Sähköverkkoyhtiöiden valvonta on pettänyt pahasti, sanoo taloustieteen professori: ”Nykyjärjestelmä ei puutu investointien tarpeellisuuteen”

Aalto-yliopiston professori Matti Liski ihmettelee, miksi valvontamalli palkitsee takautuvasti vanhoista investoinneista.

Sähkön siirtohintojen noususta käytävässä keskustelussa on keskitytty liikaa siihen, mille tasolle verkkoyhtiöiden suurimmat sallitut tuotot määritellään.

Tätä mieltä on taloustieteen professori Matti Liski Aalto-yliopistosta. Hänen mukaansa taustalla on isompi ongelma, joka liittyy koko valvontajärjestelmään.

”Nyt näyttää siltä, että verkkoyhtiöiden viranomaisvalvonta on pettänyt pahasti. Sen seurauksena nykyjärjestelmä ei aidosti puutu investointien tarpeellisuuteen”, Liski sanoo.

Hallituksessa on herätty hintojen nousuun. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi viime torstaina, että siirtohintoihin puuttuva lakiesitys viedään eduskuntaan marraskuun aikana.

Hän arvioi, että lopullisessa lakiesityksessä sähkönsiirron- ja jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärää laskettaisiin jopa alle kymmeneen prosenttiin, kun se nyt on 15 prosenttia.

Lisäksi valvontamekanismeihin on Lintilän mukaan tulossa muita muutoksia, jotka puuttuvat muihin hinnoittelun epäkohtiin.

Valvontajärjestelmän muilla piirteillä voi olla jopa prosenttirajoja suurempi merkitys sille, kuinka paljon kuluttaja lopulta sähkönsiirrosta maksaa, Liski sanoo.

Keskeinen ongelma on hänen mukaansa laskentatapa: verkkoyhtiön suurinta sallittua tuottoa ei määritellä ainoastaan uusien investointien perusteella.

Verkkoyhtiöiden tuottoprosentti perustuu sähköverkkoihin sitoutuneeseen pääomaan. Siihen lasketaan mukaan yhtiöiden tekemät investoinnit jopa vuosikymmenien ajalta.

Kun sähkömarkkinalakia uudistettiin vuonna 2013, verkkoyhtiöitä velvoitettiin investoimaan verkkojen toimintavarmuuteen myrskytuhojen varalta.

Siirtymäaika on voimassa vuoteen 2028, mutta yhtiöt ovat investoineet jo tähän mennessä voimakkaasti etenkin maan alle kaivettaviin sähkökaapeleihin.

Suomessa on 77 verkkoyhtiötä. Niitä valvoo Energiavirasto, joka myös kuuntelee toimialan ääntä tarkalla korvalla. Viraston mukaan yhtiöistä 24 oli vuonna 2015 vaikeassa tilanteessa: niiden olisi pitänyt laskea hintojaan samalla, kun laki edellytti lisäämään investointeja.

Koska uudet investoinnit piti rahoittaa jollain, sallittiin yhtiöiden nostaa tuottoprosenttinsa noin viidestä 7,4:ään. Korotus kuulostaa lukuna pieneltä, mutta kuluttajalle sen vaikutukset ovat olleet tuntuvia.

”Malliin vuonna 2016 tehty muutos palkitsi takautuvasti vanhoja investointeja, mikä on järjetön tapa kannustaa uusiin investointeihin”, Liski sanoo.

Uuden lain ensimmäinen valvontajakso ajoittui vuosille 2016–2019. Ylen tekemän selvityksen mukaan 13 suuren verkkoyhtiön sallittu liikevaihto nousi 38 prosenttia vuoden 2016 alussa. Yhtiöt saivat halutessaan tehdä yhteensä 330 miljoonan euron tasokorotuksen kuluttajahintoihin.

Esimerkiksi verkkoyhtiö Caruna korotti sähkönsiirron kuluttajahintoja keskimäärin 20 prosenttia vuonna 2016. Liskin mukaan valvontamallissa on kaksi keskeistä ongelmaa.

”Ensinnäkin valvontamalli on ollut sellainen, että vanhoille investoinneille annetaan kohtuuttoman suuri painoarvo. Toiseksi Energiavirastolla ei vaikuta olevan tarpeeksi resursseja, jotta se voisi todella valvoa periaatteita, jolla investointeja tehdään”, hän sanoo.

Koska sähköverkot muodostavat luonnollisen monopolin, ei niitä rakennuttaville yhtiöille ole varsinaisia kilpailijoita. Siksi EU:n sähkömarkkinadirektiivissä todetaan, että kansallisen säätelyviranomaisen tärkein tehtävä on määritellä siirtomaksut.

Myös siirtohintojen laskentamenetelmän määrittelee säätelevä viranomainen eli Energiavirasto.

Tehtävä ei ole helppo: siirtohinnat tulisi pitää kohtuullisena ja sähköverkot toimintavarmoina, ja samaan aikaan verkkoyhtiöille pitäisi mahdollistaa kannattava liiketoiminta.

Verkkoyhtiöiden valvonta kuuluu Energiavirastossa verkot-ryhmälle, jota johtaa Veli-Pekka Saajo. Hänen mukaansa investointeja kyllä seurataan vuositasolla: yhtiöt ilmoittavat käytännössä jokaisen komponentin, jonka ne ovat asentaneet.

