Ilmastonmuutos

Maanantaina julkistettu Etlan muistio todistelee, että talouskasvun hillitseminen ilmastotoimien nimissä olisi kammottava virhe.

Markkinatalouden kahlitseminen ja talouskasvun hillitseminen eivät ole ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Sen sijaan markkinatalouden toimintaedellytyksien parantaminen voisi edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tämä on viesti maanantaina julkaistussa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen muistiossa, jonka ovat kirjoittaneet Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen ja valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander.

Muistiolla kirjoittajat pyrkivät kumoamaan ajatuksen, joka saattaa nostaa päätään, kun koronaviruksen vaikutukset maailman päästöihin tulevat yhä selvemmin näkyviin. Koska koronakriisi vähentää taloudellista aktiviteettia ja sitä kautta päästöjä, se voi herättää intoa jatkaa päästöjen vähennystä talouskasvua hillitsemällä. Myös historiallisia aikasarjoja tarkastelemalla voi päätyä johtopäätökseen, jonka mukaan ilmastoa ei pelasta mikään muu kuin talouskasvun lopettaminen.

Kirjoittajat sanovat muistiossaan, että tämä johtopäätös on väärä. Kirjoittajat pyrkivät myös osoittamaan johtopäätöksen vääräksi.

Riittävä elintason lasku ilmastonmuutoksen torjumiseksi veisi muistion mukaan maailman taloudellisesti 1950-luvun tasolle. Ilmastoa säästävä teknologinen kehitys jäisi syntymättä, koska yrityksillä ja julkisella taloudella ei olisi siihen varaa.

”Tuloksena olisi pahan kierre, jonka lopputulos olisi pelottavalla tavalla arvaamaton.”

Avain ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen on kirjoittajien mukaansa teknologisen kehityksen kiihdyttämisessä. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan tehtävä olisi asettaa tavoitteita ja markkinatalouden vastuulle jäisi ratkaisujen tuottaminen.

”Ratkaisun ydin on, että markkinatalouden on annettava tehdä sitä, missä se on hyvä: valita kustannustehokkain teknologia tuottamaan materiaali- ja energiatehokkaita, kasvihuonekaasupäästöttömiä ja ympäristöystävällisiä hyödykkeitä ja palveluita. Sen vuoksi ilmastopolitiikan tärkein tehtävä on markkinatalouden edistäminen ja innovaatiotoiminnan suunnan ohjaaminen”, kirjoittajat toteavat.

Taloushistoria tarjoaa kirjoittajien mukaan myös optimismia ilmastotoimiin. Uusien teknologioiden käyttöönottoa kuvaava S-käyrä on jyrkentynyt voimakkaasti, mikä kertoo niiden leviämisen nopeutumisesta.

Puhtaita energialähteitä hyödyntäviä teknologioita on jo riittämiin. Ne kehittyvät vauhdilla, ja uusia keksitään koko ajan ja todennäköisesti kiihtyvällä vauhdilla. Investointeihin on muistion mukaan riittävästi rahaa, jos investoidaan vanhan teknologian sijasta uuteen ja tingitään kulutuksen kasvusta investointien hyväksi.

Suomen kannattaisi kirjoittajien mukaan yrittää ottaa kaikki hyöty irti uudesta ilmasto- ja ympäristöystävällisestä teknologiasta ja kulkea globaalissa eturintamassa kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta.

”Vaikka Suomen oma panos ei edistä eikä hidasta globaalia ilmastonmuutosta mitenkään, Suomi ei voi jäädä vanhan teknologian ulkomuseoksi. Se vain varmistaisi, että globaalit investointivirrat ohjautuvat Suomen ohi ja Suomi jää jälkeen teknologian kehityksen sekä tuottavuuden ja elintason kasvun eturintamasta, mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan.”