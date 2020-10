Valmet on laittanut 450 miljoonaa euroa likoon peliin, jonka lopputulos on hyvin epävarma. Kahden suuren omistajan pattitilanteesta ei hyötyisi kukaan, vähiten Neles, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Perjantain jälkeen selviää, kuinka suuri osa Neleksen osakkeenomistajista lopulta hyväksyy ruotsalaisen Alfa Lavalin tekemän ostotarjouksen yhtiöstä. Oli lopputulos mikä hyvänsä, kilpailu Neleksen omistuksesta todennäköisesti jatkuu ja käy yhä raadollisemmaksi.

Neleksestä 30 prosentin osuuden 450 miljoonalla eurolla hankkinut Valmet on ilmoittanut, ettei se aio luopua leikistä. Viimeksi tiistain tulosjulkistuksen yhteydessä Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine toisti, että Valmet aikoo olla Neleksessä pitkäaikainen sijoittaja.

Ainut vaihtoehto, joka lopettaisi taistelun olisi se, että Alfa Laval saisi reilusti alle 50 prosentin osuuden yhtiöstä ja luopuisi itse leikistä. Niin voi käydä. Mutta hyvin voi käydä myös niin, että Alfa Laval saa niukasti yli 50 prosentin osuuden, tyytyy siihen ja kasvattaa omistustaan jatkossa vähitellen.

Silloin Neles jäisi pattitilanteeseen kahden ison omistajan väliin. Sellaisesta tilanteesta ei hyötyisi kukaan, vähiten Neles yhtiönä.

Silti Neleksen hallitus päätti viime viikolla yhä suositella osakkeenomistajille Alfa Lavalin tarjouksen hyväksymistä, vaikka Alfa Laval laski tarjouksen hyväksymiskynnyksen 50 prosenttiin aiemmasta 66 prosentista.

Neleksen hallitus suositteli hyväksymistä, vaikka se samaan aikaan varoitti lausunnossaan, että tilanne voi johtaa Neleksen osakkeen arvostuksen heikkenemiseen ja liiketoiminnan vaikeutumiseen.

Lausuntoa voi tietysti tulkita myös niin päin, että Neleksen hallitus pyrki varoituksellaan taivuttelemaan mahdollisimman monet omistajat hyväksymään tarjouksen. Näin Alfa Laval voisi saada selkeän enemmistön, ja päästä ehkä ennen pitkää yli 66 prosentin rajan, jonka jälkeen se voisi Suomen lain mukaan käytännössä fuusioida yhtiöt.

Ennen perjantaita käydään kuitenkin vielä yksi välinäytös. Jo ennen Alfa Lavalin ostotarjousta yhtiön suurimmaksi omistajaksi noussut Valmet vaati Nelestä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Valmet halusi oman ehdokkaansa yhtiön hallitukseen. Yhtiökokous pidetään torstaina.

Yhtiökokouksella ei ole suurta merkitystä Neles-pelin lopputuloksen kannalta, mutta Valmetin kannalta siitä voi tulla nolo episodi. Etenkin ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat äänestävät yhtiökokouksissa nimittäin yleensä yhtiökokousäänestyksiin erikoistuneiden neuvonantajayhtiöiden suositusten mukaan. Suursijoittajille ei ole aikaa perehtyä tuhansien omistustensa hallitusehdokkaisiin.

Nämä neuvonantajayhtiöt suosittavat, että Valmetin ehdotus hylätään, eikä yhtiön johtoryhmään kuuluvaa Jukka Tiitistä valittaisi hallituksen jäseneksi. HS:n näkemien ISS-yhtiön ja Glass Lewisin suositusten mukaan Valmet ei ole käytännössä lainkaan perustellut, miksi hallituksen kokoonpanoa pitäisi kesken vuoden vaihtaa.

Valmetin Laineen mielestä näkemys on todella harmillinen, koska Neleksen muilla omistajilla, ruotsalaista Ceviania lukuun ottamatta, ei ole ollut mitään esitystä vastaan, päin vastoin, niiden mielestä Aasian markkinat tunteva Tiitinen olisi hyvä lisä hallitukseen. Laineen mukaan neuvonantajafirmat eivät olleet yhteydessä Valmetiin, sen sijaan niiden näkemys tuntuu heijastavan Cevianin kantoja.

Cevianin mainitseminen vie koko pelin ytimeen.

Christer Gardellin johtama Cevian on Pohjois­maiden tunnetuin niin sanottu aktivisti­sijoittaja. Yhtiö yrittää usein julkisuuden kautta vaikuttaa sijoitus­kohteisiinsa ja niiden arvostuksiin. Cevian on Neleksen toiseksi suurin omistaja. Se kaupitteli Nelestä aktiivisesti ostajaehdokkaille ja houkutteli Alfa Lavalin tarjoamaan yhtiöstä.

Valmetin toiminta on ajoittain vaikuttanut siltä kuin sekin yrittäisi olla aktivistisijoittaja. Laine arvosteli heinäkuussa jyrkästi Neleksen hallituksen toimintaa ostotarjouksen käsittelyssä. Syyskuun lopussa Valmet julkisti kuuluvasti fuusioehdotuksensa, josta kuitenkin puuttui konkretia. Neleksen hallitus torjui sen.

Kun vastapuolella on Gardellin kaltainen kettu, jolla on erinomaiset suhteet kansainvälisiin sijoittajapiireihin, Valmet on huomannut joutuneensa vieraalle pelikentälle. Valmet voi olla maailman paras paperikoneiden tekijä, mutta aktivistisijoittajana se on amatööri.

Vilpitön Valmet varmasti on. Laine olisi halunnut aidosti keskustella Neleksen hallituksen kanssa fuusiosuunnitelman yksityiskohdista. ”Emme me voi esittää tarkkaa hintaehdotusta käymättä ensin neuvotteluja”, hän sanoi tiistaina.

Mutta Neleksen hallitus oli mennyt sopimaan Alfa Lavalin kanssa, että hallitus ei voi käydä keskusteluja mistään kilpailevista ehdotuksista kertomatta ehdotuksesta ensin yksityiskohtaisesti Alfa Lavalille. Alfa Lavalilla olisi sopimuksen mukaan oikeus vielä neuvotella Neleksen hallituksen kanssa ennen kuin se keskustelisi kilpailevan ehdottajan kanssa.

Tämä ehto lukee Alfa Lavalin tekemässä ostotarjouksessa. Käytännössä siis Alfa Lavalin tarjouksen väliin oli hyvin vaikea päästä.