Nordean tanskalainen konsernijohtaja on nostanut pankin suurimpien liiketoimintojen johtoon suomalaiset naiset. ”He olivat Pohjoismaiden parhaat vaihtoehdot näihin tehtäviin, mutta on myös hyvä asia, että he eivät ole miehiä.” Frank Vang-Jensen sai neljä vuotta sitten Handelsbankenista harvinaisen suoraviivaiset potkut. Hän ei suostu ilakoimaan sillä, että oli tuolloin aivan oikeassa.

Frank Vang-Jensen on viettänyt koronakriisin takia useiden viikkojen pätkiä Helsingissä, vaikka perhe asuu Kööpenhaminassa. ”Olen matkustellut vuosia Pohjoismaissa ja niin tottunut siihen, ettei se haittaa. Pidän Helsingistä todella paljon. Se on juuri sopivan kokoinen kaupunki.”­

Nordean konsernijohtajana vuosi sitten aloittanut Frank Vang-Jensen kuulostaa kummallisen positiiviselta.

Pankkiireilta on totuttu kuulemaan viime vuosina marinaa liiketoimintaympäristön mahdottomuudesta. Mutta Vang-Jensen on eri mieltä niiden kanssa, jotka epäilevät, voiko rankan sääntelyn alla toimiva pankki olla enää hyvää liiketoimintaa tai tuottava sijoituskohde.

”Meidän pitää vain palata pankkitoiminnan juurille. Nordean tarkoitus ei ole muuttunut 200 vuodessa mihinkään. Tehtävämme on tehdä unelmista ja jokapäiväisistä toiveista mahdollisia ja edistää yleistä etua. Kyse on vain siitä, miten se tehdään. Jos pankki on asiakkaan kannalta relevantti ja kilpailukykyinen ja helposti saavutettava, hyvä liiketoiminta tulee sen luokse”, hän sanoo HS:n haastattelussa.

Nordea kertoi perjantaina heinä–syyskuun tuloksensa, joka ylitti markkinoiden odotukset. Tulos oli korona-ajasta huolimatta huomattavasti parempi kuin vuotta aikaisemmin.

Osin tuloksen paraneminen on edellisen johdon tekemien valintojen ansiota, mutta myös Vang-Jensenin valitsema kasvu ja kulukuri näyttävät toimivan.

Uusi linja on näkynyt muun muassa siinä, että pankki on kasvattanut luotonantoa reippaasti useiden vuosien tauon jälkeen. Samaan aikaan Nordean työpaikkojen määrä on vähentynyt vuodessa 1 600:lla.

Kymmenen viime vuoden aikana kiristynyt sääntely on kasvattanut pankkien kuluja ja tehnyt liiketoiminnasta sijoittajien kannalta arvaamatonta. Uusin osoitus tästä on Euroopan keskuspankin suositus pankeille lykätä viime vuoden osinkojen maksua vähintään ensi vuoden puolelle.

Negatiivinen korkotaso puolestaan tekee pankkien perinteisellä tulonlähteellä eli talletusten ja luottojen korkoerolla tienaamisen vaikeaksi.

Vang-Jensenin mielestä sekä sääntely ja korkotaso ovat silti vain olosuhteita, joiden kanssa on mahdollista tulla toimeen. Yritysasiakkailla negatiiviset korot on esimerkiksi siirretty pankin talletuskorkoihin.

Negatiivisia korkoja hän pitää silti talouden kannalta turmiollisina.

”Ei ole terveellistä, että lainaa saa nollakorolla. Se tekee ihmisistä sokeita. Sijoituskohteita ja velkaantuneisuutta aletaan katsella eri silmin. Me muistamme vielä ajat, kun korot olivat korkeampia ja miten nopeasti tilanteet voivat muuttua. Mutta tätä on nyt kestänyt joissain maissa kuusi vuotta, ja monet ihmiset ovat unohtaneet riskit.”

Vang-Jensen varoittaa, että ennen pitkää negatiivisten korkojen paisuttamat arvostustasot räjähtävät silmille.

”Ei ole mitään merkkejä siitä, että niin olisi tapahtumassa nyt, mutta jossain vaiheessa niin voi tapahtua. Siksi ihmettelen, miten me päädyimme tähän tilanteeseen ja miten negatiivisista koroista tuli ratkaisu kaikkiin ongelmiimme.”

