaan on kyse.

Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainoja on tänä vuonna nostettu pitkälti viime vuoden malliin.

Nostetut lainat vähenivät selvästi huhti-toukokuussa, kun asuntokauppa notkahti poikkeustilan takia. Viimeisimmät luvut ovat elokuulta, jolloin lainoja nostettiin täsmälleen saman verran kuin vuotta aiemmin.

Myöskään rakentamisen ja asuntohintojen tilastotiedot eivät kerro minkäänlaisesta yleisestä buumista asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat selvisivät koronakriisistä ilman merkittävää notkahdusta, mutta eivät ole toisaalta lähteneet Suomessa sellaiseen nousuun kuin monissa muissa maissa. Uusien asuinrakennushankkeiden määrä on ollut enemmänkin laskusuuntainen.

Jalankulkijat kävelevät Nordean pankkikonttorin ohi Annankadulla Helsingissä perjantaina.­

Miten Nordea sitten voi kertoa niin kovista kasvuluvuista?

Nordean kasvuluvut saattavat kuvastaa enemmän Nordean strategiaa kuin asuntomarkkinaa.

Nordea on tänä vuonna ollut liikkeellä kilpailijoitaan aggressiivisemmin. Syystä tai toisesta pankki näyttää laittaneen ison vaihteen silmään lainojen myöntämisessä niin yritys- kuin asuntolainapuolella.

Viime aikoina on nähty paljon isoja suomalaisia yrityskauppoja, joissa Nordea on silmiinpistävän usein rahoittajana.

Tämän viikon tulosjulkistuksessa Nordea kertoi kaapanneensa markkinaosuutta kilpailijoilta asuntolainoissa. Se on kertoi myös kasvattaneensa pienten ja keskisuurten yritysten lainoittamista.

Nordean kovia kasvulukuja on saattanut avittaa myös se, että asuntolainamarkkinan ykkönen OP-ryhmä on karsinut laajaa konttoriverkostoaan. OP on perinteisesti hallinnut markkinaa erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joilla asuntomarkkinoiden vointi ei nyt ole virkeä.

Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo, että Nordea on voittanut asuntolainojen markkinaosuutta palvelulla ja hyvällä saatavuudella kaikissa kanavissa.

Pajalan mukaan kyse ei ole siitä, että kasvu olisi tehty lainamarginaaleja eli hintoja painamalla. Hinta on hänen mukaansa yksi tekijä, mutta muut asiat ovat ratkaisevampia.