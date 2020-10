HS:n haastattelemat psykoterapeutit kertovat nopeasti kasvaneen Vastaamon aggressiivisesta viestinnästä, painostuksesta ja kyseenalaisesta markkinoinnista.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut alan ammattilaisten keskuudessa kehnossa maineessa. Yrityksen toiminta on herättänyt keskustelua alalla jo kauan ennen laajaa tietomurtoa, kertovat HS:n haastattelemat mielenterveysalan ammattilaiset.

”Vastaamolla on todella surkea maine psykoterapeuttien keskuudessa”, yksi haastatelluista kertoo.

HS on haastatellut viittä vuosia alalla työskennellyttä henkilöä. Heidän joukossaan on psykoterapeutteja sekä psykiatri. Neljä heistä haluaa pysyä nimettömänä asian ja tilanteen arkaluontoisuuden vuoksi. He työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä.

Vastaamo tunnetaan ammattipiireissä aggressiivisesta viestinnästä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista. HS:n haastattelemien henkilöiden mukaan tietomurron kohteeksi joutuneen Vastaamon aiempi julkisuuskuva ei ole vastannut todellisuutta.

Vastaamo-yrityksen perustivat psykoterapeutti Nina Tapio ja hänen poikansa Ville Tapio vuonna 2008. Yritys on kasvanut useana perättäisenä vuotena kymmeniä prosentteja saavuttaen viime vuonna noin 14 miljoonan euron liikevaihdon. Yhtiön henkilöstön määrä kasvoi 260 työntekijään vuonna 2019. Vielä vuonna 2015 yhtiöllä oli 91 työntekijää.

Vuoden 2018 lopussa Vastaamon työntekijöistä 221 työskenteli psykoterapeutteina, 10 psykiatrian erikoislääkäreinä ja yhdeksän muissa tehtävissä.

Vastaamo tiedotti keskiviikkona 21. lokakuuta joutuneensa tietomurron kohteeksi. Maanantaina sen toimitusjohtaja Ville Tapio irtisanottiin tehtävistään. Tapion epäillään pimittäneen tietoa yhtiön palvelimelle tehdystä tietomurrosta yli puolentoista vuoden ajan.

Vastaamon sisäisten selvitysten perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että asiakastietokannan varastamiseen johtanut tietomurto on tapahtunut marraskuussa 2018. Tietoturvayhtiö Nixun tekemässä selvityksessä on käynyt ilmi, että Vastaamoon kohdistui toinenkin tietomurto maaliskuussa 2019. Vastaamon mukaan on hyvin todennäköistä, että tässä vaiheessa toimitusjohtaja on tiennyt asiasta.

Tapio ei vastannut HS:n yhteydenottopyyntöihin maanantai­iltana, mutta hän kommentoi asiaa Facebookissa.

”Marraskuun 2018 tietovuoto ja siihen johtaneet virheet paljastuivat minulle vasta Nixun tutkimuksen pohjalta lokakuussa 2020”, Tapio kirjoittaa.

Yksi HS:n haastattelemista henkilöistä työskenteli muutama vuosi sitten vuoden ajan psykoterapeuttina Vastaamossa. Hän kertoo lähteneensä yrityksestä, sillä se ei vastannut hänen arvomaailmaansa. Liiketoiminnan logiikka korostui hänen mielestään liiaksi.

Psykoterapeutti kuvailee Vastaamon tunnelmaa autoritääriseksi.

”Se johtamismalli näyttäytyi sellaisena, että aika paljon oli Ville Tapion käsissä”, hän sanoo.

Kun työntekijä kertoi irtisanoutuvansa, alkoivat vaikeudet. Psykoterapeutti pyydettiin tapaamiseen toimitusjohtaja Tapion ja Vastaamon lakimiehen kanssa.

”Se oli yllätyshyökkäys ja hyvin härskiä toimintaa.”

Psykoterapeuttia syytettiin sopimusrikkomuksesta ja Vastaamo vaati häneltä useiden tuhansien eurojen korvausta. HS on nähnyt asiakirjan, joka vahvistaa psykoterapeutin kertomuksen. Psykoterapeutti hankki asianajajan ja vetosi Vastaamoon, että potilaalla on oikeus valita häntä hoitava ammattilainen. Lopulta Vastaamo luopui korvausvaatimuksistaan, haastateltava kertoo.

HS kysyi Ville Tapiolta kommenttia entisen työntekijän väitteisiin. Tapio ei vastannut HS:n yhteydenottopyyntöön.