Mahdollisten kuplien rakentamisessa pankeilla itsellään on yleensä iso vastuu. Ne myöntävät lainat, joilla sijoittajat pelaavat kiinteistö- ja osakemarkkinoilla.

Viime vuosina Nordea tunnettiin siitä, että sen luottosalkun koko polki paikallaan ja pankki vetäytyi tietoisesti esimerkiksi asuntolainojen markkinaosuuskisasta Ruotsissa. Hiljaista oli Suomessakin. Nyt ääni kellossa on aivan toinen.

Niin kotitalouksien kuin pk-yritysten luotonanto on kasvanut vauhdikkaasti. Suomessa Nordea kertoi myöntäneensä tänä vuonna asuntolainoja 21 prosenttia viime vuotta enemmän. Se on hurja kasvuvauhti.

Kun korot ovat matalat ja marginaalit pienet, onko luotonannon kasvattaminen liiankin houkuttelevaa tuottojen saamiseksi? Vang-Jensen vakuuttaa, ettei luotonannon kriteereissä lepsuilla.

”En näe, että olisimme kasvattaneet luotonantoa liian nopeasti. Luottojen laadussa ei ole ongelmaa.”

Nordean konsernijohtajan Frank Vang-Jensenin mukaan Pohjoismaat ovat selvinneet koronakriisistä parhaiten maailmassa ja talouden kriisiä on hoidettu hyvin. ”Vakavia ongelmia tulee sitten, jos vientiteollisuus joutuu ongelmiin.”­

Tanskalainen Vang-Jensen aloitti pankkiuransa 1990-luvun taitteessa. Silloin elettiin pankkikriisiä Suomen lisäksi muissakin Pohjoismaissa. Tanskassa kriisin opit unohdettiin nopeammin kuin Suomessa, ja pankit ajautuivat pahoihin ongelmiin jälleen vuoden 2008 finanssikriisissä.

”Olen nähnyt kriisejä ja sen, mitä ne tekevät asiakkaille ja heidän maksukyvylleen. Olen nähnyt konkursseja ja katastrofeja kotitalouksissa ja yrityksissä. Olen itsekin tehnyt virheitä luottokelpoisuuden arvioinnissa. Se, mitä näistä vuosista olen oppinut on, että ikinä ei saa päästää katsettaan luotonmyöntöpolitiikasta. Joustaminen voi houkutella, koska niin voi kasvattaa tuloja, mutta siihen ei pidä sortua”, hän sanoo.

Jos luottosalkku on kunnossa, kriisistä voi hyvällä hoidolla selvitä kunnialla.

”Jos luottosalkun laatu on huono, pankki saa selkäänsä, kun kriisi tulee. Ja aina se ennemmin tai myöhemmin tulee”, hän sanoo.

Tuottoja pitää kuitenkin saada jostain yhä kiristyvässä kilpailussa. Perinteisten pankkien niskaan hengittävät digitaaliset kilpailijat, jotka nakertavat esimerkiksi maksuliikenteen ja sijoituspalveluiden tuottoja. Niistä pankki selviää Vang-Jensenin mukaan vain jatkuvalla tehostamisella. Se tarkoittaa muutakin kuin irtisanomisia.

”Tehostaminen ei ole ristiriidassa asiakkaiden hyvän palvelemisen kanssa, vaan luomme heille helpompia digitaalisia tapoja hoitaa pankkiasioitaan. Meidän pitää pystyä alentamaan koko ajan kuluja, koska kilpailijoilla ei ole vanhoja järjestelmiä tai usein pankkisääntelyäkään rasitteena. Näin toimimalla uskon, että luomme Nordeasta yhtiön, joka on hyvinkin kannattava”, hän sanoo.

Nordean vahvuus on suuri asiakaskunta ja sitä koskeva tietomäärä. Vang-Jensenin visiossa tiedon tehokkaampi hyödyntäminen on menestyksen ytimessä.

”Ennen henkilökohtainen palvelu tarkoitti kasvokkain kohtaamista, ja asiakkaisiin liittyvä tieto oli pitkälti neuvojiemme takaraivoissa. Nyt meidän pitää saada sama aikaan digitaalisesti niin, että pystymme hyödyntämään kaikkea tietoa niin digitaalisissa palvelukanavissa, puhelinpalvelussa kuin kasvokkain kohdatessa.”

” ”He olivat Pohjoismaiden parhaat vaihtoehdot näihin tehtäviin, mutta on myös hyvä asia, että he eivät ole miehiä.”

