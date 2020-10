Yhdysvaltain presidentinvaalit

Mitä demokraatti Joe Bidenin linja öljyteollisuuden alasajosta merkitsisi Yhdysvalloille? Epäselvyydet siitä nousivat vaalien loppusuoralla keskiöön.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien loppusuoralla isoon rooliin on noussut viimeisen väittelyn viime hetkillä käyty sananvaihto, joka koski öljyteollisuuden tulevaisuutta.

Väittelyn energiaosio oli jo päättymässä, kun presidentti Donald Trump vaati vastaehdokkaaltaan Joe Bidenilta vastausta kysymykseen: Sulkisitko öljyteollisuuden?

”Siirtyisin pois öljyteollisuudesta”, Biden sanoi. ”Ajan kanssa. Ajan kanssa”, hän lisäsi.

Trumpin reaktio vastaukseen kertoi heti, että hän katsoi Bidenin tehneen virheen. Hän kertoi kuulijoille, että Bidenin tahto lopettaa öljyalan tukia tarkoittaisi käytännössä alan kuolemaa.

”Muistattehan tämän Texas? Muistattehan tämän Pennsylvania, Oklahoma?”

Scenery Hillissä Pensylvaniassa porattiin öljyä fracking-menetelmällä lokakuussa 2020.­

Väittelyn jälkeen Trump on painanut kaasua. Hän piti yhden päivän aikana kolme vaalitilaisuutta Pennsylvaniassa, joka on tärkeimpiä vaa’ankieliosavaltioita ja jossa öljy- ja kaasuteollisuus on tärkeä työnantaja ja talouden moottori. Verkossa leviävät mainokset, joissa Bidenin sanotaan tuhoavan Yhdysvaltojen öljyteollisuuden.

Kyse ei ole siitä, että Trump kosiskelisi niitä ääriajattelijoita, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen. Kyse on taloudesta ja työpaikoista, ja niissä energiapolitiikalla on keskeinen rooli.

Toisaalta öljy on myös ulkopolitiikkaa. Trump hallintoineen on pyrkinyt öljyntuotannon kasvattamisella estämään sen, että muut maat pystyvät käyttämään energiakauppaa taloudellisena aseena Yhdysvaltoja vastaan.

Presidentti Donald Trump puhui maanantaina Pennsylvanian osavaltiossa, jossa öljyteollisuus on tärkeä työllistäjä.­

Yhdysvaltojen öljyntuotanto koki 2010-luvulla vahvan uuden tulemisen, kun fracking-nimellä tunnettu liuskeöljyn hyödyntämismenetelmä löi voimalla läpi. Kehittyneillä menetelmillä liuskekivestä saadaan porattua kannattavasti öljyä ja kaasua. Menetelmässä kalliota räjäytetään ja syntyneitä railoja avataan öljyn ja kaasun vapauttamiseksi.

Yhdysvaltojen raakaöljyntuotanto noin kaksinkertaistui uusien tuotantotapojen ansiosta. Buumin myötä Yhdysvallat nousi maailman suurimmaksi öljyntuottajaksi.

Öljybuumi on luonut Yhdysvaltoihin paljon hyväpalkkaisia työpaikkoja. Suoria öljyn ja kaasun porauksen työpaikkoja on työministeriön mukaan noin 150 000. Yhteensä öljyn ja kaasun tuotannon alan työpaikkoja on Yhdysvalloissa noin miljoona ja laskutavasta riippuen ne tukevat useita miljoonia työpaikkoja.

Heidän äänillään Trump pyrkii tekemään vaalipäivänä yllätyksen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää pyrkimistä pois fossiilisista polttoaineista, joten Yhdysvaltojen uusi öljybuumi osui huonoon hetkeen.

Donald Trump on ottanut linjakseen talouden puolustamisen ilmaston kustannuksella. Konkreettisin merkki tästä on Yhdysvaltojen vetäminen Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta linja on pitänyt myös pienemmissä sääntelyyn liittyvissä päätöksissä.

Joe Biden on sanonut, ettei Yhdysvallat tule pääsemään fossiilisista eroon pitkään aikaan, mutta pelkkä toive siihen pyrkimisestä kuulostaa pelottavalta monelle amerikkalaiselle, joka saa suoraan tai epäsuorasti elantonsa öljystä ja kaasusta.

Vaalien alla syntyneen keskustelun ytimessä on Bidenin suhtautuminen frackingiin eli liuskeöljyn poraamiseen uusilla menetelmillä.

Bidenin varsinainen ilmasto-ohjelma on maltillinen suhtautumisessaan liuskeöljyn poraamisen lopettamiseen. Ohjelman mukaan Biden haluaisi kieltää uusien porausalueiden antamisen valtion mailta, mikä ei vielä merkitsisi paljoakaan.

Esivaalien aikaan hän kuitenkin kannatti selvästi suorasanaisemmin frackingin lopettamista – ehkä demokraattien ympäristöväkeä myönnytelläkseen.

Näistä kommenteista Trump yrittää ottaa nyt kaiken irti.

Yhdysvaltojen mediassa Bidenin öljylinjasta voi saada täysin vastakkaisen kuvan riippuen siitä, mistä asiasta lukee. Toisaalta Bidenia on syytetty New York Postissa ”sekopäisestä sodasta öljyä vastaan” ja toisaalta syntynyttä kohua on Voxissa kuvattu ”absurdiksi”, koska Biden haluaisi edistää ilmiselvästi edessä olevaa murrosta maltillisin keinoin.