Komponentit voivat olla esimerkiksi ilma- tai maakaapeleita, muuntajia tai sähköasemia.

”Kaikille komponenteille on laskettu viranomaisten toimesta hinta, joka perustuu verkkoyhtiöiden toteutuneisiin kustannuksiin. Niiden perusteella mitataan koko sähköverkon arvoa”, Saajo sanoo.

Hänen mukaansa malliin kuuluu oleellisesti myös se, että verkkoyhtiöiden investoinnit huomioidaan useiden vuosien ajalta. Näin on siksi, että yhtiön tekemälle investoinnille on laskettava käypä nykykäyttöarvo, joka ei koostu ainoastaan uusista investoinneista.

”Uuden komponentin käyttöikä voi olla 45–55 vuotta. Ne ovat pitkäikäisiä, ja se vaikuttaa koko sähköverkon arvoon pitkään. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vanhat investoinnit katsottaisiin suoraan yhtiöiden taseesta. Tärkeä osa verkon arvosta tulee vuotuisista komponenttiasennuksista. Vanhoja investointeja poistuu sitä mukaa, kun verkkoa uusitaan”, Saajo sanoo.

Sähkön siirtohinnoittelun erityispiirteet ja ongelmat tunnetaan hyvin myös alan etujärjestössä, Energiateollisuudessa.

Verkoista vastaava johtaja Kenneth Hänninen toimi itse Energiavirastossa 1990-luvulla, kun sähköverkkojen nykyistä sääntelyä alettiin suunnitella.

Hän kertoo, että mallia sääntelylle haettiin esimerkiksi Norjasta ja Britanniasta. Lopputuloksena syntyi ratkaisu, jossa verkolle määritellään laskennallinen jälleenhankinta-arvo.

Investointeihin tarvittava rahamäärä määritellään niin sanotulla tasapoistolla, joka määräytyy verkon jälleenhankinta-arvon ja keskimääräisen pitoajan perusteella.

Jälleenhankinta-arvosta saadaan verkon nykykäyttöarvo kun otetaan huomioon verkon ikä. Nykykäyttöarvolla kuvataan, kuinka paljon omistaja on sitonut pääomaa sähköverkon toimintaan. Ja sen perusteella määritellään, mikä on verkkoyhtiön sallittu tuotto.

”Sallittu tuotto ei kuitenkaan perustu yhtiön liikevoittoon, vaan pääoman painotettuun keskikustannukseen. Käytännössä se määrittyy sijoituksen suhteellisen matalan riskitason perusteella, jossa vertailukohtana käytetään Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden korkoa”, Hänninen sanoo.

Hänen mukaansa Liski esittää oikeita kysymyksiä siinä mielessä, että sähköverkon arvoa ja verkkoyhtiöiden tuottoa mitataan investointien pitkäaikaisella arvolla. Hänninen ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että investointien arviointi joka vuosi uudelleen johtaisi parempaan lopputulokseen.

”Jos katsottaisiin vain puhtaasti toteutuneita investointeja, ei yhtiöillä olisi insentiiviä kilpailuttaa omia hankkeita. Nyt malli on sellainen, että verkkoyhtiöiden kannattaa yrittää tehdä sähköverkkoja halvemmilla kustannuksilla, jotka ovat alle viranomaisen määrittelemän yksikkökustannuksen”, Hänninen sanoo.

Sähkön siirtohintojen taustalla oleva mekanismi on tavallisen kuluttajan näkökulmasta monimutkainen. Energiaviraston Saajon mukaan tasokorotus yhtiöiden sallittuun tuottoon tehtiin, jotta yhtiöt voisivat rahoittaa uusia investointeja.

Niiden valvontaan on kuitenkin ollut tähän mennessä liian vähän resursseja. Tämä tiedetään myös Energiavirastossa.

”Tähän mennessä meillä ei ole ollut tarpeeksi asiantuntijoita ja toimivaltaa sen valvomiseen, että yhtiöt tekevät tarpeelliset investoinnit. Nyt olemme kuitenkin saamassa lisää resursseja, ja yhtiöiden pitää jatkossa esittää enemmän vaihtoehtoja, miten investoinnit tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti”, Saajo sanoo.

Liskin mukaan kehitys on oikean suuntaista, jos valvovalle viranomaiselle annetaan lisää riippumattomia asiantuntijoita. Vielä tärkeämpää olisi hänen mielestään päästä tilanteeseen, jossa valvoja voi myös aidosti haastaa esitetyt investointihankkeet.

”Minun nähdäkseni viranomaisella on etenkin kaksi tehtävää: sen pitää osallistua pitkäjänteisesti lainsäädännön kehittämiseen. Toiseksi sen on oltava riittävän suuri uhka, jotta turhat investoinnit jäävät tekemättä. Nyt jälkimmäinen on jäänyt toteutumatta”, hän sanoo.

Energiateollisuuden Hännisen mukaan on totta, ettei viranomaisella riitä tällä hetkellä henkilökuntaa yksittäisten investointien kattavaan valvontaan. Tosin hän ei kannata ajatusta, että viranomaiset alkaisivat erikseen jakaa lupia sähköverkon kehittämiseen.

”Kyllä sähköverkon kehittämisen pitää jatkossakin lähteä verkkoyhtiöistä eikä viranomaisen paineesta”, hän sanoo.

Taloustieteen professori Matti Liski Aalto-yliopistosta kritisoi sähkön siirtohintojen laskentamallia.­