Strategiaansa toteuttamaan Vang-Jensen on nimittänyt uusia johtajia. Pankin kahta suurinta liiketoimintaa johtaa nyt suomalainen. Pitkän Nordea-uran tehnyt Sara Mella vetää henkilöasiakasliiketoimintaa, Handelsbankenin entinen Suomen-toimitusjohtaja Nina Arkilahti vastaa yrityspankkitoiminnasta.

”He olivat Pohjoismaiden parhaat vaihtoehdot näihin tehtäviin, mutta on myös hyvä asia, että he eivät ole miehiä. Uskon vahvasti diversiteetin tärkeyteen, ja pyrin edistämään sitä pankissa muutenkin kuin sukupuolten osalta. Se, että he ovat suomalaisia, on puhdas sattuma. Kansallisuudella ei ole Nordeassa merkitystä. Johtoryhmän jäsenet tekevät enimmäkseen töitään omista kotimaistaan käsin”, Vang-Jensen sanoo.

Suomalaisten osuus on johtoryhmässä joka tapauksessa suuri. Kun Ulrika Romantschuk aloittaa pankin viestintä- ja markkinointijohtajana viikon päästä, yhdentoista hengen johtoryhmässä on jo neljä suomalaista.

Nordean konsernijohtajan tehtävä vaatii hyviä hermoja ja paljon energiaa. Neljässä Pohjoismaassa toimivan pankkijätin johtaminen on jo itsessään valtava kokonaisuus hallittavaksi. Painetta lisäävät vielä vahvat ja aktiiviset omistajat.

Ruotsalaisen aktivistisijoittajan Christer Gardellin sijoitusyhtiö Cevian tuli kaksi vuotta sitten pankin suurimpien omistajien joukkoon, ja heti alkoivat vaatimukset toiminnan rajusta tehostamisesta.

Ruotsalainen talouslehti Dagens Industri puolestaan kertoi lokakuun alussa, että Nordeasta viidesosan omistava Sampo valmistautuu osakkeidensa myyntiin, koska Sampo ei usko, että pankit voivat olla kunnolla tuottavia sijoituksia.

Miltä tuntuu olla jatkuvien spekulaatioiden kohde?

”Me keskitymme Nordean kehittämiseen. Siihen käytämme intohimomme ja työtuntimme. Emme spekuloi muulla”, Vang-Jensen sanoo.

Frank Vang-Jensen sai edellisestä työpaikastaan Handelsbankenista harvinaisen suoraviivaiset potkut.­

Hän ei enää ihan pienestä hetkahda. Viisi vuotta sitten hänet valittiin 17 vuoden työuran päätteeksi ruotsalaisen Handelsbankenin toimitusjohtajaksi. Nimityksen piti olla uran upea kruunu, mutta toisin kävi.

Alle vuoden päästä Vang-Jensen sai harvinaisen suoraviivaiset potkut. Pankin hallituksen puheenjohtaja Pär Boman sanoi tiedotustilaisuudessa, että Vang-Jensen oli ollut väärä valinta ja ettei toimitusjohtaja yltänyt tehtäviensä tasalle. Tällainen julkinen haukkuminen on hyvin poikkeuksellista.

Handelsbanken on vetänyt pankkien joukossa omaa linjaansa ja vannonut konttoreissa tapahtuvan henkilökohtaisen palvelun nimiin. Vang-Jensen näki, että strategia oli ajamassa umpikujaan. Hän olisi panostanut digitalisaatioon ja karsinut konttoreita. Boman ei sulattanut näkemyksiä.

Miksi tähän kannattaa palata? Koska tänä syksynä Handelsbanken viimein kertoi sulkevansa puolet konttoreistaan ja investoivansa voimakkaasti digitaalisiin palveluihin.

Mitä Vang-Jensen siitä ajattelee? Mieluiten hän ei puhuisi enää koko asiasta mutta vastaa kuitenkin.

”Luulen, että oli aika yleisesti ainakin läheltä seuraaville tiedossa, että meillä oli erimielisyyksiä sen osalta, mitä piti tehdä ja miten. En ole yllättynyt siitä, mitä siellä nyt tapahtuu. Mutta se on menneisyyttä, enkä mielelläni katsele taaksepäin. Ihminen ottaa opiksi ja tulee vahvemmaksi ja viisaammaksi.”