Toinen haastateltava arvioi, että Vastaamolla on matala kynnys uhata oikeustoimilla, mikäli heidän toiminnastaan nostetaan esille kriittisiä huomioita. Psykoterapeutin mukaan Vastaamon edustajat ovat uhanneet myös häntä oikeustoimin.

Useat HS:n haastattelemat henkilöt kertovat Vastaamon harjoittaneen markkinointia, joka erikoispsykologi, psykoterapeutti Nina Pyykkösen mukaan on ollut ”kyseenalaista ja ikävää”. Vastaamo käytti Pyykkösen nimeä Googlen hakukoneoptimonnissa. Kun Pyykkösen nimeä haki Googlessa, nousi ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Vastaamo ja psykoterapeutin paikkakunta, vaikka siellä ei sijaitse Vastaamon tiloja.

”Siitä muodostui sellainen käsitys, että olisin Vastaamon kanssa tekemisissä, mikä ei pidä paikkansa. Meitä on useampia, joille on käynyt näin.”

Psykoterapeutti sai tietää asiasta noin vuosi sitten. Sittemmin Vastaamo on muuttanut hakukoneoptimointiaan. Myös toisella HS:n haastattelemalla henkilöllä on vastaavanlainen kokemus. Hakuoptimoinnin lisäksi Vastaamo oli hankkinut Google-mainoksen, jossa yrityksen nimin yhteydessä oli linkki Vastaamon sivuille.

Useammalla HS:n haastattelemalla alan ammattilaisella on myös ollut huolta siitä, ettei Vastaamon sivuilla esitetyt psykoterapeuttien ja terapeuttien kerrotut osaamisalueet ole ilmaistu täsmällisesti.

Nina Pyykkönen kertoo olleensa yhteydessä Vastaamoon siitä, millä tavoin yritykselle työskentelevät psykoterapeutit ja terapeutit esittelevät osaamistaitojaan Vastaamon nettisivuilla. Pyykkösen mukaan Vastaamon johto ei vastannut viesteihin, joissa asia pyydettiin korjaamaan.

Kuka tahansa ei saa kutsua itseään psykoterapeutiksi. Ammattinimike on suojattu ja sitä saa käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus ja Valviran hyväksyntä.

Psykoterapiassa on olemassa useita erilaisia suuntauksia, joihin on omat koulutuksensa. Pyykkösen mukaan Vastaamon nettisivuilla jotkut psykoterapeuteista mainostivat osaamisalueekseen sellaisia suuntauksia, joihin heillä ei ollut asianmukaista koulutusta.

”Vaikutti siltä, ettei Vastaamo monitoroinut mitenkään sitä, millaisia osaamisalueitaan heidän työntekijänsä markkinoivat”, Pyykkönen sanoo.

”Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että psykoterapian tuottaminen soveltuu huonosti näihin isoihin yrityksiin, jotka hakevat sijoittajia ja kasvua osakkeenomistajilleen. Tämä tapaus herättää laajemmin kysymyksen siitä, voiko kaikkea myydä markkinaehtoisesti.”

Toimitusjohtajan tehtävästä maanantaina irtisanottu Ville Tapio kertoi aiemmin päivällä HS:lle tekstiviestitse, että Vastaamon asioita kommentoi tietomurtotapauksessa Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri.

Kahri vastasi illalla HS:n tekstiviesteihin sanomalla, ettei hänellä ”ole tietoa mistään noista edellämainituista asioista.”

Kahri on myös pääomasijoittaja Intera Partnersin operatiivinen johtaja. Hän istuu myös Hop Lopin ja tilitoimisto Rantalaisen hallituksissa ja vastaa Interan sijoitussalkussa myös vastuullisuusasioista. Viime vuonna Intera Partners nousi Vastaamon isoimmaksi omistajaksi.

Vastaamossa työskentelee lukuisia psykoterapeutteja, psykologeja ja psykiatreja. Valvira laillistaa terveydenhuollon ammattihenkilöt ja antaa hankitun koulutuksen perusteella luvan käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Terveydenhuollon valvonnasta ja potilasturvallisuudesta Valvirassa ryhmäpäällikkönä vastaavan Kaisa Rialan mukaan Vastaamo ei Valviran näkemyksen mukaan ole erottunut muista psykoterapiakeskuksista.

”Vastaamo ei ole näyttäytynyt muita psykoterapiakeskuksia erilaisempana”, Riala sanoo.

Osalla Vastaamon psykoterapeuteista ei ole Kela-pätevyyttä eli heidän asiakkaansa eivät voi hakea hoidolleen Kela-korvauksia. Vastaamon toimintakertomuksen mukaan vuonna 2018 sen asiakkaista 24 prosenttia sai Kelan tukea. Vastaamolla oli vuonna 2018 kaikkiaan 13 654 asiakasta.

