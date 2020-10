Valtiot ovat ottamassa yhdessä vuodessa huimia määriä velkaa, eikä juuri kukaan kritisoi sitä. Sellaista ei 2010-luvulla olisi voitu kuvitellakaan.

Talouskurin hautajaiset.

Sellaiset vietettiin lokakuussa Washingtonissa, ainakin talouslehti Financial Timesin mukaan. Lehti viittasi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokouksiin, jotka järjestettiin tänä vuonna virtuaalisesti.

Vuosikokouksia hallitsi keskustelu koronapandemian jälkeisestä talouselvytyksestä, joka velkaannuttaa valtioita raskaasti ympäri maailman. Jopa tiukan talouskurin puolestapuhujana tunnettu IMF kehottaa valtioita hoitamaan koronakriisin talousvaikutuksia velkaantumalla.

Suhtautuminen talouskuriin on äkillisesti muuttunut.

”Onhan se totta”, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Valtiot ovat ottamassa yhdessä vuodessa huimia määriä velkaa, eikä juuri kukaan kritisoi sitä, Koivu sanoo.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo, että on vaikea sanoa yleispätevästi, missä menee liiallisen velkaantumisen raja.­

Tällaista olisi ollut vaikea kuvitella vielä vuosi tai kaksi sitten. Toisaalta koronakriisi on ravistellut taloutta niin yllättävällä ja perusteellisella tavalla, ettei Koivun mukaan ole kovin yllättävää, että myös keskustelu velasta on mennyt uusiksi.

Lisäksi asenne velkaa kohtaan oli muutenkin murroksessa. Ennen pandemiaa velkakuria kritisoitiin kiivaammin kuin pitkiin aikoihin. Osa tutkijoista oli havahtunut esimerkiksi siihen, että hövelimmin velkaa keränneen Yhdysvaltojen talous on pärjännyt paremmin kuin tiukempaa linjaa vetäneen Euroopan talous.

”Kritiikki oli alkanut ennen pandemiaa, ja nyt tuli paikka kokeilla jotain ihan muuta”, Koivu sanoo.

Washingtonissa Maailmanpankin pääekonomisti Carmen Reinhart suositteli valtioita lainaamaan runsaasti rahaa pandemian aikana. ”Kun tauti on valloillaan, mitä muutakaan voi tehdä?” hän kysyi.

Maailmanpankin pääekonomisti Carmen Reinhart suosittelee valtioita lainaamaan runsaasti rahaa pandemian aikana.­

”Ensin huolehditaan sodan voittamisesta, ja sitten mietitään, miten se maksetaan.”

Reinhartin näkemys kertoo, miten laajasti asenne valtionvelkaan on muuttunut. Hän on ollut talouskurin tunnettu puolestapuhuja julkaistuaan vuosikymmen sitten paljon huomiota saaneen tutkimuspaperin talouskriiseistä ja velkaantumisesta. Se vahvisti käsitystä, jonka mukaan velkaantuneisuus heikentää valtioiden talouskasvua.

IMF on vielä Maailmanpankkia tunnetumpi talouskurin puolestapuhuja, mutta nyt sekin kehottaa valtioita käyttämään lainarahaa.

IMF:n johtaja Kristalina Georgieva kehotti Washingtonissa valtioita rohkeuteen, vaikka totesikin, että keskipitkällä aikavälillä maailman julkisen velan paisumiseen uuteen ennätykseen tulee suhtautua vakavasti.

Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Kristalina Georgieva kehottaa valtioita nyt rohkeaan lainanottoon mutta varovaisuuteen keskipitkällä aikavälillä.­

Talouskurin hylkääminen on koskenut sekä teollisuusmaita että kehittyviä talouksia. IMF:n arvion mukaan elvytystoimet – joko veronleikkauksina tai uusina menoina – ovat nousseet 12 prosenttiin suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen vuonna 2020.

Tuskin kukaan kuvittelee, että koronakriisin synnyttämää velkaa alettaisiin maksaa takaisin heti kriisin jälkeen. Sen odotetaan lisäävän velkatasoja pysyväisluonteisesti.