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola sanoo, että yrityksen Kela-tuetun psykoterapian määrä kuulostaa vähäiseltä.

”Jostain toisesta joukosta Kela-tuetun psykoterapian määrä olisi varmasti suurempi. Psykoterapeuttien keskeisenä toimintamuotona ovat juuri nämä Kela-psykoterapiat”, Ahtola sanoo.

Ahtolan mukaan Kela-pätevistä psykoterapeuteista onkin pulaa.

”Liian usein käy niin, että ihminen saa Kela-tuen, mutta psykoterapeutin löytäminen on vaikeaa”, Ahtola sanoo.

Riala sanoo, ettei Kela-pätevyyden hakeminen ole psykoterapeutille pakollista. Ilman Kela-pätevyyttä asiakkaina voi olla vain sellaisia henkilöitä, jotka maksavat terapian itse tai joiden hoito toteutetaan sairaanhoitopiirien ostopalveluina.

”Voi olla tunnettu ja suosittu psykoterapeutti, joka ei hae Kela-pätevyyttä, koska asiakkaita riittää muutenkin”, Riala sanoo.

Riala ei vastaa kysymykseen, onko Vastaamoa koskien tehty valituksia työntekijöiden kohtelusta tai potilasturvallisuudesta. Valvira vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisesta. Valvira myös puuttuu ammattioikeuksiin, jos esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön alentunut työkyky vaarantaa potilasturvallisuutta. Silti potilaatkin tekevät usein kanteluita Valviraan, vaikka asiasta vastaisivat aluehallintovirastot (avit).

Vastaamon tietojärjestelmän laatutaso on saattanut asettaa yrityksen alttiiksi tietomurrolle, sanoo Valviran terveydenhuollon tietojärjestelmistä vastaava Antti Härkönen.

Alan tietojärjestelmät jaotellaan asiakastietolain mukaan a- ja b-luokkaan. A-luokassa olevat tietojärjestelmät on liitetty suoraan Kanta-palveluun. Tällaisia ovat esimerkiksi isot potilastietojärjestelmät, kuten Apotti. Vastaamon tietojärjestelmä ei ole Kanta-palvelussa, jolloin siltä Härkösen mukaan käytännössä puuttuu ennakoiva ja säännönmukainen valvonta.

Härkönen kertoo, että Suomessa on yhteensä noin 260 b-luokan tietojärjestelmää pyörittävää sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa. Hän itse on näiden tahojen ainoa valvova henkilö tällä hetkellä.

Kanta-palveluun liitetyille toimijoille tehdään perusteellisempi tietoturva-arviointi ennen Kantaan liittämistä. B-luokan toimijoille tällaista ennakkotarkistusta ei ole. Käytännössä järjestelmän tietoturvasta vastaa järjestelmän valmistaja.

Valviran tietojen mukaan Vastaamo on tietojärjestelmänsä valmistaja, mutta yritys voi myös käyttää ulkoisia kaupallisia palveluntarjoajia.

Onko tällaisella b-luokkaan kuuluvalla yrityksellä isompi riski joutua hakkeroinnin kohteeksi?

”Kyllä se vaikuttaa ilmeiseltä”, Härkönen sanoo.

Härkösen mukaan myös b-luokkaan kuuluvien tahojen järjestelmiä valvotaan ilmoitusten pohjalta.

”Teemme selvityspyyntöjä tarpeen mukaan, mutta selvästi vaikuttaa siltä, että tarkastustoimintaa pitäisi olla enemmän.”

Härkönen uskoo, että Vastaamon tapaus herättää keskustelun ja tarpeen vahvistaa alan tietoturvan tasoa ja valvontaa.

”Varmasti keskusteluun nousee joko vaatimusten tarkentaminen tai valvonnan lisääminen. Myös valvojan työtä helpottaa se, että yrityksille olisi selkeä vaatimuslista, josta voitaisiin varmistaa tilanne”, Härkönen sanoo.

Härkösen mukaan Vastaamosta on tehty yksi tietojärjestelmään liittyvä poikkeamailmoitus viime vuonna. Härkösen mukaan Vastaamo teki itse Valviraan asiakastietolain mukaisen poikkeamailmoituksen 2019. Ilmoitus koski järjestelmän huollossa tapahtunutta virhettä ja siitä seurannutta käyttökatkoa.

”Ilmoitus ei ollut sellainen, että se olisi edellyttänyt meiltä tarkempaa selvitystä”, Härkönen sanoo.