Financial Timesin mukaan selityksiä talouskurin siirtämiselle romukoppaan ovat viime vuosikymmenen katkerat opetukset, muuttuneet tilannetekijät sekä raaka poliittinen laskelmointi.

2010-luku oli suurelle osalle kansantalouksista vaikeaa aikaa ja talouskasvu jäi odotuksia heikommaksi. Suurin syy heikolle kasvulle löytyy tuottavuuden kehityksestä, mutta myös keskuspankkien ja valtioiden valintoja on tarkasteltu kriittisesti.

Toinen tekijä on se, että korkotilanne on nyt erilainen verrattuna finanssikriisiin. Alhaisten korkojen takia valtioiden kustannukset velkaantumisesta jäävät pienemmiksi. Arvostetut ekonomistit ovat pitäneet matalaa korkotasoa hyväksyttävänä perusteena sille, että valtiot voivat velkaantua enemmän.

Lisäksi poliitikkojen into tiukkaan taloudenpitoon tuntuu olevan lopussa. Finanssikriisin jälkeiset menoleikkaukset olivat yksi selittävä tekijä populistien nousulle monissa maissa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on esimerkki valtiojohtajasta, joka on hylännyt tasapainoisen valtiontalouden ihanteen ja keskittynyt politiikassaan muihin tavoitteisiin.

Jopa Saksassa on muutettu suhtautumista velkaantumiseen.

Nordean Tuuli Koivun mukaan on vaikea kehittää yleispäteviä sääntöjä siihen, missä menee liiallisen velkaantumisen raja. Se on ekonomisteille ”suuri mysteeri”.

Asiaa on yritetty selvittää tutkimuksilla, joissa etsitään selvää rajaa sille, paljonko maalla voi olla velkaa suhteessa sen bruttokansantuotteeseen. Koivu ei tällaisiin raja-arvoihin usko, koska velkakestävyyteen vaikuttaa niin moni tekijä.

”Selvää on, että raja ei ole sama kaikille”, Koivu sanoo. Erottavia tekijöitä ovat ainakin instituutioiden vakaus ja talouden kasvupotentiaali.

Esimerkiksi Kiinan romahtamista velkataakkansa alle on epäilty finanssikriisin alusta saakka, mutta siellä ei ole ollut merkkejäkään rahoituskriisistä. Kiina on vakaa maa, jolle ennustetaan talouskasvun vahvaa jatkumista.

Suomi on erittäin vakaa maa, mikä on velkojien näkökulmasta rauhoittava tekijä. Toisaalta talouden kasvupotentiaali vaikuttaa heikolta muun muassa ikärakenteen takia.

Riskejä ei voi tunnistaa pelkästään valtionvelkaa tuijottamalla. Velkakriisien syntymisen kannalta tärkeää on se, miten julkinen ja yksityinen sektori ovat yleisesti ottaen velkaantuneet.

Väliä on silläkin, kenelle ollaan velkaa. Lähtökohtaisesti kotimaiselta sektorilta saatu rahoitus sisältää vähemmän riskejä kuin ulkomainen velka.

Siksi Koivun mukaan velkatarkastelussa on hyvä katsoa valtion vaihtotasetta. Vaihtotase kertoo, saako kansantalous ulkomailta enemmän tuloja kuin menoja vai päinvastoin. Jos menoja on enemmän, valtio velkaantuu ulkomaille.

”Lopulta on psykologiaa, että missä liiallisen velkaantumisen raja menee. Mielestäni velkaantumiseen pitää ehdottomasti suhtautua yhä varoen”, Koivu sanoo.

Koivu kehottaa Suomen kohdalla muistamaan ikääntymisen aiheuttamat velkaantumispaineet, vaikka kansainväliset olosuhteet velkaantumiselle olisivat suotuisat.

”Kyllä minua pelottaa, että me käytämme tulevien sukupolvien rahaa, jos emme saa rahoilla aitoa kasvua aikaan.”